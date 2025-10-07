De qué acusan a Omar Bravo, estrella del fútbol mexicano: así es la investigación por presunto abuso infantil

El exfutbolista mexicano Omar Bravo, quien fuera una de las grandes estrellas del Chivas de Guadalajara y goleador histórico del…

El exfutbolista mexicano Omar Bravo, quien fuera una de las grandes estrellas del Chivas de Guadalajara y goleador histórico del club, fue detenido el domingo en Zapopan, Jalisco, bajo sospecha de abuso sexual de menores, según la Fiscalía de Jalisco.

Bravo, de 45 años, permanece en prisión mientras avanza la investigación en su contra por presuntamente haber abusado de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso. CNN intenta contactar a su equipo de representación legal para conocer su defensa.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso que ha sacudido al fútbol mexicano y ha puesto a una de sus figuras reconocidas en el centro de una investigación judicial.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, Bravo fue detenido el 5 de octubre durante un operativo en el centro del municipio de Zapopan tras emitirse una orden de aprehensión en su contra. La detención se llevó a cabo como parte de una investigación dirigida por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco indican que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses. Además, las autoridades indagan si el exfutbolista pudo haber cometido actos similares con anterioridad, lo que podría abrir nuevas líneas en la carpeta de investigación.

Bravo fue presentado ante un juez para la audiencia de imputación, en la que se le informaron formalmente los cargos en su contra. Durante esta audiencia, dice la Fiscalía, su defensa solicitó un plazo adicional —conocido legalmente como “duplicidad del término constitucional”—, que le permite disponer de más tiempo para revisar las pruebas antes de que el juez decida si lo procesa formalmente.

Este plazo es de 144 horas (seis días), y por ello la próxima audiencia, en la que se definirá si se abrirá un proceso penal en su contra, se llevará a cabo el 10 de octubre.

Mientras tanto, el juez ordenó que el exfutbolista permanezca en prisión preventiva oficiosa, una medida común en delitos de esta naturaleza, de acuerdo con el Código Penal del Estado.

En la cuenta de Instagram de Bravo, sus seguidores comentaron su última publicación del 8 de septiembre, que no hacía referencia a las acusaciones. Algunos expresaron tristeza, mientras que otros dijeron que era su ídolo y esperaban que las acusaciones fueran falsas.

Bravo saltó a la fama jugando como delantero para las Chivas de Guadalajara, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. También jugó con la selección nacional de México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Mundial de Alemania 2006. En el extranjero fue parte del RC Deportivo La Coruña, de España, y jugó en clubes de la MLS como Sporting Kansas City y North Carolina FC. Se retiró oficialmente en 2020.

