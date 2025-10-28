Qué hay detrás de los despidos masivos de Amazon

Amazon —una empresa que obtuvo más de US$ 35.000 millones en ganancias en la primera mitad de 2025 y que…

Amazon —una empresa que obtuvo más de US$ 35.000 millones en ganancias en la primera mitad de 2025 y que está en camino de gastar más de US$ 120.000 millones en inteligencia artificial (IA) este año— está despidiendo a decenas de miles de personas, citando su deseo de reducir su tamaño y “operar como la startup más grande del mundo”.

El mensaje general de Amazon reflejaba un impulso familiar en las empresas estadounidenses de reducir la plantilla ante el aumento de los precios, una guerra comercial impredecible y una posible (aunque todavía en gran medida especulativa) revolución de la IA. Amazon no está solo: UPS anunció este martes que había recortado unos 48.000 empleados este año; Target eliminó 1.800 puestos corporativos la semana pasada “para ser más fuerte, más rápido y estar mejor posicionado” para el futuro, dijo su nuevo CEO; y otros actores tecnológicos espectacularmente rentables, como Microsoft y Meta, también redujeron su personal por miles recientemente.

Sin embargo, el impulso, que tiende a agradar a Wall Street a corto plazo, también equivale a una apuesta gigante por una tecnología que aún no ha demostrado que pueda ofrecer las eficiencias que sus defensores han prometido durante mucho tiempo.

“Creo que vamos a ver una gran tendencia en la que la gente espera mucho de esta tecnología, y no todo lo que esperamos se cumplirá”, dijo Sam Ransbotham, profesor de analítica de negocios en la Carroll School of Management del Boston College.

Para asegurarlo, Amazon parece estar recortando personal en anticipación a las ganancias de productividad que traerá la IA, más que en respuesta a ellas. Un portavoz de la compañía dijo que los avances en IA no fueron responsables de la gran mayoría de los 14.000 recortes que la empresa anunció este martes. Aunque el CEO Andy Jassy advirtió sobre los “agentes” de IA reemplazando a los trabajadores, no hay indicios de que eso esté ocurriendo todavía.

Pero el comunicado de la compañía que anuncia los despidos reiteró la creencia de Jassy de que la IA transformará inevitablemente el lugar de trabajo.

“Lo que necesitamos recordar es que el mundo está cambiando rápidamente”, dice el memorando, agregando que “estamos convencidos” de que una fuerza laboral más reducida es la clave para liderar en la era de la IA.

Al mismo tiempo, Amazon, como otros grandes empleadores, no es inmune al clima empresarial incierto que ha llevado a otras compañías a frenar las contrataciones y buscar formas de ajustarse el cinturón mientras absorben los costos de los aranceles y esperan ansiosamente un acuerdo comercial duradero entre Estados Unidos y China.

“Probablemente hay muchas razones detrás de un cambio en el personal y un cambio en la fuerza laboral”, más allá de simplemente prepararse para un futuro habilitado por la IA, dijo Ransbotham. Y aunque las herramientas de IA están evolucionando, también pueden servir como una conveniente cortina de humo cuando otros problemas puedan estar afectando a una empresa.

En estos días, las empresas están promocionando, y a menudo exagerando, sus credenciales en IA. Un estudio publicado este martes por Indeed encontró que las menciones de “IA” en ofertas de trabajo están aumentando, pero aproximadamente una cuarta parte de ellas carece de contexto sobre cómo se utilizaría la IA en el puesto, una tendencia conocida como “AI-washing”.

De manera similar, expertos en gestión han expresado dudas sobre el verdadero impacto de la IA en los despidos.

“Muy pocas empresas están realmente reemplazando personas con IA en este momento”, dijo Jessica Kriegel, directora de estrategia en la firma de asesoría ejecutiva Culture Partners, a CNN. “Lo que estamos viendo, en cambio, son despidos preventivos… Los líderes quieren la pista financiera para explorar cómo la IA podría impulsar la eficiencia, pero la tecnología aún no está lista para asumir la mayoría de los roles humanos”.

A pesar de las promesas de las empresas tecnológicas sobre las capacidades de la IA generativa, la tecnología con frecuencia no ha cumplido las elevadas expectativas de sus promotores de agilizar el trabajo monótono y liberar a los humanos para tareas más creativas y satisfactorias. La adopción creciente hasta ahora no se ha traducido en ganancias de productividad de tal magnitud que afecten a la economía, pero sí ha dado lugar a una explosión de “workslop”, ese lenguaje que producen algunos chatbots y que tiene la apariencia de trabajo real sin el contenido que lo hace valioso.

Los chatbots están desafiando el dominio de la búsqueda en línea y a menudo se usan para solucionar posibles problemas en el código informático. Pero también son propensos a errores difíciles de detectar. La adopción se ha disparado desde que ChatGPT fue lanzado hace tres años, pero también han surgido historias de humanos que desarrollan relaciones dañinas con chatbots.

Amazon, que tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el jueves, no indicó qué equipos se verían afectados por los recortes. Sus acciones subieron un poco más del 1 % este martes.

Y aunque los recortes —que podrían eventualmente superar los 30.000, según Reuters— probablemente agradarán a Wall Street en el corto plazo al engrosar los márgenes de beneficio de Amazon, tales reducciones drásticas de personal conllevan riesgos a largo plazo y costos ocultos, dijo Kriegel.

“Reducir demasiado pronto no hace que una empresa sea ágil; la vuelve frágil”, afirmó. “Las empresas que ganarán esta revolución no son las que automatizan más rápido. Son las que siguen siendo lo suficientemente adaptables para atrapar al sistema cuando se le escape algo”.

