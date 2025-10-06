¿Qué estados de México amenaza el huracán Priscilla?

El huracán Priscilla continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo amenaza a varios estados del…

El huracán Priscilla continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo amenaza a varios estados del suroeste del país, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Priscilla podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en las próximas horas e incluso acercarse a la categoría 3 antes de comenzar a debilitarse a mediados de semana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Las bandas nubosas de Priscilla generan lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Colima, el sur de Jalisco, el este y la costa de Michoacán, así como en el suroeste y la costa de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México.

También se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California Sur.

El sistema podría generar vientos de 70 a 90 km/h en las costas de Jalisco y Colima, así como oleaje de hasta 6 metros de altura en esas zonas. En las costas de Michoacán se prevén olas de entre 3 y 4 metros, y en las de Guerrero, de 2 a 3 metros.

Tanto el NHC como el SMN mantienen una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

El NHC advirtió que las bandas externas del huracán continuarán generando lluvias torrenciales este lunes sobre las zonas costeras de Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 150 milímetros, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves en áreas montañosas.

Las autoridades mexicanas pidieron a la población de los estados costeros a extremar precauciones ante el fuerte oleaje, los vientos y las lluvias.

El SMN y Protección Civil recomendaron evitar actividades marítimas y atender los avisos oficiales emitidos por la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes.

El centro del huracán se mantendrá paralelo a la costa del suroeste mexicano durante los próximos días, con posibilidad de acercarse gradualmente a Baja California Sur a mediados de semana, según el pronóstico del NHC.

