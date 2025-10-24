¿Qué es Binance y qué podría significar el indulto de su fundador “CZ” para los inversores estadounidenses en criptomonedas?

Changpeng Zhao, una de las figuras más ricas e influyentes en la industria de las criptomonedas, vuelve a estar en…

Changpeng Zhao, una de las figuras más ricas e influyentes en la industria de las criptomonedas, vuelve a estar en el centro de atención esta semana tras conseguir un indulto del presidente Donald Trump, un perdón que renueva las preocupaciones de que quienes tienen grandes recursos económicos han podido comprar su salida de los problemas bajo Trump 2.0.

Es difícil exagerar cuánto Zhao, conocido como “CZ”, ha moldeado la industria de las criptomonedas desde que lanzó Binance en 2017 y lo convirtió en la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo.

Dicho simplemente: si quieres tomar, por ejemplo, US$ 100 de tu cuenta bancaria y usarlos para comprar o vender criptomonedas en prácticamente cualquier lugar del mundo, Binance facilita ese proceso y toma una pequeña comisión de cada operación. También ofrece servicios financieros más complejos, como el trading con margen y el “staking”, una forma para que los inversionistas obtengan rendimientos pasivos sobre sus tenencias de criptomonedas.

No solo es Binance, por mucho, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, tanto por el número de usuarios (280 millones a nivel global) como por volumen de operaciones (más de US$ 217.000 millones diarios), sino que presume de tener un 40 % de la cuota de mercado entre los exchanges centralizados de criptomonedas.

Sin embargo, Binance no siempre ha cumplido con las normativas que rigen la venta de servicios financieros en varios países, incluyendo Estados Unidos, que prohibió efectivamente la versión global de la plataforma en 2019. (En respuesta, Binance lanzó un servicio más limitado, Binance.US, aunque en la práctica muchos usuarios dentro de las fronteras estadounidenses encontraron maneras de sortear la prohibición, según informes de medios y el Departamento de Justicia.)

Los fiscales federales estadounidenses dijeron en 2023 que Binance se había convertido en un centro para actores maliciosos, permitiendo transacciones vinculadas al abuso sexual infantil, narcóticos, financiación del terrorismo y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, Binance también carecía de protocolos —estándares para las empresas de servicios financieros— para reportar transacciones que supusieran riesgos de lavado de dinero, y los empleados eran plenamente conscientes de que tal omisión invitaría a criminales a la plataforma. Un empleado de cumplimiento escribió, de acuerdo con documentos judiciales: “Necesitamos una pancarta que diga: ‘¿Es demasiado difícil lavar dinero de drogas en estos días? Ven a Binance, tenemos pastel para ti’”.

La empresa y Zhao se declararon culpables en Estados Unidos de violaciones relacionadas con el lavado de dinero. Como parte de un acuerdo con el Gobierno, Zhao renunció como CEO, pagó una multa de US$ 50 millones y cumplió una condena de cuatro meses en una prisión federal. Zhao aún posee aproximadamente el 90 % de la empresa, lo que le da una fortuna neta estimada de más de US$ 80.000 millones, según Forbes.

Zhao sigue siendo sinónimo de Binance, y mantuvo su influencia en la industria incluso después de ir a prisión. Este viernes, Zhao, un ciudadano canadiense nacido en China que ahora vive en los Emiratos Árabes Unidos, reflexionó sobre sus recientes altibajos, declarando: “Mi historial oficial estuvo manchado por un tiempo, pero mi reputación se mantuvo fuerte. Nadie, ni una sola persona, dejó de hacer negocios conmigo”.

Durante años, las criptomonedas en Estados Unidos fueron en gran medida un proyecto teórico: un sistema financiero paralelo liderado por una comunidad de pioneros extremadamente conectados, que creían que el futuro del dinero residía en redes informáticas fuera del control de gobiernos o bancos centrales.

Pero tras 16 años, las criptomonedas se han inflado hasta convertirse en una industria de US$ 3,5 billones con una exposición cada vez mayor a las finanzas tradicionales, en parte debido a la evolución de Trump de escéptico a criptomagnate de pleno derecho. Esta misma semana, Christopher Waller, gobernador de la Junta de la Reserva Federal, dijo que los criptoactivos “ya no son marginales” y “cada vez están más integrados en el tejido de los sistemas de pago y financieros”, un reconocimiento sorprendente para una industria que hace apenas tres años estuvo al borde del colapso con la quiebra de FTX, el otrora exitoso competidor de Binance de Sam Bankman-Fried.

El interés institucional por las criptomonedas se ha disparado con la introducción de ETFs de Bitcoin, y el Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley regulatorio avalado por la industria que los defensores esperan aumente la adopción. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer, ya que la mayoría de los estadounidenses (63 %) tiene poca o ninguna confianza en las criptomonedas como inversión segura, según Pew Research.

Los defensores de las criptomonedas también apoyaron la reelección de Trump —la industria se convirtió en el mayor donante corporativo en las elecciones generales de 2024— y Trump correspondió apoyando las criptomonedas.

Trump adoptó las criptomonedas con el fervor de los conversos, prometiendo convertir a Estados Unidos en la “capital cripto” del mundo, e incluso abrazando elementos marginales que incomodaron a muchos defensores —como lanzar su propio memecoin, un tipo de ficha de recuerdo estrechamente asociada con estafas, perdonar al notorio fundador del criminal mercado Silk Road y pedir el establecimiento de una reserva nacional estratégica de bitcoin, lo que enriquecería a los primeros adoptantes mientras socavaría el espíritu antisistema de la fundación de las criptomonedas.

El vasto imperio cripto de la familia Trump es quizás el más problemático de los conflictos de interés del presidente, haciendo que los anteriores debates éticos sobre sus intereses comerciales en hoteles y casinos parezcan francamente pintorescos. Prácticamente no hay límite en la cantidad de dinero que puede fluir hacia la familia Trump a través de las criptomonedas.

El indulto del presidente a Zhao ejemplifica esas preocupaciones éticas porque Binance tiene vínculos financieros directos con el negocio cripto de la familia Trump.

En marzo, World Liberty Financial, propiedad de la familia Trump, lanzó un token vinculado al dólar conocido como stablecoin, activos populares en el mundo cripto porque su valor se mantiene constante, mientras que la mayoría de los precios de otros tokens son propensos a la volatilidad.

Según Bloomberg, Binance escribió el código básico que impulsa la stablecoin de World Liberty, USD1, y ha promocionado la moneda entre sus 280 millones de usuarios en todo el mundo.

Poco después del lanzamiento de la moneda esta primavera, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos anunció que usaría USD1 para adquirir una participación de US$ 2.000 millones en Binance, usando USD1, un acuerdo que se espera genere millones en retornos para World Liberty, que está controlada conjuntamente por los Trump y la familia de Steve Witkoff, el negociador de Trump en Medio Oriente.

