¿Puede realmente Trump ganar el Premio Nobel de la Paz? La respuesta es sí

El presidente Donald Trump no oculta su objetivo de ganar un Premio Nobel de la Paz. Sus partidarios dicen que ya merece el premio, mientras que sus detractores se burlan por completo de la idea debido a sus controvertidas políticas que lo descalificarían para ello.

Trump heredó la guerra en Gaza y la guerra en Ucrania, dos de los peores conflictos de este nuevo siglo. En ambos frentes, ahora se vislumbran los contornos de un acuerdo. Menos claro está si Trump y su equipo pueden lograr la paz. Pero si lo hacen, el comité del Nobel puede y debe reconocer el logro y otorgar a Trump su codiciada medalla.

Comencemos por Ucrania.

Después de nueve meses de una política zigzagueante y varias cumbres con Putin, Zelensky y líderes europeos, así como una ofensiva rusa desastrosa que no resultó en ningún territorio ganado y sí en más de 20.000 bajas rusas, la forma de un acuerdo bien podría estar surgiendo, uno con dos elementos principales:

Primero, una garantía de seguridad con compromisos de Estados Unidos y aliados de la OTAN para suministrar al ejército ucraniano y permitir la defensa de su territorio soberano contra futuras invasiones.

Segundo, algunos intercambios de tierras a lo largo de la línea de contacto actual en el este de Ucrania para restablecer fronteras seguras y establecer condiciones para la paz a largo plazo.

Ese es el acuerdo, siendo poco probable tanto que Ucrania permita cualquier cuestión sobre intercambios de tierras independientemente de una garantía de seguridad, como que Rusia detenga su desastrosa guerra sin un acuerdo sobre el mapa territorial.

Lograrlo requerirá un compromiso sostenido de suministros militares de Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, incluyendo defensas aéreas y misiles de mayor alcance. También requerirá aumentar las sanciones y la presión económica sobre Moscú. Tras las recientes reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump parece haber respaldado este enfoque, con el envío de equipo militar estadounidense a Ucrania a través de compras de aliados de la OTAN.

Por primera vez, los europeos están discutiendo el uso de más de US$ 300.000 millones en activos rusos congelados como préstamo a Ucrania para ayudar a su economía y a sus defensas para resistir la guerra en curso.

Mientras la Casa Blanca mantenga este enfoque más decidido, aumentarán las probabilidades de que Putin finalmente no tenga más opción que concluir un acuerdo y salvar las apariencias. Rusia ha sufrido hasta ahora más de un millón de bajas militares en la guerra de Putin, y su economía está cada vez más bajo presión, con tasas de interés acercándose al 20 % y presupuestos dependientes de exportaciones energéticas vulnerables a más sanciones.

Si Trump puede mantener la presión sobre Moscú y al mismo tiempo moldear los contornos del acuerdo para poner fin a la guerra, un pacto es posible antes de que el comité del Nobel elija su premio de 2026, dentro de un año.

Trump asumió el cargo con un alto el fuego de tres fases en vigor implementado por el Gobierno de Biden, y diseñado para terminar la guerra en Gaza por completo con una segunda fase que preveía estructuras políticas y de seguridad interinas, junto con un programa masivo de reconstrucción para el enclave. El marco para el “día después” había sido desarrollado con detalles pendientes durante la primera fase, un período de seis semanas en el que se liberarían rehenes y se incrementaría la asistencia hacia Gaza.

Trágicamente, el alto el fuego se rompió después de la primera fase en marzo. Los últimos seis meses han visto algunas de las operaciones militares israelíes más intensas hasta la fecha, junto con una crisis humanitaria, durante la cual Israel bloqueó las fronteras de Gaza por primera vez.

Hace dos semanas, cualquier aspiración al premio Nobel parecía dudosa debido a la situación en Gaza.

Las conversaciones se habían estancado, e Israel comenzaba una controvertida operación militar para tomar la Ciudad de Gaza y el cuarto norte de Gaza. Altos funcionarios israelíes también afirmaron que Israel planeaba ocupar Gaza, quizás reasentar su territorio con israelíes y expulsar a los gazatíes.

La situación iba de mal en peor.

Eso cambió la semana pasada, después de que Trump presentara un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra, que implica la renuncia de Israel a la anexión o la ocupación y la renuncia de Hamas a su control sobre Gaza, así como la liberación de todos los rehenes, vivos y muertos. Este plan se asemeja a lo que se había previsto para la Fase 2 del acuerdo de enero, y ha recibido el respaldo de Israel, así como el apoyo de estados árabes y de mayoría musulmana, incluidos Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Pakistán e Indonesia.

Habiendo trabajado en este tema y ayudado a liderar las negociaciones para los dos únicos altos el fuego de esta terrible guerra, incluido el acuerdo concluido en enero, felicito al presidente y a su equipo, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, por finalizar este programa y por hacer la diplomacia necesaria para reunir a un grupo tan amplio de países en apoyo.

Ahora existe un consenso en que Hamas no puede permanecer en el control de Gaza una vez que termine esta guerra, y que la situación requiere un esfuerzo internacional organizado por Estados Unidos para restaurar la seguridad y establecer nuevas estructuras de gobernanza que desplacen a Hamas, que ha gobernado Gaza durante casi dos décadas.

La semana pasada, Hamas ofreció su propio respaldo calificado al plan, y ahora se están llevando a cabo conversaciones en El Cairo para organizar la liberación de los rehenes junto con un intercambio de prisioneros palestinos. Sospecho que Hamas buscará retrasos y rechazará la obligación de desarmarse y abandonar su control de Gaza. Trump tiene razón al mantener la presión sobre Hamas, y el sábado dijo que los retrasos son inaceptables, tanto a Hamas como a Israel.

Esta semana se sabrá si Hamas está finalmente preparado para liberar a los rehenes; el grupo deberá escuchar a todos los países con influencia presionando para que lo haga.

Pero el plan deja claro que se implementará independientemente de lo que diga Hamas en las zonas que el grupo ya no controla. Esto puede acelerar el fin de la guerra y una nueva realidad de una Gaza sin Hamas, condición necesaria para una paz a más largo plazo.

Israel también debe hacer su parte, incluida la renuncia a cualquier plan para reocupar o reasentar Gaza, algo esencial para cualquier iniciativa a largo plazo, al igual que la aceptación de Israel de “una vía creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestina”, de acuerdo al plan de Trump.

En el fondo, Estados Unidos ha esbozado ahora el final de la guerra de Gaza y el camino hacia la coexistencia y paz a largo plazo entre israelíes y palestinos. Muchas de sus cláusulas son principios generales, pero los requisitos son claros: Hamas debe devolver a todos los rehenes y renunciar a su control de Gaza a cambio de muchos prisioneros palestinos, un alto el fuego y la retirada de las fuerzas israelíes. Quien quiera detener esta horrible guerra debe ahora pedir a Hamas que acepte los términos sin demora.

El Premio Nobel de la Paz se otorga cada año el 10 de diciembre, fecha de la muerte de Alfred Nobel en 1896. El comité elige a su destinatario dos meses antes, el 10 de octubre. Trump, sin duda, espera poder conseguir el premio esta semana. Pero eso es muy poco probable. Sin embargo, el próximo año se cumple el 125º aniversario del premio, y Trump bien podría tener una reivindicación.

Escribí en una columna anterior que 2026 será una puerta de entrada entre un mundo de consolidación y estabilización o de creciente desorden y conflicto. Las guerras en Gaza y Ucrania son dos puntos de referencia que, si se resuelven, ayudarían a mejorar la integración y la interconexión en Medio Oriente y Europa, disuadiendo respectivamente las ambiciones iraníes y rusas, y con una consecuencia estratégica indirecta de reducir los riesgos de conflicto sobre Taiwán.

El presidente Trump y su equipo merecen crédito por ayudar a establecer los marcos para poner fin a ambas guerras. Si ahora pueden cumplir y no perder el enfoque durante el próximo año (un gran “si”), entonces Trump podrá reclamar de manera creíble el 125º Premio Nobel de la Paz.

Sea cual sea la opinión que se tenga del presidente Trump y de su Gobierno, en estos dos temas más esenciales de guerra y paz, todos deberíamos esperar que tenga éxito.

