Por qué son tan importantes los despliegues de tropas de Trump en ciudades estadounidenses

En una nación fundada sobre una revuelta contra la tiranía, la idea de enviar tropas estadounidenses a las calles del país siempre ha evocado el espectro de una libertad en peligro.

Esta es la razón por la que la mayoría de los presidentes se resistieron a tomar esa medida y por la que el celo insaciable del presidente Donald Trump por hacerlo puede tener tantas consecuencias.

Sus intentos de enviar reservistas de la Guardia Nacional a Portland, Oregon, y Chicago, Illinois, contra los deseos de las autoridades de la ciudad y el estado, tienen el potencial de crear finalmente la crisis constitucional que sus críticos han temido durante ocho meses.

Está poniendo a prueba hasta dónde puede Trump llevar adelante su filosofía “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo” y su mantra de hombre fuerte: “Solo yo puedo arreglarlo”. Originalmente presentado en su primera convención republicana en 2016, este lema es una constante en sus dos presidencias.

La transferencia de tropas de reserva desde estados republicanos como Texas a ciudades demócratas también profundizará el abismo y la hostilidad entre las áreas rurales conservadoras y las áreas urbanas liberales, que es una dinámica cada vez más potente en la política dividida de Estados Unidos.

En última instancia, una cascada de amenazas gubernamentales y movimientos de poder por parte de la Casa Blanca; una feroz reacción de los alcaldes demócratas; y una maraña de desafíos legales mostrarán hasta qué punto la ley y la Constitución pueden contener a un presidente que personifica muchas de las ansiedades de los fundadores sobre cómo un ejecutivo politizado y con ansias de poder podría amenazar su república.

Como sucede a menudo con las grandes controversias de la era Trump, los hechos quedan oscurecidos por la desinformación, las afirmaciones falsas, los argumentos jurídicos engorrosos y las ambiciones de los grandes actores políticos de cada lado.

Pero la cuestión fundamental es bastante simple.

En la última ronda de su ofensiva contra el crimen y la inmigración, la administración eligió dos ciudades demócratas, Chicago y Portland, a las que quiere enviar tropas a pesar de que las condiciones legales y constitucionales que podrían permitir el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley están lejos de cumplirse.

En los últimos acontecimientos, Trump autorizó el lunes formalmente el despliegue de al menos 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois en Chicago durante 60 días.

Cientos de reservistas más se dirigen de Texas a Chicago tras ser puestos bajo control federal. Las autoridades municipales y estatales demandaron a la administración para detener el despliegue.

Mientras tanto, un juez designado por Trump ha bloqueado temporalmente su intento de tomar el control de los reservistas en Oregon o de enviar este personal militar a Portland desde California.

Las acciones judiciales frustran al presidente. El lunes advirtió que, si fuera necesario, invocaría la Ley de Insurrección, poco utilizada, para eludir a los jueces que bloquean sus ambiciones. “Si tuviera que hacerlo, lo haría”, declaró desde el Despacho Oval.

Trump ha afirmado durante meses que Portland está “en llamas” y que tanto esa ciudad como Chicago y otras urbes estadounidenses son zonas de peligro sin ley comparables con Afganistán.

Que esto sea una hipérbole no significa que no haya problemas.

El historial de los alcaldes y gobernadores demócratas es cuestionable en algunas ciudades azotadas por la delincuencia y la falta de vivienda.

Si bien los datos sobre delincuencia podrían estar disminuyendo, no todos los ciudadanos se sienten seguros. Muchos preferirían una mayor presencia policial.

Y el fracaso de la administración Biden en asegurar la frontera sur llevó a muchos votantes el año pasado a sentir que la situación estaba fuera de control.

Este descuido fue aún más sorprendente, ya que era obvio que Trump se presentaría con un mensaje de línea dura sobre su principal tema en las elecciones de 2024.

El representante Pat Harrigan, republicano de Carolina del Norte y exboina verde, declaró a Audie Cornish en “CNN This Morning” que las afirmaciones de que Trump se estaba extralimitando eran “exageradas”.

Añadió: “Las autoridades bajo las que se están desplegando estas tropas se limitan a proteger las instalaciones del ICE y otras instalaciones federales dentro de estas ciudades”.

Pero Trump presenta una imagen inexacta de ciudades a las que considera que son “como una zona de guerra”.

Los funcionarios parecen competir entre sí para crear nuevas pesadillas de distopía urbana basadas en los círculos catastróficos de los medios conservadores.

Este lunes, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, empleó un lenguaje sumamente evocador al argumentar que las fuerzas del orden locales no están protegiendo a los agentes federales de inmigración y, por lo tanto, necesitan ayuda militar.

Miller declaró a Boris Sanchez, de CNN, que “en Portland, los agentes del ICE han sufrido más de 100 noches de agresiones terroristas, divulgación de información personal, amenazas de muerte, ataques violentos y todos los medios imaginables para intentar anular los resultados de las últimas elecciones mediante la violencia”.

La descripción de Miller sobre la situación del orden público en la ciudad difirió de la de los funcionarios locales, quienes argumentaron que las protestas eran esporádicas en torno a una instalación de ICE y se limitaban a una manzana.

El senador demócrata de Oregon, Jeff Merkley, declaró a Jake Tapper de CNN que los incidentes de disturbios solían ocurrir cuando las fuerzas federales se enfrentaban a los manifestantes.

Advirtió que Trump quería “crear la impresión de caos” para justificar legalmente medidas extremas. Merkley instó a los manifestantes a no “morder el anzuelo”.

En Broadview, un suburbio de Chicago donde se han registrado protestas contra las operaciones de ICE que han detenido a migrantes indocumentados y han atrapado a algunos ciudadanos estadounidenses, la alcaldesa Katrina Thompson limitó las protestas al horario diurno.

Funcionarios federales informaron de varios incidentes en Chicago en los que vehículos de agentes federales fueron embestidos.

Sin embargo, Thompson acusó a los agentes federales de crear “caos” al “utilizar innecesariamente gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma contra personas y periodistas”.

Los líderes políticos no son los únicos que desmienten las afirmaciones de Trump sobre ciudades en llamas.

Un juez federal de Oregon designado por el presidente calificó sus alarmistas declaraciones sobre una emergencia en Portland como “desvinculadas de los hechos”.

Pero ¿por qué exageraría la Casa Blanca?

Los críticos de Trump creen que el presidente está construyendo un caso para militarizar las ciudades estadounidenses, la expresión más evidente hasta la fecha de su convicción de que tiene el poder absoluto y de que la ley no lo limita.

Las palabras de sus subordinados solo alimentan esos temores.

Altos funcionarios de la administración creen que el presidente fue elegido gracias a su promesa de lanzar la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos.

Argumentan que cualquier intento de frustrar esa prioridad, ya sea por parte de manifestantes o de funcionarios estatales o locales, representa una abrogación de la voluntad de los votantes.

También adoptan la cuestionable postura de que la victoria de Trump en unas elecciones le otorga un poder supremo que los tribunales o el Congreso no pueden impedir.

De hecho, una victoria electoral otorga al presidente el control de una sola rama del Gobierno, que está constitucionalmente controlada y equilibrada por las otras dos ramas y aún está sujeta a la ley.

Pero hay un pequeño salto desde esas interpretaciones tan radicales de la autoridad presidencial hasta argumentar que ahora se necesitan medidas más draconianas.

Aquí es donde entra en juego la Ley de Insurrección. En la mayoría de los casos, la ley prohíbe a un presidente desplegar tropas en territorio nacional con fines policiales. Sin embargo, la Ley de Insurrección, que rara vez se ha invocado, permitiría al presidente dejar de lado esas limitaciones para sofocar una rebelión contra el Gobierno.

La ley fue utilizada por el presidente Dwight Eisenhower para implementar leyes de derechos civiles. También fue invocada por el presidente George H. W. Bush para sofocar los disturbios en Los Ángeles, pero solo a petición del gobernador del estado.

Actualmente no se dan tales circunstancias.

“No tenemos una rebelión aquí en Oregon, no tenemos una insurrección, no tenemos una invasión”, declaró el fiscal general de Oregón, el demócrata Dan Rayfield, a Erin Burnett de CNN. “Ciertamente no tenemos un lugar donde el presidente no pueda ejecutar las leyes de Estados Unidos”.

Sin embargo, es evidente que Miller está construyendo un argumento que justifica dicha insubordinación contra la autoridad federal. Esto, por ahora, parece más una justificación política que legal.

Sin embargo, Miller declaró a Sanchez, de CNN, que los manifestantes que se oponen a las operaciones de ICE en Portland estaban “intentando derrocar la función principal de aplicación de la ley del Gobierno federal”.

Miller agregó: “Esta es la definición clásica de terrorismo doméstico: usar la amenaza real e inminente de violencia para impedir que los funcionarios federales hagan su trabajo… es absurdo, es inconstitucional y debe ser abolido”.

La administración tiene muchas motivaciones potenciales.

El despliegue de tropas junto a los agentes de inmigración podría acelerar una campaña de deportación masiva que hasta ahora no ha satisfecho las esperanzas de algunos votantes de MAGA.

La imagen de soldados vestidos de caqui en las calles podría ser siniestra en una democracia, pero colmaría el anhelo de Trump de ser visto como un líder autoritario.

Un aura de firmeza sin restricciones legales ha sido durante mucho tiempo una característica del culto a la personalidad que cultivó en el mundo empresarial. Ahora, simplemente, opera en un ámbito más amplio.

Y existe una innegable veta de extremismo que va más allá de Miller.

El Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, ha transformado sus redes sociales en una extraordinaria explosión de propaganda de extrema derecha.

En una campaña de reclutamiento publicada el lunes en X, se reivindicó el arresto de cientos de inmigrantes ilegales delincuentes, terroristas y simpatizantes del terrorismo en Portland y Chicago. Y exhortó a los solicitantes de empleo a impedir que comunistas, terroristas y globalistas entren en nuestro país.

La política también está siempre en juego. En casi cinco años acumulados en la Casa Blanca, Trump siempre ha conquistado a su base, sin prestar mucha atención a gobernar para toda la nación.

La creación de crisis de orden público y las respuestas de línea dura podrían mantener motivados a los votantes republicanos un año antes de las elecciones de mitad de mandato, que suelen atraer menos participación que las presidenciales.

En una encuesta de CBS News realizada el fin de semana, el apoyo al despliegue de tropas en más ciudades se concentró entre los republicanos, quienes consideraban que dichas políticas reducen la delincuencia y les brindan mayor seguridad, incluso si no viven en esas ciudades.

Sin embargo, estas tácticas podrían ser contraproducentes, ya que el 58 % de los estadounidenses se opuso a los planes de Trump de involucrar al ejército en la aplicación de la ley.

Por supuesto, Trump no es el único que se presenta a la galería política. Gobernadores como J.B. Pritzker, de Illinois —un posible candidato presidencial demócrata para 2028— se están consolidando como figuras de resistencia entre los votantes demócratas, pese a que buscan contrarrestar a Trump. Funcionarios locales, en gran medida desconocidos, están teniendo la oportunidad de actuar en el escenario nacional.

Pero la profundización de las batallas políticas es una cuestión secundaria ante una cuestión constitucional más profunda.

¿Logrará Trump levantar el tabú sobre el uso de las fuerzas armadas en las calles estadounidenses en la reivindicación definitiva de su credo MAGA?

Y si lo hace ¿A dónde nos llevará eso?

