Policía británica arresta a solicitante de asilo liberado por error cuyo caso de agresión sexual desencadenó protestas

La Policía británica arrestó a un solicitante de asilo que fue liberado por error de prisión el viernes mientras cumplía una condena de 12 meses por agresión sexual tras una búsqueda humana “rápida y compleja”.

El ciudadano etíope Hadush Kebatu fue encarcelado en septiembre por agredir sexualmente a una niña de 14 años durante su estancia en el Hotel Bell, en Epping, Inglaterra, un hotel en las afueras de Londres utilizado por el Gobierno para alojar a solicitantes de asilo.

“Hadush Kebatu, quien fue liberado por error de la prisión HMP Chelmsford el viernes por la mañana, ha sido arrestado”, dijo la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado el domingo.

Fue arrestado por agentes en el área de Finsbury Park de Londres, alrededor de las 8:30 a.m., hora local (4:30 a.m., hora de Miami), dijo la Policía.

Su caso desencadenó una ola de manifestaciones antiinmigrantes en todo el país, y algunos realizaron protestas frente al Hotel Bell (alimentadas por la ultraderecha) que se tornaron violentas.

El viernes, la Policía de Essex dijo que el Servicio Penitenciario del Reino Unido le informó, a las 12:57 p. m., hora local, de un “error” en torno a la liberación de un individuo.

La Policía inició rápidamente una búsqueda de Kebatu, y el viceprimer ministro británico, David Lammy, también anunció una “investigación urgente” sobre la liberación por error.

