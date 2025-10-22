“No veo nada de EE.UU. primero”: crece oposición entre republicanos a la idea de Trump de comprar carne de res de Argentina

Todd Armstrong, el dueño de una granja familiar de ganado y cultivos de 200 años en Indiana, votó por el…

Todd Armstrong, el dueño de una granja familiar de ganado y cultivos de 200 años en Indiana, votó por el presidente Donald Trump en 2024, pero ahora se siente abandonado por el mandatario por sugerir un acuerdo para que Estados Unidos compre carne de res de Argentina.

“Lo que me frustra de todo este movimiento es que el presidente Trump se postuló con un programa de ‘Estados Unidos Primero’. No veo nada en esto que ponga a Estados Unidos primero”, le dijo Armstrong a CNN. “Es hipócrita”.

Son historias de agricultores como Armstrong las que han llegado a la oficina de la representante Erin Houchin.

“He escuchado preocupaciones de los electores”, dijo la republicana Houchin en un comunicado a CNN. “Por ahora, esto sigue siendo solo una sugerencia del presidente Trump”.

Y esto ha hecho que los republicanos en el Capitolio estén levantando alarmas frenéticamente con la Casa Blanca e incluso directamente con el presidente. El potencial de una medida así está poniendo a prueba el apoyo de uno de los grupos más leales a Trump, ya que sus políticas podrían poner en riesgo sus medios de vida. El episodio que se está desarrollando también marca un raro momento en el Capitolio en el que muchos republicanos están rompiendo públicamente con el presidente y exigiendo que cambie de rumbo.

Es un tema que ha dominado la conversación con Trump: desde el líder de la mayoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, quien dijo a CNN que ha hablado “extensamente” con el presidente sobre el tema, hasta los recién llegados como el senador Tim Sheehy de Montana. Y el tema fue planteado por senadores republicanos en una reunión privada con Trump en la Casa Blanca el martes.

“Lo que estamos escuchando de los ganaderos de Montana y de los rancheros y agricultores estadounidenses en general es: ‘Denos la oportunidad de hacer esto con productos estadounidenses, con productores estadounidenses primero, antes de recurrir a mercados extranjeros’”, dijo Sheehy a CNN.

Un grupo de republicanos de la Cámara, liderados por la representante republicana Julie Fedorchak de Dakota del Norte, también envió una carta directamente a Trump pidiendo más detalles y claridad.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, compartió que los republicanos de la Cámara expresaron preocupaciones sobre la propuesta de carne argentina durante su llamada privada del martes y dijo que la representante republicana Harriet Hageman de Wyoming, quien representa a muchos ganaderos, ha estado en contacto con funcionarios de la administración y la oficina del representante comercial de Estados Unidos.

“Están teniendo esas discusiones reflexivas”, dijo Johnson en una conferencia de prensa el miércoles. “La Casa Blanca no quiere consecuencias no deseadas. Lo que están tratando de hacer es mejorar la vida de los estadounidenses comunes, hacer que nuestra economía funcione de nuevo y asegurarse de que seamos tratados de manera justa por los socios comerciales de todo el mundo”.

Las preocupaciones de destacados republicanos en el Capitolio surgen después de que Trump sugiriera recientemente que está considerando un acuerdo para comprar carne de res de Argentina, que atraviesa dificultades económicas.

“Compraríamos algo de carne de res de Argentina. Si hacemos eso, eso bajará los precios de nuestra carne de res”, dijo Trump. “Lo único que se ha mantenido alto es la carne de res. Y si compramos algo de carne de res, no estoy hablando de mucha carne de Argentina, eso ayudaría a Argentina, que consideramos un país muy bueno”.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Estados Unidos, Justin Tupper, le dijo a CNN que su teléfono no ha dejado de sonar por parte de ganaderos de todo el país desde que Trump planteó la idea el domingo. Ha hablado con el personal de Thune y ha enviado una carta al presidente solicitando una reunión para instarlo a no comprar más carne de res de Argentina.

Los agricultores estadounidenses han tenido un año difícil en gran parte debido a la guerra comercial de Trump. Agricultores de todo el país han estado emitiendo advertencias cada vez más urgentes de que enfrentarán graves consecuencias si no reciben ayuda para vender la abundante cosecha de este año, que muchos ya han comenzado a recolectar. La Casa Blanca se está preparando para otorgar a los agricultores un rescate de varios miles de millones de dólares, pero eso aún no se ha concretado. Y los agricultores advierten que la idea de Trump de comprar carne de res argentina para tratar de bajar los precios al consumidor podría empeorar aún más la situación.

“La ganadería de carne era lo único que nos mantenía a flote. Si los precios bajan, nos va a afectar ahora mismo. Va a afectar a las generaciones futuras”, dijo Randy Roberts, productor de carne de res y cultivos en Indiana, a CNN. “Será difícil para las generaciones más jóvenes ingresar al negocio ganadero”.

Aun cuando las críticas de los republicanos a la idea de que EE.UU. compre carne de res argentina no dejan de llegar, algunos esperan que la idea finalmente no se concrete.

El legislador republicano Mike Flood de Nebraska, quien representa a un número significativo de operaciones de engorde de ganado en su distrito, dijo que funcionarios del Gobierno Trump le dijeron que el presidente está informado sobre el tema y lo está tomando en serio.

“Me cuesta sugerir que esto es algo más que una pequeña anomalía porque no hay un plan realmente identificado”, dijo Flood a CNN. “Dicho esto, es algo a lo que estamos prestando muchísima atención, y voy a trabajar todos los días en nombre de los agricultores y ganaderos de Nebraska. Doy prioridad a los agricultores y ganaderos de Nebraska. Defenderé a los agricultores y ganaderos. En este momento, estoy expresando preocupación por cualquier cosa que esté afectando nuestro mercado de carne de res en Estados Unidos”.

La reacción contra la propuesta de la administración en internet fue feroz.

Meriwether Farms, una empresa de carne de res con sede en Wyoming, criticó directamente a Trump en una publicación en redes sociales.

“Estimado @POTUS Trump, lo amamos y lo apoyamos— pero su sugerencia de comprar carne de res de Argentina para estabilizar los precios de la carne sería una absoluta traición al ganadero estadounidense”, dice la publicación.

La reacción aumentó rápidamente después de que Trump planteara la idea de un acuerdo para comprar carne de res de Argentina.

Incluso en medio de la creciente oposición, el presidente pareció reafirmar su postura el miércoles, publicando en Truth Social que los ganaderos no entienden por qué les está “yendo tan bien”, citando su política arancelaria.

“Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, ¡porque el consumidor también es un factor muy importante en mi pensamiento!”, publicó Trump.

Más tarde ese mismo día, el presidente argumentó nuevamente que las políticas arancelarias de su administración han beneficiado enormemente a los ganaderos estadounidenses.

“Les ayudé mucho”, dijo Trump desde la Oficina Oval. “Puse aranceles a cosas que entran al país, incluida la carne de res, y eso les dio la oportunidad de finalmente tener una industria decente”.

El presidente agregó que ahora está tratando de equilibrar la ayuda a la industria con la reducción de los precios de la carne para los consumidores.

“Han podido tener una industria, pero también quiero mantener bajos los precios de la carne”, dijo Trump. “Vamos a hacer algo muy rápida y fácilmente con la carne para bajarlos”.

Trump planea hablar con los ganaderos sobre la iniciativa, dijo, aunque no especificó con qué grupos dentro de la industria de la carne planea comunicarse.

