No Doubt se reunirá nuevamente para una serie limitada de presentaciones en el Sphere de Las Vegas

No hables, solo planea ir a Las Vegas para ver a No Doubt.

La banda liderada por Gwen Stefani tendrá una serie limitada de presentaciones en el Sphere de Las Vegas, Nevada. El grupo de pop-punk y ska, famoso por sus éxitos de los años 90 como “Just a Girl” y “Don’t Speak”, compartió la noticia en su Instagram el viernes.

El anuncio coincide con el 30º aniversario del lanzamiento del influyente segundo álbum de No Doubt, “Tragic Kingdom”, que catapultó al cuarteto a la fama, según detalla un comunicado de prensa. “Sus canciones, que aún dominan las emisoras de radio a nivel mundial, siguen siendo tan importantes e influyentes culturalmente hoy como lo fueron cuando salieron al aire en 1995”.

Stefani expresó su entusiasmo en un comunicado.

“La oportunidad de crear un show en el Sphere me emociona de una manera nueva. El lugar es único y moderno, y nos abre todo un nuevo abanico visual para ser creativos”, compartió. “Hacerlo con No Doubt se siente como volver en el tiempo para revivir nuestra historia, mientras creamos algo nuevo de una forma que nunca hubiéramos imaginado”.

“No Doubt Live at Sphere” será una serie limitada de seis noches, los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo del próximo año.

El evento marca la primera serie de conciertos extendida de la banda en casi 14 años, tras su Seven Night Stand en Los Ángeles en 2012.

Anteriormente, se reunieron para dos fines de semana en Coachella el año pasado y también actuaron en FireAid en apoyo a los esfuerzos de ayuda tras los mortales incendios forestales en Los Ángeles en enero.

El registro para la preventa de los shows en el Sphere está disponible aquí y debe completarse antes del 13 de octubre. No se necesitan códigos, ya que el acceso está vinculado a la cuenta de Ticketmaster del usuario.

Las entradas restantes estarán disponibles en la venta general a partir del viernes 17 de octubre a la 1:00 p.m. hora de Miami/10:00 a.m. hora del Pacífico en Ticketmaster.

