“No creo que ayude a ninguna de las partes”: surgen preocupaciones en la órbita de Trump por el cierre del Gobierno

El presidente Donald Trump creía que el cierre del Gobierno otorgaría a los republicanos una victoria política rápida y decisiva.…

El presidente Donald Trump creía que el cierre del Gobierno otorgaría a los republicanos una victoria política rápida y decisiva. Pero con la probabilidad de que el estancamiento se prolongue por segunda semana, ese cálculo parece cada vez más incierto.

La etapa inicial de la lucha por la financiación de alto perfil ha envalentonado a los legisladores demócratas y ha dejado a los votantes divididos sobre a quién culpar por el impasse, lo que ha suscitado preocupaciones silenciosas dentro de la órbita de Trump de que la política del cierre puede resultar más complicada de lo que inicialmente esperaban.

Los demócratas siguen mayoritariamente unidos en torno a sus demandas, contradiciendo las predicciones de algunos republicanos de que cederían rápidamente ante la presión.

Según las primeras encuestas, los estadounidenses son tan propensos a criticar a Trump como los demócratas del Congreso.

Y mientras la Casa Blanca prepara una ola de despidos masivos en represalia, hay poca certeza sobre qué impacto tendrán en el público en general los esfuerzos de Trump por aumentar la presión.

“Se supone que debo decir que esto está matando a los demócratas”, dijo un asesor de Trump sobre el cierre. “Pero, para ser honesto, no creo que ayude a ninguno de los dos bandos”.

La complejidad política ha sorprendido a los operadores de ambos bandos en una disputa donde la opinión generalizada es que el partido que provoca el cierre asume la mayor parte de la culpa.

En cambio, el estancamiento hasta ahora ha generado poca indignación, con los votantes aparentemente dispuestos a esperar a que pase el drama y la pasividad de los mercados financieros ya insensibles al caos cotidiano en Washington.

Funcionarios de la Casa Blanca anunciaron con bombos y platillos las primeras encuestas, que indicaban que los demócratas serían los principales responsables de desencadenar el primer cierre prolongado desde 2018.

Sin embargo, una encuesta del Washington Post del jueves frenó parte de ese impulso, al descubrir que el 47 % de los encuestados culpaba a Trump y al Partido Republicano, en comparación con solo el 30 % que culpaba a los demócratas.

“Este es básicamente un problema del Congreso”, dijo Whit Ayres, encuestador republicano, sobre la actitud moderada de los votantes ante el cierre. “Hemos tenido estos cierres tan a menudo que esto parece normal”.

La reacción mixta parece haber aliviado la presión política que sentían los demócratas para buscar rápidamente una salida, y algunos legisladores, en cambio, han comenzado a ampliar su mensaje más allá de las demandas iniciales del partido en materia de salud.

Y aunque los funcionarios de la Casa Blanca siguen confiando en que finalmente prevalecerán, ahora se preparan para una prolongada guerra de mensajes que podría extenderse hasta el otoño.

Algunos demócratas planean en privado un cierre que podría durar hasta mediados de octubre o más tarde.

Los asesores de Trump y los legisladores republicanos redoblaron sus acusaciones de que los demócratas están paralizando el Gobierno debido a la financiación de la atención médica para inmigrantes indocumentados, una afirmación que, según los funcionarios, puede socavar su apoyo público.

Han conseguido el respaldo de diversos grupos externos para una extensión de la financiación con la esperanza de cambiar la situación contra los demócratas.

La Casa Blanca también ha intentado lanzar un mensaje doble instando a los demócratas a aceptar una extensión directa del financiamiento, o ver cómo sus votantes sufren las consecuencias.

“Si este cierre continúa, como hemos dicho, los despidos serán una consecuencia lamentable”, declaró el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Son los demócratas quienes han obligado a la Casa Blanca y al presidente a tomar esta posición al votar a favor del cierre del Gobierno”.

La administración Trump aún no ha cumplido su amenaza de recortes generalizados a la plantilla federal, incluso cuando amenazó con miles de despidos.

Esta perspectiva ha alarmado a algunos legisladores y funcionarios republicanos, quienes sostienen que renunciaría de inmediato a la ventaja que ostenta el partido al solicitar una medida de financiación sin condiciones.

Sin embargo, dentro de la órbita de Trump y entre los líderes republicanos del Congreso, no hay apetito para dar marcha atrás en sus promesas, y poca creencia en que el enfrentamiento pueda terminar sin que los demócratas sean convencidos a ceder.

En una señal de su confianza, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes incluso han decidido no traer la cámara de regreso a Washington hasta que los demócratas del Senado cedan.

Algunos asesores importantes, incluido el jefe de presupuesto Russ Vought, han presionado a Trump para que aproveche al máximo el cierre para avanzar en una serie de prioridades que incluyen reducir el tamaño de las agencias y cortar los fondos a los proyectos en marcha en los estados azules, argumentando que es simultáneamente una oportunidad para culpar a los demócratas por esas medidas.

Y aunque la perspectiva de una acción tan sin precedentes ha inquietado a algunos republicanos que temen que cambie aún más la opinión pública en su contra, otros sostienen que el potencial de una reacción política a corto plazo vale la pena para cumplir las promesas de campaña de Trump a largo plazo.

“Cuando hay un potencial positivo significativo, no le importan las desventajas”, dijo un aliado de Trump sobre el presidente. “Y realmente no le importan las críticas”.

Sin embargo, las repercusiones políticas impredecibles han inyectado nueva urgencia a los esfuerzos del Partido Republicano para evitar la inminente expiración de los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible, un tema que los republicanos temen cada vez más que pueda causar un daño duradero al partido si no se desactiva.

Los legisladores demócratas han hecho de los subsidios un elemento central de sus demandas de cierre, emitiendo advertencias de aumentos de primas de porcentajes de dos dígitos que han reforzado el apoyo a su decisión de cerrar el Gobierno.

Funcionarios de la Casa Blanca y líderes republicanos han decidido adoptar una postura firme contra cualquier negociación hasta que se resuelva el impasse financiero, en un esfuerzo por acelerar la decisión de los demócratas a ceder.

Sin embargo, funcionarios de la administración han debatido en privado opciones para extender los subsidios desde mucho antes del cierre, según informaron el asesor de Trump y otra persona familiarizada con el asunto.

En el Capitolio, los asesores del líder de la mayoría del Senado, John Thune, y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también han señalado que están conscientes de que necesitan resolver el problema o se arriesgan a fuertes aumentos de costos para millones de personas, muchas de las cuales son sus propios votantes.

Es probable que esto genere una feroz disputa interna, en la que se pedirá a los republicanos de la Cámara de Representantes, en particular, que voten por primera vez en la historia para ratificar una parte del Obamacare.

Algunos legisladores conservadores ya han manifestado su oposición a apoyar una extensión, mientras que se espera que otros exijan disposiciones profundamente divisivas, como la prohibición de que los fondos federales se destinen a la atención médica de afirmación de género.

Sin embargo, un contingente de republicanos del Senado ya ha mantenido discusiones privadas con demócratas en la cámara en busca de una solución, con algunas conversaciones iniciales centradas en una posible extensión de dos años de los subsidios que incluye reformas significativas destinadas a limitar su elegibilidad y el costo total, según dos personas familiarizadas con las deliberaciones.

“Tenemos que hacer algo al respecto”, dijo el senador republicano Josh Hawley de Missouri, señalando que muchos en su estado verán sus primas prácticamente duplicadas. “Eso significa que muchos habitantes de Missouri no podrán costear la atención médica”.

En una señal de la creciente relevancia política de los subsidios, los funcionarios de la Casa Blanca han tratado de dejar en claro en los últimos días que la administración está dispuesta a iniciar negociaciones bipartidistas sobre un acuerdo de atención médica una vez que termine el cierre.

Pero sin un impulso político claro para poner fin al estancamiento, pocos pueden decir con seguridad cuándo sucederá eso.

“Creo que daban por sentado que los demócratas cederían más rápido”, dijo el asesor de Trump. “Pero la gente se ha acostumbrado a estas cosas. Piensan: ‘Ah, eso es cosa de Washington. Ya lo resolverán, ya encontrarán una solución’”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.