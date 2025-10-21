Live Radio
Minuto a minuto: así fue el robo al Museo del Louvre que impactó al mundo

CNN

October 21, 2025, 11:44 AM

Ha sido llamado “el robo del siglo”: el hurto a plena luz del día de artefactos de la era napoleónica del reconocido Museo del Louvre en París.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el robo como “un ataque a un patrimonio que apreciamos” y prometió llevar a los responsables ante la Justicia.

Los investigadores corren contra el tiempo para dar con los cuatro sospechosos y recuperar los tesoros ante el temor de que puedan perderse para siempre.

Esta es la cronología del audaz robo que dejó al mundo atónito:

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

