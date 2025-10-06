México vs. Chile, por los octavos de final del Mundial Sub-20: previa, hora y cómo ver en vivo por TV e internet

El Mundial Sub-20 sigue levantando temperatura con el inicio de los octavos de final. Este martes 7 de octubre, el…

El Mundial Sub-20 sigue levantando temperatura con el inicio de los octavos de final. Este martes 7 de octubre, el Estadio Municipal de Valparaíso será escenario de un choque latinoamericano imperdible entre Chile y México, dos selecciones que llegan con caminos distintos, pero con la misma ambición de estar entre los mejores ocho equipos de la competición.

La escuadra chilena sufrió más de la cuenta en la fase de grupos, pero logró meterse en la siguiente ronda de manera dramática. En el Grupo A, los dirigidos por Nicolás Córdova sumaron una victoria y dos derrotas: vencieron a Nueva Zelandia, pero cayeron frente a Egipto y Japón. Curiosamente, terminaron empatados con Egipto en puntos, goles a favor y en contra, pero avanzaron gracias al criterio de ‘fair play’, por tener menos tarjetas recibidas. El boleto, aunque fue agónico, mantiene con vida a una generación que ha demostrado su fortaleza en el equipo, más que en nombres rimbombantes.

A diferencia de Chile, México llega con un paso más sólido y con el ánimo en alto. En el llamado “grupo de la muerte”, el Grupo C, el combinado tricolor logró sobrevivir ante potencias como Brasil y España, además de Marruecos. Los dirigidos por Eduardo Arce empataron a dos tantos con Brasil, repitieron marcador frente a España y cerraron la fase con un triunfo por la mínima ante Marruecos. Con esos 5 puntos aseguraron el segundo lugar de su grupo y dejaron fuera a Brasil, nada menos que el campeón del Sudamericano, en una de las mayores sorpresas/decepciones del torneo.

En el caso de Chile, no hay grandes estrellas mediáticas, pero sí compromiso y equilibrio. Durante la fase de grupos anotaron Javier Nicolás Cárcamo Cifuentes, Ian Garguez y Lautaro Millán, este último el jugador más destacado del plantel. Millán, de 20 años, pertenece a Independiente, de Argentina, y está tasado en alrededor de 3 millones de dólares, siendo una de las joyas chilenas en formación.

Por su parte, el equipo mexicano combina solidez con talento individual. El mediocampista Obed Vargas, figura del Seattle Sounders en la MLS, ha sido el motor del conjunto en la mitad de la cancha, marcando el ritmo y aportando equilibrio. A su lado, Elías Montiel, de Pachuca, se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de esta selección, pero los reflectores se los lleva Gil Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien, con apenas 16 años, ha firmado tres goles y dos asistencias en el certamen. Mora, además, ya sabe lo que es jugar con la selección mayor, con la que fue titular en la Copa Oro, donde México se consagró campeón ante Estados Unidos.

El duelo promete ser intenso y parejo: México llega con más ritmo y talento, mientras que Chile apuesta a la entrega y al trabajo colectivo. En Valparaíso se enfrentarán dos estilos distintos que tienen un mismo sueño: seguir escribiendo historia en el Mundial Sub-20 y dar un paso más rumbo a la gloria.

Estados Unidos: FIFA+, Telemundo, Amazon Prime Video o Fox Sports, 7 p.m. (Miami)

México: FIFA+, Canal 9 o Vix Premium, 5 p.m. (CDMX)

Colombia: FIFA+, DIRECTV Sports, 6 p.m. (Bogotá)

Argentina: FIFA+, DIRECTV Sports o DGO, 8 p.m. (Buenos Aires)

España: FIFA+, 1 a.m. (ya miércoles en Madrid)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.