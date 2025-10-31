Melissa fue uno de los ciclones más fuertes registrados. Los cazadores de huracanes de la NOAA volaron hacia él sin cobrar

Azotados por vientos violentos y fuertes turbulencias, los cazadores de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por…

Azotados por vientos violentos y fuertes turbulencias, los cazadores de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) han pasado la última semana sumergiéndose en el ojo de Melissa, un ciclón de ferocidad histórica, para recopilar datos vitales. Lo han hecho sin descanso, las 24 horas del día, porque su misión se considera esencial para la seguridad pública.

Pero esta vez, con el gobierno cerrado, lo han hecho todo sin cobrar.

Los cazadores de huracanes son un elemento habitual en la respuesta a los ciclones en Estados Unidos. La información recopilada por el equipo especializado de los aviones, que incluye un radar Doppler montado en la cola que realiza una tomografía computarizada virtual de la tormenta, es crucial para emitir pronósticos precisos y evaluar la intensidad del ciclón en tiempo real.

Los datos, incluida la información del radar, se introducen directamente en los modelos informáticos que los meteorólogos utilizan para predecir la trayectoria y la intensidad de un huracán.

Pero mientras el persistente huracán Melissa continuaba su trayectoria durante la semana, el personal que operaba los vuelos ha estado bajo una creciente presión financiera.

Las tripulaciones de los aviones WP-3D de la agencia, con décadas de antigüedad, han perdido dos sueldos debido al cierre, según un empleado de la NOAA con conocimiento de las operaciones de los cazahuracanes, quien habló con CNN bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios.

“Se les pide a las tripulaciones que estén completamente concentradas, especialmente en esta situación, y es difícil lograrlo cuando saben que podrían no llegar a fin de mes”, dijo el empleado de la NOAA. “Están recurriendo a sus ahorros para pagar la hipoteca, semana tras semana o mes tras mes”.

Los vuelos a través del huracán, que llegó a ser de categoría 5, han sido particularmente peligrosos. Una de las aeronaves de la NOAA tuvo que regresar a su base para una inspección de seguridad tras superar sus límites de fuerza G debido a las turbulencias.

Videos grabados durante ese vuelo muestran equipos cayendo del techo del avión, mientras unos 20 miembros de la tripulación, entre risas y palabrotas, son lanzados contra sus arneses de seguridad.

Tras una inspección realizada por personal de tierra, que también trabaja sin remuneración, la misma aeronave despegó más tarde ese mismo día en otra misión dentro del ciclón, según informó un miembro del personal de la NOAA.

Las tripulaciones de la NOAA han cumplido con todas las solicitudes del Centro Nacional de Huracanes, afirmó el empleado. El centro les asigna rutas y horarios de vuelo específicos donde los científicos consideran que los datos in situ mejorarían al máximo los pronósticos.

“Creo que es admirable que estas tripulaciones trabajen las 24 horas del día apoyando esta importante misión”, a pesar de las crecientes dificultades financieras, concluyeron.

Según informaron, los vuelos de la NOAA contaron con la tripulación completa, de aproximadamente 20 miembros por vuelo.

Los vuelos de la NOAA continuaron mientras la tormenta azotaba Jamaica, causando inmensos daños a la isla y dejando al menos 19 muertos.

Siguieron volando para apoyar a los socios internacionales de Estados Unidos: los vuelos del jueves tenían como objetivo garantizar que los residentes de Bermudas recibieran alertas precisas sobre la intensidad y la trayectoria de la tormenta.

La portavoz de la NOAA, Kim Doster, reconoció el arduo trabajo de las tripulaciones y la presión financiera a la que se enfrentan. “La NOAA espera que se ponga fin pronto al paralizante cierre del Gobierno federal, que obliga a trabajadores esenciales y miembros del servicio, como nuestros valientes pilotos de los cazadores de huracanes, a no recibir sueldo mientras desempeñan sus funciones críticas para la protección de la vida de los estadounidenses a diario”, declaró a CNN.

La Reserva de la Fuerza Aérea también realiza vuelos dentro de huracanes y ha llevado a cabo numerosas misiones en torno a Melissa, pero sus aviones no cuentan con el mismo equipo especializado que las aeronaves más antiguas de la NOAA. Realizan misiones de reconocimiento más sencillas, monitoreando la intensidad y el movimiento del ciclón, mientras que los vuelos de la NOAA se centran más en la investigación de huracanes y en mejorar los pronósticos.

Curiosamente, uno de los vuelos de la Fuerza Aérea también tuvo que regresar tras sufrir fuertes turbulencias al sobrevolar Melissa. CNN se comunicó con el escuadrón de cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea para preguntar sobre su situación salarial, pero no ha recibido respuesta.

Es inusual que dos vuelos tengan que regresar durante el mismo ciclón, lo que indica la potencia del huracán durante su aproximación al suroeste de Jamaica. Melissa tocó tierra en la costa jamaicana, igualando el récord del huracán atlántico más fuerte jamás registrado, con vientos máximos sostenidos de 298 km/h.

Andy Hazelton, investigador de huracanes que trabaja con la división de investigación de huracanes de la NOAA en la Universidad de Miami, declaró a CNN a principios de esta semana que el vuelo de la NOAA que tuvo que regresar debido a las turbulencias fue el más accidentado que ha experimentado en un huracán desde que comenzó este trabajo hace siete años.

“Cuando se produce una corriente ascendente y descendente lo suficientemente fuerte, hay que asegurarse de que el avión esté en buen estado”, dijo Hazelton, quien recibe un salario durante el cierre a través de la universidad. “Estas tripulaciones están haciendo todo esto sin cobrar, así que merecen todo el reconocimiento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.