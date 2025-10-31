Marco Rubio se reúne con Rodrigo Paz y promete “una asociación sólida” de EE.UU. con Bolivia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron este…

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunieron este viernes en Washington, en un encuentro en el que Rubio prometió que su Gobierno construirá “una asociación sólida” con el país sudamericano, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Los dos políticos “discutieron medidas para ampliar y profundizar la relación entre Estados Unidos y Bolivia en beneficio de los ciudadanos de ambas naciones”, señaló el mensaje del portavoz del Departamento, Tommy Pigott.

El encuentro entre Rubio y Paz se da a una semana de que Paz asuma la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre, luego de que el 19 de octubre ganó la segunda vuelta electoral en la contienda que sostuvo con Jorge “Tuto” Quiroga.

También ocurre en un contexto en el que Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asegura que tocará “todas las puertas necesarias” para mejorar la situación económica de Bolivia —marcada por escasez de combustibles e inflación—, mientras que Rubio ha dicho que espera un acercamiento entre Washington y La Paz durante el mandato de Paz, luego de dos décadas de gobiernos del partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

Paz dice que entre los principales ejes de su Gobierno estarán descentralizar el Estado para dar más recursos a las entidades locales, facilitar el acceso al crédito y promover una reforma a la Justicia.

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), exlegislador y exfuncionario, Paz asumirá la Presidencia el 8 de noviembre para el período 2025-2030.

Para la ceremonia del sábado próximo está confirmada la asistencia de varios líderes de América Latina, informó este viernes el viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera, según declaraciones recogidas por la estatal Agencia Boliviana de Información.

Algunos de los mandatarios que acudirán son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric, y El Salvador, Nayib Bukele, dijo Aguilera, y agregó que para la investidura de Paz se ejecutará un plan de seguridad que incluye tres anillos de control, uso de tecnología de vigilancia y el despliegue de unidades especializadas.

