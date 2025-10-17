Manifestantes agreden con flechas a policías que resguardaban la Embajada de EE.UU. en Colombia, dice Petro

Manifestantes que protestaban este viernes en Bogotá agredieron con flechas a algunos policías que resguardaban la Embajada de Estados Unidos…

Manifestantes que protestaban este viernes en Bogotá agredieron con flechas a algunos policías que resguardaban la Embajada de Estados Unidos en Colombia, dijo el presidente del país sudamericano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

El mandatario señaló que ordenó desplegar “el máximo cuidado” en torno a la sede diplomática y responsabilizó de los hechos a “un grupo más radical” que agredió a integrantes de la Policía.

El bloque que realizó la agresión, según Petro, formaba parte del Congreso de los Pueblos, un conjunto de organizaciones que durante los últimos días ha llevado a cabo protestas en Bogotá por temas como la situación en Palestina.

CNN contactó a la Policía Nacional de Colombia para pedir más información sobre lo sucedido y espera respuesta.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, dijo que cuatro policías resultaron heridos y pidió que la Fiscalía investigue lo sucedido.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se refirió a los hechos.

“Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano, no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública. Quien ataca a un soldado o policía está atacando a una institución, está atacando al Estado. Los responsables materiales e intelectuales de estos delitos serán capturados”, dijo en X.

Imágenes difundidas por medios locales muestran a manifestantes apuntando con flechas, bengalas y otros objetos hacia la Embajada de Estados Unidos.

El Congreso de los Pueblos aseguró en X que la manifestación era pacífica y fue atacada por agentes antidisturbios.

“Las comunidades indígenas que han salido con nosotros a esta movilización nacional portan sus arcos y sus flechas ancestrales como mecanismos de defensa”, agregó.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dijo en X que sus funcionarios ayudaron a los ciudadanos que quedaron en medio de la situación.

