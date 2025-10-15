Maduro responde a Trump: “No al cambio de régimen, no a los golpes de Estado dados por la CIA”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este miércoles al anuncio hecho horas antes por el presidente de Estados Unidos,…

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este miércoles al anuncio hecho horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a operar dentro de Venezuela con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y los flujos de inmigrantes indocumentados provenientes del país sudamericano.

En un acto público desde Caracas, Maduro denunció lo que calificó como “golpes de Estado orquestados por la CIA” y rechazó cualquier intento de intervención extranjera en la región.

“No al cambio de régimen… no a los golpes de Estado dados por la CIA… América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, dijo el mandatario venezolano en respuesta a lo anunciado por Trump.

Además, Maduro hizo un llamado a evitar una guerra. “Decirle al pueblo de Estados Unidos: No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica”.

CNN solicitó comentarios al Departamento de Estado sobre las declaraciones de Maduro y espera respuesta.

Las declaraciones del mandatario venezolano llegan después de que Trump ofreciera su explicación más detallada hasta ahora sobre su decisión de ampliar del poder operativo de la CIA para ejecutar operaciones letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región.

Según fuentes gubernamentales, el presidente de Estados Unidos firmó a principios del verano una directiva secreta que autoriza ataques contra cárteles de drogas latinoamericanos, al mismo tiempo que actualizó las atribuciones de la CIA.

Aunque Trump no aclaró si la agencia tendría autoridad para actuar directamente contra Maduro, sí acusó a Venezuela de ser una fuente clave del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Maduro y su Gobierno han negado las acusaciones de Washington sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Trump tampoco afirmó si su objetivo era derrocar a Maduro, aunque señaló que consideraba que los líderes venezolanos ya se sentían presionados.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión. Pero creo que muchos otros países también están sintiendo presión. No vamos a permitir que este país, nuestro país, sea arruinado porque otros quieran enviar, como dices, a lo peor de los suyos”, dijo, repitiendo su afirmación falsa de que varios países han vaciado cárceles e instituciones psiquiátricas para enviar personas a Estados Unidos.

Un día antes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una operación contra una quinta embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico frente a las costas de Venezuela, que dejó seis personas muertas, según anunció este martes el propio Trump.

Este mismo miércoles, al defender los ataques letales de su Gobierno contra embarcaciones supuestamente asociadas con narcoterroristas en el Caribe, Trump dijo que la campaña militar estadounidense podría continuar “por tierra”.

“Lo hemos detenido casi por completo por mar. Ahora lo detendremos por tierra”, dijo Trump sin dar más detalles de cómo planean llevarlos a cabo.

