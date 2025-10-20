Los estadounidenses permanecen indiferentes ante el acuerdo de Trump sobre Gaza, mientras crecen los temores económicos

Quizás nadie en el mundo esté tan obsesionado con atribuirse el mérito de sus logros, tanto reales como exagerados, como…

Quizás nadie en el mundo esté tan obsesionado con atribuirse el mérito de sus logros, tanto reales como exagerados, como el presidente Donald Trump. Pero en lo que respecta al acuerdo de alto el fuego en Gaza la semana pasada, ni siquiera muchos de sus críticos le reprocharon una larga vuelta de la victoria.

Sin embargo, una semana después, la situación parece haber significado poco o nada en el frente interno.

Por un lado, quedó claramente exhibida la fragilidad del acuerdo cuando el vicepresidente J. D. Vance encabezó una delegación a Israel esta semana mientras el acuerdo pende de un hilo. Por otro, la imagen política de Trump parece casi inalterada en su país, si es que no empeoró.

Tal vez lo más notable es que los estadounidenses ni siquiera parecen estar particularmente entusiasmados con el manejo de Trump de la cuestión de Gaza.

La situación parece reforzar la idea de que las opiniones negativas sobre Trump ya están bastante arraigadas en este momento, y que las opiniones negativas sobre su manejo de los asuntos internos —especialmente la economía— probablemente seguirán teniendo mucho más peso.

Hemos visto dos encuestas de calidad realizadas tras el anuncio del alto el fuego el 8 de octubre. Ambas muestran que la aprobación de Trump prácticamente no ha cambiado. Y aunque sus cifras sobre Gaza parecen haber mejorado, ni siquiera eso parece ser un punto fuerte.

Una encuesta de AP-NORC publicada el viernes mostró que el índice de aprobación de Trump sobre Gaza subió del 37 % que tenía septiembre al 47 % (la encuesta se realizó del 9 al 13 de octubre). Sin embargo, el porcentaje de desaprobación fue el mismo, del 49 %.

La distribución general de la aprobación de Trump fue, de hecho, la peor de su segundo mandato, con un 37 % de aprobación y un 61 % de desaprobación. Estas cifras son muy similares a las peores que ha obtenido Trump alguna vez, que fue en el primer año del cargo en 2017.

El resultado fue similar en una encuesta de CNBC publicada el viernes.

Esto demostró que Trump sigue estando significativamente por debajo del nivel de aprobación en el tema de la guerra en Gaza, ya que un 50 % de los estadounidenses lo desaprobó contra un 41 % que lo aprobó.

También mostró que el índice de aprobación de Trump está en su nivel más bajo en su segundo mandato, dado que un 52% lo desaprobó, frente a un 44 %.

¿Cómo podría ser esto, después de lo que se consideró como una victoria tan importante para el presidente en el escenario mundial, algo que incluso algunos críticos de Trump dijeron que daba credibilidad a su lobby para un Premio Nobel de la Paz?

Una posibilidad es que las opiniones aún se estuvieran formando, con gran parte de las encuestas realizadas entre la firma del acuerdo y el viaje de Trump a Medio Oriente para su vuelta de la victoria. El hecho de que las calificaciones de Trump sobre Gaza, en particular, no fueran muy buenas podría indicar que la gente no estaba al tanto.

Pero los acontecimientos recientes sugieren que incluso un aumento de este tipo, si se materializara, podría ser igual de fugaz, dado que las tensiones están aumentando de nuevo en la región. Y también parece posible que los estadounidenses estén adoptando una actitud expectante al reconocer la frecuencia con la que hemos visto desvanecerse repentinamente la esperanza de paz en Oriente Medio. (Después de todo, fue justo en enero cuando el Gobierno de Biden alcanzó su propio acuerdo de alto el fuego, que duró unos dos meses).

La interpretación más probable, sin embargo, reside en ese viejo adagio político: “Es la economía, estúpido”.

Aunque no han recibido tanta atención en las últimas semanas, las cifras de Trump sobre la economía siguen deteriorándose, especialmente a medida que se hacen sentir los aparentes impactos negativos de los aranceles del presidente y la inflación se muestra persistente.

La encuesta de CNBC es un claro ejemplo de ello.

Muestra las opiniones sobre la gestión de Trump de la inflación y el costo de la vida, que ha alcanzado un nuevo mínimo, con una desaprobación del 62 % frente al 34 %. También está bajó 13 puntos de aprobación en el tema económico, su peor índice de aprobación neta en ese tema tanto en su primer como en su segundo mandato.

La encuesta también sugiere que está apareciendo el pesimismo. Muestra nuevos mínimos en los porcentajes de estadounidenses que dicen que esperan que la economía mejore durante el próximo año (32 %) y que sus propios salarios aumenten (31 %).

El porcentaje de estadounidenses empleados que dicen no estar en absoluto preocupados por perder sus empleos también ha caído al 52 %, lo que es más bajo que en cualquier otro momento de los últimos tres años del Gobierno de Biden.

Estas cifras son impactantes, y no sería sorprendente que el pueblo estadounidense les dé mucha más importancia que a la cuestión de Gaza. Esto se debe especialmente a que otras encuestas han demostrado que los temas de política exterior ocupan un lugar muy bajo en la lista de prioridades de los estadounidenses. Solo el 4 % en una encuesta reciente de CBS News-YouGov consideró los acontecimientos internacionales como el problema más importante que enfrenta el país.

La misma encuesta mostró que tres cuartas partes de los estadounidenses no creen que Trump se haya centrado lo suficiente en bajar los precios.

Tal vez a la gente le preocupan menos los premios Nobel que los precios de los alimentos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.