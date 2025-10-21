Llegan a Israel dos ataúdes que contienen los cuerpos de otros dos rehenes, dicen las fuerzas israelíes

Las fuerzas israelíes informaron este martes que dos ataúdes con los restos de rehenes fallecidos cruzaron la frontera hacia Israel.…

Las fuerzas israelíes informaron este martes que dos ataúdes con los restos de rehenes fallecidos cruzaron la frontera hacia Israel.

“Hace un corto tiempo, dos ataúdes con rehenes fallecidos, escoltados por efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel y están en camino al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación”, según un comunicado de las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés).

El Ministerio de Salud de Israel confirmó más tarde que los cuerpos habían llegado al instituto, donde los equipos estaban trabajando “tan rápido como sea posible” para identificar los cuerpos e investigar las causas de la muerte.

Si se confirman sus identidades, serían el decimocuarto y decimoquinto rehenes fallecidos transferidos a Israel desde la firma del alto el fuego propuesto por Estados Unidos el 9 de octubre.

Más temprano este martes, la Oficina del Primer Ministro informó que las fuerzas israelíes recibieron los dos ataúdes en Gaza tras ser entregados por la Cruz Roja Internacional en el territorio devastado por la guerra.

Las FDI pidieron al público que actuara con “sensibilidad y esperara la identificación oficial, que primero se comunicará a las familias de los rehenes fallecidos”.

“Hamas debe cumplir el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”, señalaron las FDI en un comunicado anterior.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, indicó este martes que la transferencia de los cuerpos de dos rehenes estaba programada.

Antes del anuncio de este martes, Hamas había devuelto 13 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que se acordó liberar según el alto el fuego con Israel, el más reciente de los cuales fue identificado el lunes como el sargento mayor Tal Haimi.

Los 13 cuerpos ya han sido identificados formalmente.

De acuerdo con el alto el fuego impulsado por el Gobierno de Trump, Hamas debía devolver a todos los rehenes vivos y fallecidos dentro de las primeras 72 horas de la entrada en vigor del acuerdo. La inteligencia israelí ha evaluado que es posible que Hamas no pueda encontrar y devolver a todos los rehenes fallecidos restantes en Gaza.

Hamas ha señalado que se requieren “esfuerzos significativos y equipos especiales” para recuperar los cuerpos en Gaza. Uno de los cuerpos entregados por Hamas la semana pasada bajo el acuerdo no pertenecía a un rehén israelí, según las fuerzas israelíes.

Las evaluaciones iniciales en ese momento sugerían que Hamas identificó erróneamente el cuerpo, en lugar de enviarlo deliberadamente equivocado, según una fuente israelí.

La última liberación de rehenes está en curso pocas horas después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, aterrizara en Israel y el Gobierno de Trump avanzara para implementar la siguiente fase de su plan de alto el fuego.

Durante el fin de semana, Israel y Hamas reafirmaron su compromiso con el alto el fuego después de que Israel acusara a Hamas de llevar a cabo un ataque que mató a dos soldados de las FDI, lo que provocó varias oleadas de ataques aéreos.

Hamas y las fuerzas israelíes se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego.

Vance restó importancia este martes a las preocupaciones sobre la fragilidad del alto el fuego entre las dos partes en conflicto, pero se negó a establecer un plazo para el regreso de todos los rehenes fallecidos y el desarme completo de Hamas.

“Es el objetivo de todos aquí recuperar esos cuerpos y devolverlos a sus familias, para que puedan tener un entierro adecuado. Ahora bien, dicho esto, esto es difícil. No va a suceder de la noche a la mañana”, dijo Vance en una conferencia de prensa en Israel.

Vance también señaló que algunos de los rehenes fallecidos están “enterrados bajo miles de kilos de escombros. De algunos rehenes, nadie sabe siquiera dónde están. Eso no significa que no debamos trabajar para recuperarlos”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Con reportes de Aileen Graef y Adrienne Vogt, CNN.

