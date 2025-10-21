Las esperanzas de Trump de una segunda cumbre con Putin podrían verse frustradas tras el aplazamiento de una reunión previa

Las esperanzas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de una reunión rápida con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían…

Las esperanzas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de una reunión rápida con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podrían verse frustradas después de que fuentes familiarizadas con el asunto informaran a CNN que la reunión previa prevista para esta semana entre los principales asesores de asuntos exteriores de los líderes mundiales se había pospuesto, al menos por ahora.

Trump declaró el jueves, tras una llamada con Putin, que ambos “acordaron que habrá una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana”.

“Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán”, escribió en Truth Social.

Sin embargo, la reunión prevista entre Rubio y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se ha pospuesto por el momento, según informó a CNN un funcionario de la Casa Blanca. No quedó claro de inmediato por qué la reunión no se celebraría esta semana, aunque una de las fuentes afirmó que Rubio y Lavrov tenían expectativas divergentes sobre el posible fin de la invasión rusa de Ucrania.

Tampoco quedó claro de inmediato el impacto que la postergación de la reunión previa entre Lavrov y Rubio tendría en la prevista cumbre Trump-Putin en Budapest, Hungría.

“El presidente Trump ha trabajado constantemente para encontrar una solución pacífica y diplomática que ponga fin a esta guerra sin sentido y detenga la matanza”, declaró a CNN la vicesecretaria de Prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly. “Ha involucrado valientemente a las partes en todos los bandos y hará todo lo posible para lograr la paz”.

Rubio y Lavrov mantuvieron una llamada telefónica el lunes y discutieron los “próximos pasos” tras la comunicación que hubo entre ambos presidentes la semana pasada en relación con un posible fin del conflicto en Ucrania, según un breve informe del Departamento de Estado. Rubio “enfatizó la importancia de los próximos compromisos como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la visión del presidente Trump”, según el comunicado.

El Kremlin, por su parte, describió la llamada como una “discusión constructiva” que abordó “posibles pasos concretos para implementar los entendimientos” alcanzados por Trump y Putin.

Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto declaró a CNN que, tras la llamada de Rubio a Lavrov, los funcionarios consideraron que la postura rusa no ha evolucionado lo suficiente más allá de su postura maximalista. Por ahora, añadió la fuente, es poco probable que Rubio recomiende que la reunión entre Putin y Trump se lleve a cabo la próxima semana, pero Rubio y Lavrov podrían volver a hablar esta semana.

Han pasado más de dos meses desde que Trump mantuvo su última cumbre presencial con Putin, en Anchorage, Alaska. Esa reunión, que duró casi tres horas, terminó sin acuerdo, mientras ambos líderes pregonaban avances.

Desde entonces, Trump ha pedido públicamente a Kyiv y Moscú que “detengan la guerra de inmediato”.

“Hay que ir por la línea de batalla, dondequiera que esté. De lo contrario, es demasiado complicado. Nunca se podrá descifrar. Hay que detenerse en la línea de batalla”, declaró Trump a la prensa el sábado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.