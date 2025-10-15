Las acciones de Trump durante el cierre del Gobierno de EE.UU. muestran que el presidente cree que controla la bolsa federal

La Casa Blanca de Trump está tratando las leyes de gasto como meras sugerencias mientras intenta silenciar los efectos del…

La Casa Blanca de Trump está tratando las leyes de gasto como meras sugerencias mientras intenta silenciar los efectos del cierre del Gobierno y atacar programas que considera prioridades demócratas mientras se prepara para un cierre prolongado.

Transferencia de dinero. El dinero destinado por el Congreso a la investigación en el Pentágono se utilizará para pagar a las tropas.

La Guardia Costera, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recibirá fondos prestados de la legislación fiscal y de gastos aprobada por los republicanos. No dio más detalles sobre cómo se desviaría el dinero.

Reinterpretando una ley firmada por Trump. Los trabajadores con licencia podrían no cobrar por su tiempo durante el cierre, a pesar de que la ley establece explícitamente que deben recibir su pago.

El presidente Donald Trump y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, deben ser consciente de la Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno de 2019, ya que fue Trump quien la promulgó en medio del cierre que supervisó durante su primer mandato.

Desvío de ingresos arancelarios. Según la administración Trump, redirigir los ingresos arancelarios podría ampliar la asistencia alimentaria que reciben las mujeres embarazadas, las madres primerizas y los niños pequeños. Estos ingresos arancelarios, remanentes del año pasado, ya financian programas de nutrición infantil.

El martes, en la Casa Blanca, Trump declaró a la prensa que incluso había hablado con una persona adinerada que se ofreció a cubrir cualquier déficit y a garantizar que los militares recibieran sus salarios. Trump afirmó que no necesitará la ayuda, ya que ha localizado fondos no asignados en el Pentágono.

Pagar a las tropas no es algo que vaya a generar quejas de los demócratas, incluso si es legalmente cuestionable mover fondos que el Congreso asignó para otra cosa.

“Si los demócratas quieren recurrir a los tribunales y cuestionar el pago a las tropas, que lo hagan, ¿de acuerdo?”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa el martes.

Los legisladores de los suburbios de Virginia y Maryland alrededor de la capital del país no se concentraron en los esfuerzos para pagar a las tropas durante una manifestación, por lo demás tensa, con trabajadores federales suspendidos en Washington el martes.

En lugar de eso, criticaron a Vought y a Trump por llevar a cabo sus amenazas de despedir empleados durante el cierre, algo que el senador Chris Van Hollen de Maryland dijo que tenía la intención de “aterrorizar” a la fuerza laboral federal.

El vicepresidente J.D. Vance declaró el domingo que los despidos eran necesarios para mantener en funcionamiento programas como el WIC, a pesar de que la ley federal no vincula los salarios de los trabajadores a la asistencia alimentaria.

De hecho, la ley que Trump firmó establece específicamente que los trabajadores deben recibir su salario cuando se aprueben las asignaciones presupuestarias. Lea un análisis más detallado de la afirmación de Vance aquí.

Si bien aproximadamente 750.000 empleados federales han sido suspendidos temporalmente, un número menor —más de 3.500— ha sido despedido.

Los sindicatos que representan a los trabajadores federales han impugnado los cese durante el cierre ante un tribunal federal.

El representante Jamie Raskin de Maryland dijo que la Casa Blanca no puede simplemente ignorar las leyes de gasto.

“No deberían empezar a confiscar, redirigir y recanalizar dinero para encubrir su propia negligencia”, dijo.

Trump y los republicanos argumentan que los demócratas son responsables del cierre del Gobierno por exigir una extensión de los subsidios para ayudar a las personas a comprar seguros de salud en los intercambios de Obamacare.

La estrategia declarada de la Casa Blanca es “atrincherarse” y seguir culpando a los demócratas.

“Pagar a las tropas, pagar a los agentes del orden, continuar con las RIF y esperar”, así lo expresó la OMB de Vought en una publicación de la cuenta oficial de la agencia en X.

La situación actual es una ventana a cómo Trump ve el dinero federal: no como algo controlado por el Congreso, que está diseñado por la Constitución para tener poder sobre el erario nacional.

El martes en la Casa Blanca, Trump apareció junto al presidente de Argentina, Javier Milei, un aliado político a quien el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, está apoyando antes de las elecciones de mitad de término de este mes con la promesa de un rescate de US$ 20.000 millones de su atribulada moneda.

La medida ayudó inadvertidamente a China, que dejó de comprar soja de Estados Unidos (lo que enfureció a los agricultores estadounidenses) y ahora la compra a Argentina, que ha renunciado a su impuesto especial.

Trump dijo que espera que el rescate beneficie al partido de Milei en las próximas elecciones. De no ser así, la Casa Blanca reconsiderará el rescate, afirmó Bessent.

Trump luego pasó de las elecciones en Argentina a los inminentes comicios para la alcaldía de Nueva York.

Vought ya ha intentado cancelar fondos federales destinados a proyectos del metro de Nueva York. Si los neoyorquinos eligen al socialista demócrata Zohran Mamdani, el candidato demócrata y favorito, a quien Trump llama erróneamente comunista, Trump afirmó que retirará más fondos federales a la ciudad.

“No voy a enviar mucho dinero a Nueva York. No tengo por qué hacerlo. Ya sabes, el dinero llega a través de la Casa Blanca”, advirtió. “Y si nos van a enviar políticas estúpidas, es decir, políticas comunistas, que llevan miles de años demostrando que no funcionan. No tenemos por qué volver a demostrarlo”.

Un objetivo declarado del segundo mandato de Trump es desafiar las leyes de embargo que prohíben a la Casa Blanca ignorar la autoridad de gasto del Congreso.

Trump dejó en claro que considera el dinero federal como su autoridad.

“La financiación para Nueva York y para todos los lugares proviene de la Casa Blanca. Y soy muy generoso… Pero no sería generoso con un comunista”, manifestó Trump.

La parte importante de esa cita es que Trump ve el dinero como algo suyo, que le permite ser generoso.

