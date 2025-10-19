Ladrones roban joyas de valor “incalculable” del Louvre en un asalto de siete minutos

Un grupo de ladrones robó joyas de “valor incalculable” del Louvre, en París, el museo más visitado del mundo, durante…

Un grupo de ladrones robó joyas de “valor incalculable” del Louvre, en París, el museo más visitado del mundo, durante un audaz asalto de apenas siete minutos este domingo, según informó el ministro del Interior de Francia.

Laurent Nuñez, titular del ministerio, explicó en una entrevista con la emisora France Inter: “Esta mañana, se produjo un robo importante en la Galerie d’Apollon. Unos individuos ingresaron al museo desde el exterior utilizando un montacargas que estaba instalado sobre un camión”.

La Galería de Apolo alberga las joyas de la Corona francesa, además de otros tesoros como la colección de vasos de piedra dura del rey Luis XIV.

Dos vitrinas de alta seguridad fueron atacadas y ocho de los nueve objetos sustraídos siguen desaparecidos, entre ellos una tiara y un collar que llevaban la reina María Amélie y la reina Hortensia, indicó el Ministerio de Cultura francés en un comunicado.

Los ladrones forzaron una ventana utilizando una amoladora angular y sustrajeron joyas que, según el ministro, tienen “un valor sentimental y son invaluables”.

En el robo habrían estado implicados cuatro autores, que estaban desarmados pero amenazaron a los guardias con amoladoras angulares, indicó la fiscal de París, Laure Beccuau.

Beccuau dijo que los investigadores no han descartado la interferencia extranjera como una posible línea de investigación sobre el robo, pero mantienen abiertas todas las pistas.

Los ladrones “perdieron o abandonaron” una joya, la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, durante el robo a plena luz del día, dijeron los fiscales.

La ornamentada pieza de oro, que cuenta con 1354 diamantes y 56 esmeraldas, resultó dañada en el robo, según informaron. El Ministerio de Cultura francés confirmó que los ladrones habían “abandonado” la corona al huir del lugar.

“Más allá de su valor de mercado, los artículos tienen un valor patrimonial e histórico inestimable”, afirmó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que “se está haciendo todo lo posible” para atrapar a los sospechosos.

“El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es parte de nuestra historia”, dijo Macron en X, “Recuperaremos las obras y los perpetradores serán llevados ante la justicia”.

Una lista detallada de los objetos robados publicada por el Ministerio de Cultura reveló que los artículos robados fueron un solo pendiente del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un collar de esmeraldas y un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de la emperatriz María Luisa, el “broche relicario” y la tiara y el gran broche de lazo de ramillete de la emperatriz Eugenia.

Un agente de seguridad del Louvre logró frustrar un intento de incendiar el camión utilizado para realizar el asalto y obligó al ladrón a huir, según el comunicado del Ministerio de Cultura.

La policía parisina, bajo la autoridad de la Fiscalía de París, abrió una investigación por “robo agravado por banda organizada y asociación ilícita para cometer un delito”.

El robo duró solo siete minutos y los sospechosos huyeron en motocicletas, dijo Nuñez a France Inter.

“Es evidente que el lugar había sido previamente estudiado. Se trató, claramente, de un equipo muy experimentado que actuó con una rapidez impresionante”, dijo el ministro.

“Confío en que encontraremos rápidamente a los responsables y, sobre todo, que lograremos recuperar lo robado”, añadió.

Imágenes de la escena muestran a policías franceses inspeccionando un montacargas abandonado junto a una esquina del Louvre, con una escalera que lleva hasta una ventana rota en un balcón.

Según el medio Le Parisien, la policía encontró en el lugar del robo dos amoladoras angulares, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y una corona. Un poco más lejos se encontró un chaleco amarillo que los autores usaban para disfrazarse de obreros, perdido durante la fuga, según el periódico.

Un guía turístico le dijo a CNN cómo escuchó lo que sonaba como “pisadas fuertes” en la ventana mientras guiaba a los turistas por la Galerie d’Apollon, antes de escuchar gritos de los guardias de seguridad para evacuar.

“Solo estaba tratando de entender qué estaba pasando cuando vi al personal del museo dirigirse hacia ese ruido. Luego, dieron la vuelta rápidamente y empezaron a correr diciendo ‘¡salgan, salgan, salgan, salgan, evacúen!’”, dijo Ryan el Mandarí.

Intentó mantener calmado a su grupo de visitantes mientras salían del edificio, agregó, y mencionó que escucharon los sonidos, pero “no tenían ni idea de que se trataba de un robo”.

El Ministerio del Interior señaló que el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m.. hora local, y que los visitantes fueron evacuados sin incidentes.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, explicó que el robo se produjo justo cuando el museo abría sus puertas. “No hubo personas heridas. Estoy en el lugar junto al personal del museo y la policía. La investigación está en marcha”, publicó en su cuenta de X.

Christopher Marinello, fundador de Art Recovery International, dijo que si los ladrones solo buscan sacar dinero lo más rápido posible, podrían fundir los metales preciosos o volver a tallar las piedras sin tener en cuenta la integridad de la pieza.

“Necesitamos desmantelar estas pandillas y encontrar otro enfoque, o vamos a perder cosas que nunca volveremos a ver”, le dijo Marinello a CNN.

El museo —hogar de obras mundialmente famosas como la “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci— anunció que permanecería cerrado durante el domingo por “razones excepcionales”.

Más tarde, el Ministerio del Interior aclaró que el cierre se debía a una medida de seguridad para preservar la evidencia y facilitar la investigación.

El alcalde del Centro de París, Ariel Weil, declaró a los medios que el robo fue “obviamente planificado con mucho detalle” y que no recordaba un atraco al Louvre en más de un siglo. “Por supuesto, me viene a la mente el robo de la “Mona Lisa” en 1911, pero no puedo pensar en ningún otro caso más reciente”, dijo.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes, siendo los turistas estadounidenses el segundo grupo más numeroso, después del público francés.

