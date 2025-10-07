La temporada de huracanes no da señales de terminar: una nueva tormenta tropical podría formarse en el Atlántico esta semana

Una nueva tormenta tropical podría formarse en el Atlántico esta semana y continuar con el repunte de actividad tropical de…

Una nueva tormenta tropical podría formarse en el Atlántico esta semana y continuar con el repunte de actividad tropical de la temporada de huracanes de 2025.

Aunque ahora, en el final de la temporada, suelen formarse menos tormentas, la historia ha demostrado lo devastadoras que pueden ser, sobre todo porque las zonas de desarrollo se desplazan más cerca de la costa.

La próxima tormenta potencial aún no está cerca de tierra. Un repunte de tiempo tormentoso ubicado en el Atlántico tropical central podría convertirse en una depresión tropical o tormenta en los próximos días mientras se dirige hacia el oeste. Se llamará Jerry.

Es una situación un poco inusual para esta época del año. Las tormentas que cruzan el Atlántico entre África y el Caribe, y que contribuyen a la formación de aproximadamente el 85 % de todos los huracanes intensos, suelen comenzar a disminuir para esta fecha.

Es probable que Jerry se desplace cerca o al norte de las islas del noreste del Caribe a finales de esta semana, pero aún no se sabe con certeza qué tan fuerte será en ese momento.

Es poco probable que este sistema represente una amenaza para el territorio continental de Estados Unidos, ya que un frente frío barrerá la costa este y ayudará a desviarlo hacia el mar.

Frentes fríos como estos en la costa este son comunes en octubre, por lo que las tormentas de finales de temporada que suelen formarse en el golfo de México y el Caribe son más preocupantes para Estados Unidos. Dado que estas regiones están más cerca de la tierra, cualquier tormenta que se forme tiene una mayor probabilidad de causar impactos peligrosos.

Existe una baja probabilidad de que un sistema intente desarrollarse en el suroeste del golfo de México a finales de esta semana, pero resulta de mayor interés un patrón meteorológico generador de tormentas que podría desarrollarse a mediados de octubre.

Es probable que se forme una amplia zona de tiempo tormentoso alrededor de esa fecha y que gire alrededor de la región occidental del Caribe, según un pronóstico publicado la semana pasada por Phil Klotzbach, experto en huracanes e investigador científico de la Universidad Estatal de Colorado.

Conocida como el Giro Centroamericano, esta zona de tiempo tormentoso y rotación es conocida por generar tormentas de finales de temporada. Es demasiado pronto para saber si este patrón meteorológico producirá una tormenta este octubre, pero los meteorólogos seguirán monitoreando la región a medida que avance el mes.

Cuatro tormentas con nombre suelen formarse en octubre y noviembre, pero algunas temporadas de huracanes pueden tener un final más fuerte, mientras que otras prácticamente terminan en seco.

Los últimos años ilustran este flujo y reflujo interanual. Siete tormentas se formaron durante octubre y noviembre la temporada pasada, pero solo dos se formaron durante el mismo período en 2023.

Si bien suele haber menos tormentas al final de la temporada, los últimos años demuestran lo destructivas que pueden ser.

El huracán Michael de 2018 fue el último de la temporada en tocar tierra en Estados Unidos, un huracán de categoría 5 que azotó el Panhandle de Florida el 10 de octubre. Dos años antes, el huracán Matthew causó destrucción en octubre desde el Caribe hasta las Carolinas. Y quizás lo más notorio de todo: el huracán Sandy se transformó en una supertormenta híbrida a finales de octubre de 2012 y azotó la costa Este.

El huracán Helene, que azotó el sureste del país con sus catastróficas inundaciones y vientos, azotó la costa Este a finales de temporada. Este fenómeno se vio interrumpido por la excepcional intensificación del huracán Milton, que alcanzó la categoría 5, antes de debilitarse al impactar la península de Florida a principios de octubre.

Este año se ha producido un aumento similar de la actividad a finales de septiembre, después de que el Atlántico se deshiciera de las condiciones hostiles para huracanes que presentaba a principios de mes.

Tras la rápida intensificación del huracán Erin, que se convirtió en un monstruo de categoría 5 a mediados de agosto, el Atlántico prácticamente se sumió en un letargo. Luego, tres huracanes —Gabrielle, Humberto e Imelda— se formaron en un lapso de dos semanas a finales de septiembre, rompiendo un período inusualmente tranquilo.

Los huracanes Gabrielle y Humberto también se intensificaron rápidamente, al igual que Erin. Gabrielle alcanzó una fuerte categoría 4, mientras que Humberto se convirtió en el segundo huracán de categoría 5 de la temporada.

Aun así, ningún huracán ha tocado tierra en EE.UU. esta temporada. Si esta suerte se mantiene hasta finales de noviembre, sería la primera temporada sin huracanes en una década.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.