La revancha más esperada: Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao está “casi” cerrada

Han pasado más de 10 años desde que Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao se enfrentaron en lo que se denominó la “Pelea del Siglo”.

Y a pesar de que ambos superan hoy los 40 años, podríamos estar a punto de presenciar una revancha memorable entre dos de los mejores boxeadores de su generación.

En declaraciones al canal de YouTube Seconds Out, Pacquiao reveló que la revancha contra Mayweather está “prácticamente” acordada, y que ambos equipos están “en negociaciones”.

“Depende de si podemos entendernos”, dijo el filipino. “Mi gente y la suya están coordinando directamente”.

En su pelea de 2015 en Las Vegas, Mayweather venció a Pacquiao por decisión unánime en uno de los combates más esperados de la historia del boxeo.

Tras la pelea de 2015, Pacquiao declaró que se había lesionado el hombro durante el entrenamiento previo al combate, pero que ahora se encuentra completamente recuperado. “Es muy interesante porque, ahora mismo, no tengo ningún problema en el hombro”, afirmó.

Pacquiao indicó que la posible revancha probablemente se celebrará en Las Vegas, pero admite que hay “algunas condiciones que aún estamos negociando”.

“Estoy seguro de que el mundo del boxeo se entusiasmará si la revancha se concreta”, dijo el púgil de 46 años.

Pacquiao peleó por última vez como profesional en julio de este año, poniendo fin a un retiro de cuatro años para desafiar a Mario Barrios por el título de peso welter del CMB. El combate terminó en empate, por lo que Barrios conservó el título.

Por otro lado, Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord invicto de 50-0.

Desde entonces, el estadounidense de 48 años ha participado en combates de exhibición, el último de ellos contra John Gotti III en 2024.

Ya se anunció una pelea de exhibición entre Mayweather y Mike Tyson, pero Pacquiao cree que esto no afectará sus negociaciones.

“Él tiene su propia decisión, así que no puedo impedirle que pelee con Mike Tyson”, declaró.

Pacquiao reveló que también está en conversaciones con Vasiliy Lomachenko para una pelea de exhibición, pero afirmó que la revancha con Mayweather sería la prioridad, calificándola como una “pelea de verdad”.

