La gran concesión de Trump a Xi está plagada de señales de alarma

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo una concesión extraordinaria en su histórico acuerdo con el líder de China, Xi Jinping el jueves: a cambio de promesas de que China tomará medidas enérgicas contra el fentanilo, Estados Unidos reducirá en un 10 % los aranceles que aplica a los productos chinos.

En apariencia, es un acuerdo prometedor que podría reactivar parte del comercio que los aranceles habían obstaculizado entre las dos economías más grandes del mundo. La reducción situará el arancel mínimo sobre las importaciones chinas en el 20 %, y el arancel promedio bajará a cerca del 47 %. Si bien es elevado en comparación con muchos otros socios comerciales de Estados Unidos, se encuentra más en línea con el resto del mundo.

Esto podría aliviar en cierta medida la situación de los consumidores estadounidenses y significa que los productos chinos pueden dejar atrás el estatus de marginación en Estados Unidos que les habían impuesto los altos aranceles de Trump.

Pero la reducción arancelaria también representa un riesgo considerable para la administración Trump, que se ha topado con un problema persistente en su guerra comercial sin precedentes con China: Xi Jinping ha superado a Trump en cada instancia. Incluso el hecho de que se reunieran en persona el jueves significa que Trump ya ha cedido ante las exigencias de China. Y, como la historia ha demostrado en estos acuerdos intermitentes, no está claro que Estados Unidos obtenga algo sustancial a cambio de ceder en los aranceles al fentanilo.

Mientras tanto, Trump corre el riesgo de erosionar aún más la relación de Estados Unidos con sus aliados clave, al tiempo que busca una relación más amistosa con su principal adversario económico.

Trump apuesta a que esta vez será diferente. La historia sugiere lo contrario.

Trump buscaba cuatro resultados principales con sus aranceles a China: una reducción de las entradas de fentanilo a Estados Unidos, el regreso de la producción manufacturera a Estados Unidos, el restablecimiento de la balanza comercial y la venta de los activos estadounidenses de TikTok.

La administración ha logrado avances reales en los cuatro puntos: China ha destacado las medidas enérgicas que ha tomado para impedir la exportación de los productos químicos básicos utilizados en la fabricación de fentanilo. Decenas de empresas han prometido inversiones multimillonarias en la industria manufacturera estadounidense. El déficit comercial entre Estados Unidos y China alcanzó su nivel más bajo en 21 años, en agosto. Y Trump y Xi acordaron el marco de un acuerdo sobre TikTok.

Pero esta tensa relación también ha causado graves problemas a Estados Unidos. China ha restringido la exportación de minerales de tierras raras, elementos cruciales para la electrónica y el equipo militar. Se ha negado a comprar soja estadounidense, lo que ha perjudicado gravemente a los agricultores estadounidenses. Y ha dificultado la actividad de algunas empresas estadounidenses clave al iniciar investigaciones antimonopolio. Además, China ha impuesto aranceles elevados a las importaciones estadounidenses.

A pesar de varias rondas de negociaciones con los representantes comerciales estadounidenses, China ha seguido incumpliendo las promesas hechas a la administración Trump. Las tierras raras, en particular, se convirtieron en un punto clave de fricción, y las garantías previas de un mercado libre de tierras raras nunca se materializaron. Beijing incluso ha reforzado sus controles al ampliar las restricciones, a principios de este mes.

Según el acuerdo del jueves, China accedió a revocar las normas recientemente impuestas, aunque las restricciones iniciales anunciadas en abril parecen seguir vigentes.

Mientras tanto, el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto tras las rondas de negociaciones comerciales entre ambos países. Beijing evitó confirmar que se hubiera alcanzado un acuerdo definitivo sobre TikTok tras la reunión entre Xi y Trump, limitándose a comprometerse a colaborar con Estados Unidos para abordar adecuadamente el asunto.

Trump ha reconocido con frecuencia que China a menudo no cumple su parte del trato, incluso cuando anunció en noviembre de 2024 que aumentaría los aranceles a China debido a la crisis del fentanilo.

“He tenido muchas conversaciones con China sobre las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo, que se envían a Estados Unidos, pero sin éxito”, publicó Trump en Truth Social varias semanas después de las elecciones. El entonces presidente electo Trump afirmó que funcionarios chinos le prometieron que el país ejecutaría a los narcotraficantes sorprendidos introduciendo drogas en Estados Unidos, pero “nunca cumplieron su promesa”.

Entonces, ¿por qué Trump iba a llegar a un acuerdo con China sobre el fentanilo ahora si Xi sigue incumpliendo el pacto?

En primer lugar, China ha tomado medidas concretas contra el fentanilo. Por ejemplo, durante el verano, el país añadió dos nuevos componentes utilizados para fabricar fentanilo a su lista de sustancias controladas. Cuando las redes criminales se adaptaron y comenzaron a vender esos componentes en el mercado negro, China también se movilizó para impedir esas exportaciones.

El jueves, Trump citó la “medida enérgica” de China en la lucha contra el fentanilo como una razón para reducir los aranceles estadounidenses a los productos chinos.

Al parecer, en los últimos años se han logrado algunos avances en la reducción del fentanilo proveniente de China, y existen indicios, aunque limitados, de que las medidas chinas están teniendo un impacto desde la entrada en vigor de los aranceles de Trump. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) indicó en un informe anual, publicado en mayo, que la pureza del fentanilo disminuyó a lo largo de 2024, lo que coincide con las señales de que los productores de fentanilo en México tenían dificultades para obtener precursores químicos clave. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos también informó que la cantidad de fentanilo interceptado en la frontera disminuyó en 2024 y se prevé que vuelva a bajar en 2025.

Puede que Trump esté o no de acuerdo con los avances de China en la lucha contra el fentanilo, pero esta semana adoptó una postura distinta a la que había mantenido anteriormente. El miércoles afirmó que “China va a colaborar conmigo” para restringir el consumo de esta droga.

“Creo que nos van a ayudar con la situación del fentanilo”, dijo Trump. “Van a hacer todo lo que esté en su mano”.

En segundo lugar, China ejerce una influencia considerable sobre Estados Unidos. Los aranceles de Trump han tenido consecuencias negativas en muchos sentidos, como el descontento de los agricultores estadounidenses —un bloque electoral clave— y la generación de una escasez de tierras raras. China también se ha negado a abrir completamente su mercado a los chips de IA estadounidenses, un objetivo primordial de Trump para consolidar el dominio estadounidense en inteligencia artificial.

Los aranceles siguen siendo una de las principales herramientas que Trump puede utilizar, incluso cuando China ha encontrado mercados fuera de Estados Unidos dispuestos a comprar sus productos, mitigando así el daño que han causado los gravámenes de Trump.

Sin embargo, la reducción de aranceles representa una demanda clave de China. La reunión de Trump con Xi fue otra.

Ceder parte de ese terreno —sobre todo si China ha mostrado buena voluntad en el tema del fentanilo— le da a Trump cierta posibilidad de conseguir lo que busca en estas negociaciones. En una declaración ambigua el jueves, China afirmó que realizará los ajustes correspondientes a sus contramedidas arancelarias relacionadas con el fentanilo después de que Trump accediera a reducir los gravámenes a la mitad.

Un problema potencial para Estados Unidos: los otros dos países a los que la administración Trump ha impuesto aranceles al fentanilo —México y Canadá— probablemente observaron el anuncio del jueves con escepticismo y cierta inquietud.

Ambos países también han realizado esfuerzos reales para restringir el ingreso de fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos. El fentanilo proveniente de Canadá nunca ha representado un problema importante, constituyendo menos del 1 % del total que ingresa a Estados Unidos.

Sin embargo, Trump ha amenazado con aumentar los aranceles a México y Canadá mientras reduce los aranceles a China. El acuerdo podría mejorar la relación de Estados Unidos con su principal adversario económico, al tiempo que enfurece a aliados clave y a sus dos mayores socios comerciales.

Mientras tanto, la reducción de aranceles podría beneficiar a los estadounidenses que están pagando las consecuencias. Si bien de forma gradual, los aranceles han elevado los precios en Estados Unidos. Cualquier reducción será una buena noticia para los consumidores preocupados por la inflación.

John Liu y Simone McCarthy, de CNN, contribuyeron a este informe.

