Cuerpo de rehén fallecido llega a Tel Aviv para su identificación, según la policía israelí

La policía israelí informó el lunes que un ataúd que transportaba los aparentes restos de un rehén fallecido había llegado a Tel Aviv para su identificación, en medio de los esfuerzos diplomáticos en la región destinados a impulsar la siguiente fase del plan de alto el fuego de la administración de Trump.

“El féretro del rehén fallecido liberado, escoltado por fuerzas de la Policía de Israel, ha llegado al Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir, donde continuará el proceso de identificación”, dijo un portavoz policial en un comunicado.

Anteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que el rehén fallecido había cruzado la frontera hacia Israel después de ser recuperado por la Cruz Roja en Gaza y luego transferido bajo custodia de las fuerzas israelíes en el territorio devastado por su guerra.

Las FDI pidieron al público “actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, que primero será comunicada a las familias de los rehenes fallecidos”.

También instaron a Hamas a “tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”.

Según el acuerdo de cese del fuego firmado el 9 de octubre, Hamas debía devolver a todos los rehenes vivos y fallecidos dentro de las primeras 72 horas de la entrada en vigor del alto el fuego. La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver todos los restos de los rehenes fallecidos que quedan en Gaza.

Mientras tanto, Hamas indicó que se necesitan “esfuerzos significativos y equipos especiales” para recuperar los cuerpos en Gaza, después de que dos años de asedio israelí hayan causado una destrucción significativa en el territorio.

Antes del anuncio del lunes, Hamas había devuelto 12 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que se acordó liberar según el acuerdo de alto el fuego con Israel.

Los 12 cuerpos ya han sido identificados formalmente, siendo el más reciente el del ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasri, identificado el domingo.

Uno de los cuerpos entregados por Hamas bajo el acuerdo de alto el fuego la semana pasada no pertenecía a un rehén israelí, según las fuerzas israelíes.

Las evaluaciones iniciales en ese momento sugirieron que Hamas identificó erróneamente el cuerpo en lugar de enviar intencionalmente el incorrecto, dijo una fuente israelí.

La última noticia se produce después de que el alto el fuego negociado por EE.UU. en Gaza parece haber superado su primera gran prueba durante el fin de semana –con tanto Hamas como las FDI acusándose mutuamente de violaciones– y en medio de la ansiedad en Israel por la liberación retrasada de rehenes fallecidos.

El presidente de la Knesset, Amir Ohana, dijo el lunes que el acuerdo de alto el fuego, incluida la devolución de todos los rehenes fallecidos, debe cumplirse “de una forma u otra”, según un portavoz de la Knesset.

El domingo, Israel y Hamas reafirmaron su compromiso con el acuerdo de alto el fuego de la administración de Trump después de que Israel acusara a Hamas de llevar a cabo un ataque que mató a dos soldados de las FDI, lo que generó oleadas de ataques aéreos.

Los principales artífices del acuerdo de alto el fuego, el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, mantuvieron extensas reuniones con altos generales de las FDI en Tel Aviv el lunes para discutir los arreglos de alto el fuego en Gaza, informó a CNN una fuente israelí con conocimiento del asunto.

La fuente dijo que las reuniones tuvieron lugar en el cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, durante las cuales Witkoff y Kushner se reunieron con el jefe de la Dirección de Inteligencia de las FDI, el mayor general Shlomi Binder, y el jefe de la Dirección de Planificación, el mayor general Eyal Harel.

El ministro de asuntos estratégicos de Israel, Ron Dermer, y el secretario militar del primer ministro, el mayor general Roman Gofman, también participaron, según la fuente.

Esta noticia se actualizó con más información.

