Katy Perry y Justin Trudeau están “oficialmente saliendo”, todo el mundo lo ha decidido

Durante meses, los avistamientos han sido confusos y a larga distancia, más dignos de la fotografía de naturaleza ártica que de las páginas de chismes. En julio, se les vio paseando un perro y luego cenando en un restaurante en Montreal. Y después, un silencio confuso, ya que la —¿eran siquiera?— nueva pareja se había retirado a una hibernación veraniega.

No fue hasta septiembre que en un viaje de avistamiento de ballenas en California se logró la mayor observación náutica de todas, cuando un pasajero tomó una foto a distancia de una pareja romántica entrelazada en la cima de un yate.

Al ampliar la imagen, el fotógrafo reconoció al ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau por su espinoso tatuaje indígena, aunque aparentemente no reconoció a la increíblemente famosa estrella pop Katy Perry por el hecho de que estaban acurrucados en su elegante yate a motor, el Caravelle de 23 metros.

Eran, al parecer, algo.

Ha sido un año muy extraño para ambos. Trudeau anunció que renunciaría en enero, dejando a Canadá para continuar su conflicto con Estados Unidos sin él. Fue reemplazado en abril.

Ese fue el mismo mes en que Perry “renunció al planeta”, haciendo un viaje de celebridad extrañamente desastroso a la termosfera terrestre. Ella, Gayle King y la entonces prometida de Bezos, Lauren Sánchez, tomaron el cohete Blue Origin de Bezos hasta el mismísimo borde del espacio.

Por alguna razón difícil de definir, este viaje convirtió a Perry en el hazmerreír. ¿Fue el momento incómodo de besar el suelo al regresar? ¿Fue la vibra anticuada de “equipo femenino” del viaje? ¿Fue que básicamente quemaron una fortuna sin ningún propósito, mientras el mundo ya parecía estar ardiendo?

¿O fue que estas malas vibras eran personales para Perry; alguna campaña de relaciones públicas negativa liderada por Orlando Bloom? Porque, pronto sabríamos, Perry se estaba separando de su prometido, el viejo Legolas en persona.

Cualquiera que sea la razón, de la noche a la mañana pasó de ser “realeza del pop a la broma favorita de Estados Unidos”.

Solo su lenta migración romántica hacia el norte ha evitado que su marca caiga en una crisis profunda. Trudeau la ha convertido en el blanco de un tipo de broma más amable: “Katy Perry lanza nuevo sencillo sobre la superioridad de la manufactura canadiense”, bromeó The Onion. Esta guerra comercial del corazón está dando frutos.

Ahora están, oficialmente, fuera del armario, y lo sabemos porque lo dice Pop Crave: “Katy Perry y Justin Trudeau están oficialmente saliendo”, publicó la cuenta de chismes de referencia el fin de semana.

Y aquí está ella, triunfante en la portada de todos los mejores tabloides ingleses. El sábado fue su cumpleaños. Hizo una gran fiesta en el cabaret Crazy Horse de París. Ella y Trudeau no solo se tomaron de la mano, sino que aparentemente también se fueron juntos de la fiesta. Honestamente, se veían muy bien.

