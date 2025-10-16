Jacob Elordi: el monstruo más apuesto del cine

Se supone que el monstruo de Frankenstein debe infundir miedo, generar repulsión. Pero, ¿cómo exigirle eso a uno de los…

Se supone que el monstruo de Frankenstein debe infundir miedo, generar repulsión. Pero, ¿cómo exigirle eso a uno de los actores más apuestos del momento en Hollywood? Porque, incluso con todo el maquillaje o prótesis facial que le aplicaron, no hay cómo borrar tan envidiables facciones a Jacob Elordi, el nuevo “monstruo” de la pantalla gigante.

Desde la clásica interpretación que, en tres oportunidades, hizo el actor británico Boris Karloff de esta criatura, hasta una más contemporánea como la de Robert De Niro, en 1994, el aspecto grotesco del legendario personaje se ha mantenido a lo largo de los siglos (incluyendo el original descrito en la novela de Mary Shelley, de 1818).

Sin embargo, en una decisión creativa que considero muy acertada, el monstruo que Guillermo Del Toro nos presenta en su nueva y muy personal película “Frankenstein”, se aleja de esa estética.

“Lo que más deseaba que fuera la criatura era un recién nacido, algo inmaculado, algo hermoso”, comentó Del Toro en una reciente entrevista con el diario Los Angeles Times.

Entonces, nos preguntamos, ¿quién más hermoso que Elordi para interpretarlo?

La carrera de este actor, nacido en Australia y de raíces vascas por el lado paterno, es relativamente corta, pero su ascenso ha sido acelerado. De hecho, un amigo me lo señaló hace un par de años en una fiesta porque para entonces Elordi ya había participado en la trilogía de películas juveniles “The Kissing Booth” (Netflix).

Desconociendo tanto la trilogía como el personaje, sí recuerdo que en dicha fiesta, ofrecida por nuestra cadena hermana HBO, pensé que Elordi, a sus 21 años, tenía el porte y la pinta para convertirse en Superman algún día. Por lo pronto, esto no ha ocurrido, pero aún pienso que si el actual actor, David Corenswet, algún día se cansara de las mallas y la capa, Elordi sería un gran sustituto.

Volviendo a la fiesta, allí mi amigo nos tomó una foto, “porque nunca se sabe si algún día se hace famoso”. Y ¡oh sorpresa!, meses después sí que recordé al simpático actor de aquella noche, mientras miraba la recién lanzada serie “Euphoria” (2019).

Fue “Euphoria” la que terminó de lanzar al estrellato a esta joven figura. Para quienes no han visto la serie, Elordi interpreta a Nate, el típico muchacho popular de la clase. Popular por ser estrella del equipo de fútbol americano y por la atención que recibe de las chicas.

Aunque tiene una relación estable con una estudiante, Nate no puede controlar sus ataques de ira ni tampoco su atracción por la mejor amiga de su novia, interpretada por la actriz Sydney Sweeney, otra de las jóvenes revelaciones de los últimos años en Hollywood.

Antes y después de “The Kissing Booth” y “Euphoria”, Elordi ha participado en proyectos de televisión y cine de menor importancia. Pero en 2023, su caché volvió a dispararse.

Ese mismo año estrenó dos películas: “Saltburn”, de la cineasta Emerald Fennell, y “Priscilla”, dirigida por Sofia Coppola y donde encarnó a Elvis Presley. Ambas películas tenían grandes aspiraciones de llegar al Oscar, pero no necesariamente por la participación de Elordi. Sin embargo, al final no entraron a la competencia.

Aún así, Elordi ha mantenido su relación con estas dos directoras. Fennell lo eligió como el actor principal de su adaptación cinematográfica de “Cumbres borrascosas”, que se estrenará a nivel mundial en febrero. Coppola, por su parte, realizó hace poco una campaña para la marca de lujo Cartier en la que Elordi fue su modelo.

Por cierto, el estilo de Elordi, con una altura de 1 metro y 95 centímetros, ha captado la atención de las casas de moda y publicaciones dedicadas al tema. Así como hoy lo es de Cartier, en el pasado ha sido embajador de marcas como Boss y Bottega Veneta.

Sus gafas, su ropa deportiva o sus bolsos suelen ser materia de gran conversación, mas no su vida privada. Si Elordi existe en las redes sociales, es gracias a las cuentas que sus seguidores han abierto en su nombre.

En los eventos y alfombras rojas, he notado que Elordi es bastante accesible y suele ser muy amable en sus intercambios con la prensa. No obstante, me da la impresión de que el siempre sonriente y jovial actor, cuida mucho su intimidad.

Algo raro en una época en que los famosos suelen exponerse más que nunca.

Algo que Elordi sí comentaba el otro día en una charla con The Wall Street Journal es que su madre es su mejor amiga. “La llamo unas tres o cuatro veces al día. Es una santa. Estaría completamente perdido sin ella”, comentó a la publicación.

Una imagen de buen hijo que contrasta con la de inadaptado, rebelde y monstruoso que ahora proyecta en la ficción.

