Identifican el cuerpo del décimo rehén que fue devuelto a Israel, dice el kibutz

El cuerpo del décimo rehén que fue devuelto a Israel desde Gaza bajo el reciente acuerdo de alto el fuego ha sido identificado, dijo el kibutz del rehén el sábado.

“El kibutz Nir Oz anuncia el regreso para el entierro de nuestro amado Eliyahu (Churchill) Margalit, de bendita memoria”, dijo un portavoz del kibutz en un comunicado.

Margalit murió en el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra Israel, hace dos años, y su cuerpo fue llevado posteriormente a Gaza, según el comunicado.

“Siempre lo recordaremos como un hombre de buen corazón cuyo mundo estaba lleno de familia, kibutz, naturaleza y animales”, decía.

La Cruz Roja transfirió el viernes el cuerpo de Margalit a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés) en Gaza.

Hamas también confirmó que entregó el cuerpo al personal de la Cruz Roja. El portavoz Hazem Qassem declaró que Hamas seguirá trabajando para completar todo el proceso de intercambio.

Quedan 18 rehenes muertos en Gaza.

La frustración se ha intensificado en Israel por la demora en la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes, una condición delineada en el acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor la semana pasada.

Hamas ha declarado haber entregado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder. La inteligencia israelí estima que Hamas podría no ser capaz de encontrar y entregar todos los cuerpos de los rehenes muertos que quedan en Gaza.

Israel cree que Hamas conoce la ubicación de algunos de los restos de rehenes fallecidos que afirma están desaparecidos, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto, mientras continúa la disputa sobre la devolución de los cuerpos.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas al-Qassam, dijo el miércoles que se necesitan “esfuerzos significativos y equipo especial” para recuperar los cuerpos de los rehenes restantes en Gaza.

En esa declaración, las Brigadas al-Qassam dijeron que “han cumplido con lo acordado y han entregado a todos los cautivos vivos en su poder y los cadáveres a los que han podido acceder”.

