Israel identifica los cadáveres de otros dos rehenes, según las fuerzas israelíes

Israel ha identificado los restos de otros dos rehenes devueltos por Hamas, según informaron el jueves las Fuerzas de Defensa de Israel.

Los dos fueron identificados como Inbar Hayman, que fue secuestrado en el festival de música Nova durante el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre, y el sargento mayor Muhammad Al-Atresh, que era rastreador en la Brigada Norte de Gaza de las FDI, según un comunicado de las FDI.

Ambos fueron asesinados el 7 de octubre, según las FDI.

“Las FDI expresan su más sentido pésame a las familias, siguen haciendo todo lo posible para repatriar a todos los rehenes fallecidos y están preparadas para seguir aplicando el acuerdo”, afirmaron.

Hasta ahora, se han repatriado nueve cadáveres, y Hamas aún tiene que entregar los restos de otros 19.

El ala militar de Hamas afirmó el miércoles que se necesitan “esfuerzos significativos y equipo especial” para recuperar los cadáveres de los rehenes israelíes que quedan en Gaza.

Las Brigadas Al-Qassam afirmaron en un comunicado que “han cumplido lo acordado y han entregado a todos los cautivos vivos que tenían en su poder y los cadáveres a los que podían acceder”.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hamas debía devolver a todos los rehenes vivos y fallecidos en las primeras 72 horas.

