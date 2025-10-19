El alto el fuego negociado por EE.UU. sobrevive la primera gran prueba mientras Israel y Hamas reafirman su compromiso

El alto el fuego negociado por Estados Unidos en Gaza parece haber sobrevivido a su primera prueba importante, ya que…

El alto el fuego negociado por Estados Unidos en Gaza parece haber sobrevivido a su primera prueba importante, ya que Israel y Hamas afirmaron su compromiso con el acuerdo después de que dos soldados israelíes murieran en el enclave este domingo, lo que desencadenó oleadas de ataques aéreos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en un comunicado que comenzarían a “renovar la aplicación” del alto el fuego bajo la dirección de la cúpula política.

Hamas y su ala militar, las Brigadas Al-Qassam dijeron el domingo por la mañana que siguen comprometidos con el alto el fuego y rechazaron su participación en el ataque a las fuerzas israelíes.

El compromiso con el alto el fuego llega cuando los arquitectos clave del acuerdo, Steve Witkoff y Jared Kushner, tienen previsto llegar a la región, según fuentes familiarizadas con la planificación, mientras el Gobierno Trump avanza para implementar la siguiente fase del acuerdo.

También se espera que el vicepresidente J. D. Vance encabece una delegación estadounidense a Israel esta semana, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con los planes.

“El Gobierno sigue centrado en la implementación del acuerdo de paz y estamos trabajando arduamente con nuestros socios para lograrlo. No vamos a detallar las conversaciones diplomáticas privadas en curso”, declaró un funcionario estadounidense a CNN.

Más temprano este domingo, Israel llevó a cabo una serie de ataques en Gaza después de acusar a Hamas de llevar a cabo un ataque que mató a dos soldados de las FDI: el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itay Yavetz, lo que marca la primera vez que tropas israelíes mueren en Gaza desde el alto el fuego.

Los ataques israelíes mataron al menos a 44 personas en varias partes de Gaza el domingo, según datos de los hospitales de Gaza.

Tanto Hamas como las FDI se culparon mutuamente de violar el alto el fuego.

Durante los ataques se produjeron escenas de pánico en Gaza, donde se vio a multitudes reunidas en el hospital al-Aqsa mientras las víctimas eran trasladadas rápidamente a las instalaciones.

“Estábamos sentados en una cafetería, tomando té y café, y de repente oímos la noticia: los bombardearon y todos murieron. Eso fue todo lo que pasó”, declaró a Reuters Sallih Salman, hermano de uno de los palestinos fallecidos.

En medio de los renovados ataques, las Brigadas Al-Qassam dijeron que encontraron el cuerpo de otro rehén israelí durante las operaciones de búsqueda en curso, “y lo entregarán hoy si las condiciones del campo lo permiten”.

Las entregas de ayuda a Gaza continuarán el lunes después de que Israel anunciara que se suspenderían este domingo, según informó un alto funcionario israelí a CNN.

El rápido anuncio de la continuación de la ayuda –solo horas después de la pausa declarada– significa que las entregas de ayuda humanitaria pueden no haber sido afectadas.

La continuación de la ayuda por parte de Israel es una indicación del objetivo de mantener componentes clave del acuerdo de alto el fuego intermediado por Estados Unidos con Hamas. Pero el Cruce de Rafah permanecerá cerrado, dijo el funcionario, mientras Israel espera la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes.

A principios de este año, una iniciativa respaldada por la ONU dijo que partes de Gaza estaban enfrentando hambruna y el acuerdo del alto el fuego generó esperanzas de un aumento en la ayuda humanitaria al territorio.

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta presión para responder a cualquier violación por parte de los partidos de extrema derecha que apoyan su coalición.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, calificó la reanudación de la ayuda como un “vergonzoso retroceso”.

“Todo esto en un día en el que Hamas asesinó a dos soldados de las FDI y continúa violando el acuerdo y se niega a entregar todos los cuerpos de nuestros caídos”, escribió en X. “Ya basta de retrocesos”.

Israel llevó a cabo ataques en Gaza este domingo después de que un oficial militar israelí dijera que Hamas atacó a las fuerzas israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, con granadas propulsadas por cohetes y disparos de francotiradores.

Hamas disparó contra las fuerzas israelíes más allá de la Línea Amarilla –la línea detrás de la cual las tropas israelíes se han retirado según el acuerdo de alto el fuego– en tres incidentes separados el domingo, según otro oficial militar.

Las Brigadas Al-Qassam negaron tener conocimiento de “cualquier acontecimiento o enfrentamiento” en Rafah y dijeron que están comprometidas con la tregua “en todas las zonas de Gaza”.

Aunque se desconoce detalles sobre el incidente de Rafah, el mismo ocurrió el domingo por la mañana cuando Hamas afirmó que su fuerza de seguridad interna, la Rada’a, tenía como objetivo un escondite de una milicia respaldada por Israel y liderada por Yasser Abu Shabab. En junio, Israel confirmó que estaba armando a varias de estas milicias en un intento de contrarrestar a Hamas.

Muhammad Shehada, experto en Gaza del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que estas milicias ahora operan desde áreas ocupadas por Israel en Gaza, desde donde “descienden a la otra mitad de Gaza, llevan a cabo ataques y luego regresan corriendo a esas áreas protegidas”.

Desde que comenzó el alto el fuego la semana pasada, Hamas ha llevado a cabo lo que ha llamado una “campaña de seguridad” dirigida contra “colaboradores, mercenarios, ladrones, bandidos y aquellos que cooperan con el enemigo sionista en todo Gaza”.

Los enfrentamientos internos han creado una situación de seguridad volátil en el enclave golpeado, con estallidos de violencia entre Hamas y grupos rivales en varias zonas de Gaza, incluido un incidente que culminó con una aparente ejecución pública de ocho personas en una plaza de la ciudad de Gaza mientras grandes multitudes observaban.

El incidente del domingo agregó más tensión al alto el fuego, y los próximos pasos aún no están resueltos.

Israel ha disparado y matado a palestinos acusados ​​de acercarse a la Línea Amarilla, en lo que Hamas ha calificado como una “flagrante violación” de los compromisos de alto el fuego. Israel también ha acusado a Hamas de retrasar el regreso de todos los rehenes fallecidos retenidos en Gaza, tal como exige el acuerdo, y ha cerrado un cruce fronterizo clave hasta nuevo aviso.

Hamas ha devuelto 12 de los 28 cadáveres de rehenes fallecidos, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego con Israel. Los 12 ya han sido identificados formalmente.

Este artículo se actualizó con información adicional.

