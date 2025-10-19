Hospitalizan a 11 personas luego de que un automóvil embistiera una fiesta infantil en Maryland; el sospechoso sigue prófugo

La Policía informó que un sospechoso está prófugo después de conducir un vehículo contra una carpa durante una fiesta de…

La Policía informó que un sospechoso está prófugo después de conducir un vehículo contra una carpa durante una fiesta de cumpleaños infantil en Bladensburg, Maryland, la noche del sábado, hiriendo a 11 personas.

Las víctimas, incluidos siete niños de entre 2 y 9 años, fueron trasladadas a hospitales locales, según un comunicado de prensa de la Policía de Bladensburg.

Un niño y un bebé se encuentran en estado crítico, informó el Departamento de Bomberos y EMS del condado de Prince George’s en una publicación en X. Los demás sufrieron heridas graves pero no ponen en riesgo su vida.

La Policía dice que el conductor huyó del lugar a pie. La identidad y el motivo del sospechoso siguen bajo investigación, indicaron las autoridades.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.