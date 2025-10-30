Hello Kitty tendrá su propia película en 2028

Warner Bros. anunció este jueves que producirá una película basada en Hello Kitty, el popular personaje de la marca japonesa…

Warner Bros. anunció este jueves que producirá una película basada en Hello Kitty, el popular personaje de la marca japonesa Sanrio creado por el diseñador Yuko Shimizu en 1974. (Warner Bros. es parte de la corporación Warner Bros. Discovery, de la que también forma parte CNN en Español).

El anuncio fue hecho por el estudio de cine en una publicación en redes sociales, en la que reveló que el estreno está previsto para el 21 de julio de 2028.

Se sumaría a una tendencia de películas inspiradas en juguetes, como “Barbie” (2023), “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, (2023), “The Lego Movie” (2014), “Trolls” (2016) y “Transformers” (2007), entre otros.

Se ignoran los detalles, pero Warner Bros. informó que la película animada será dirigida por Leo Matsuda y escrita por Dana Fox, guionista de “Wicked”. La cinta es una producción de Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema.

El personaje de Hello Kitty fue introducido hace ya medio siglo por la empresa japonesa de merchandising Sanrio. El personaje, cuyo nombre es Kitty White, es una alegre niña felina (no un gato, como su creador reveló causando polémica en 2014) que vive con su familia en los suburbios de Londres.

Según reportó CNN en 2024, Hello Kitty es también un gigante comercial que ha hecho ganar a su creador unos US$ 80.000 millones, lo que la sitúa junto a Pokémon, Mickey Mouse y Winnie-the-Pooh como las franquicias más taquilleras de la historia.

Varias diseñadoras comparten la autoría del personaje. La diseñadora Yuko Shimizu, quien diseñó la emblemática figura —una cara sin boca, una nariz amarilla ovalada, bigotes y un lazo— por primera vez en 1974 para adornar artículos infantiles y de papelería. Pero el éxito global llegó cuando la ilustradora Yuko Yamaguchi se hizo cargo de la identidad visual del personaje durante casi 45 años.

