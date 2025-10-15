Hegseth ordena que todo el personal conozca el discurso que dio a altos mandos militares sobre condición física y estándares

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a los altos mandos militares de Estados Unidos que verifiquen que todos los…

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a los altos mandos militares de Estados Unidos que verifiquen que todos los miembros del departamento hayan visto el discurso que pronunció el mes pasado en una inusual reunión de altos mandos en Quantico, Virginia, y que revisen los cambios de política que anunció tras ese evento, según un memorando revisado por CNN.

“Los líderes en todos los niveles deberán asegurarse de que todo el personal vea la grabación completa o lea la transcripción oficial del discurso, y revise los cambios de política a más tardar el 31 de octubre de 2025”, indica el memorando de Hegseth del 6 de octubre.

El memorando de Hegseth llega después de que ordenara a los altos mandos viajar a Quantico para lo que fue, en gran medida, un discurso político en el que expuso su visión sobre cómo será el aspecto físico y la actuación de las Fuerzas Armadas.

También lanzó un ultimátum contundente durante su discurso: si no están de acuerdo, renuncien.

Mientras Hegseth pronunció su discurso en persona ante cientos de altos mandos militares, el memorando posterior deja claro que quiere asegurarse de que el mensaje llegue al personal de defensa en todos los niveles.

Los líderes “deben inculcar nuestro cambio cultural y asegurarse de que cada miembro del Departamento de Guerra comprenda mi orientación”, escribió Hegseth en el memorando, utilizando el nombre preferido por el Gobierno de Trump para el Departamento de Defensa.

Consultado sobre el nuevo memorando, un portavoz del Pentágono dijo que “el discurso del secretario fue para toda la fuerza y este memorando solo refuerza esa orientación”.

Las directrices que acompañaron al discurso revierten en gran medida los esfuerzos realizados durante la última década para erradicar la cultura tóxica en las Fuerzas Armadas, tanto para reducir comportamientos nocivos como el acoso, como para satisfacer las necesidades prácticas de reclutar personal militar y retenerlo durante más tiempo.

En su discurso, Hegseth también hizo especial hincapié en la forma física y la apariencia de los miembros del servicio. Hegseth dijo a los militares de alto rango presentes en la sala que no quería ver a ningún general “gordo” paseando por los pasillos del Pentágono.

Tras el discurso de Hegseth en Quantico, el Departamento Militar de Texas retiró a siete soldados de la Guardia Nacional que habían sido desplegados en Chicago porque “no cumplían los requisitos de la misión”, según informó a CNN un portavoz de la Guardia Nacional de Texas.

“Estos miembros del servicio fueron devueltos a su base de origen. La Guardia Nacional de Texas se hace eco del mensaje del secretario Hegseth a las fuerzas: ‘Nuestros estándares serán altos, inflexibles y claros’, dijo el portavoz.

Los militares, enviados a Chicago como parte de la misión nacional del presidente Donald Trump centrada en la delincuencia, fueron sustituidos en medio de las críticas en las redes sociales por unas fotos en las que se veía a algunos miembros de la Guardia con sobrepeso.

