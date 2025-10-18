Hamas entrega los cuerpos de dos rehenes mientras EE.UU. advierte del riesgo de que se rompa el alto el fuego

Israel recibió los cuerpos de dos rehenes fallecidos este sábado mientras el alto el fuego en Gaza se encuentra bajo…

Israel recibió los cuerpos de dos rehenes fallecidos este sábado mientras el alto el fuego en Gaza se encuentra bajo una tensión creciente.

Los restos, que Hamas entregó a la Cruz Roja en Gaza, fueron trasladados a Israel para su identificación formal, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés) en un comunicado conjunto.

El alto el fuego en Gaza parece mantenerse en gran medida al entrar en su segunda semana, pero la tregua se ha visto afectada por los cuerpos de rehenes restantes en Gaza, la entrada inicialmente lenta de ayuda al enclave y los continuos ataques mortales de Israel.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo este sábado que “informes creíbles” indican que Hamas está planeando una “inminente violación del alto el fuego” contra palestinos en Gaza. “Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría el importante progreso logrado a través de los esfuerzos de mediación”, dijo la nota de prensa. “Los garantes exigen que Hamas cumpla con sus obligaciones bajo los términos del alto el fuego”.

“Si Hamas prosigue con este ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”, añadió.

CNN se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre el memorando del Departamento de Estado.

Antes de este sábado, Hamas solo había devuelto 10 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos estipulados en el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la semana pasada.

Las protestas se han encendido en Israel a medida que aumenta la frustración por la demora en la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, grandes multitudes de manifestantes se reunieron este sábado, instando al Gobierno a presionar a Hamas para que libere los cuerpos restantes.

Hamas dijo que entregó todos los restos de rehenes a los que pudo acceder y que serían necesarios “esfuerzos extensos y equipos especiales” para recuperar más. La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos que quedan en Gaza.

Sin embargo, Israel cree que Hamas sí conoce la ubicación de algunos de los rehenes fallecidos que afirma que están desaparecidos, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha acusado a Hamas de intentar usar los cuerpos de los rehenes como moneda de cambio.

En declaraciones a Channel 14 este sábado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra terminará una vez que todos los cuerpos de los rehenes hayan sido devueltos y Hamas esté desmilitarizado.

“La guerra en Gaza finalmente terminará cuando se implementen los términos del acuerdo que supuestamente fue aceptado, y esto incluye, ante todo, la Fase A: el regreso de todos nuestros rehenes”, dijo Netanyahu. “La Fase B también incluye el desarme de Hamas, o más bien el desarme de Gaza, y antes de eso el desarme de Hamas”.

Mientras continúa la disputa, el cruce de Rafah permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, informó la oficina de Netanyahu. El cruce es un vínculo crucial entre Egipto y Gaza, y sirve como el salvavidas del enclave para la ayuda humanitaria.

La oficina de Netanyahu dijo que su apertura dependerá de cómo “Hamas cumpla con su parte en la devolución de los rehenes y la implementación del esquema acordado”.

Hamas criticó el retraso en la reapertura del cruce como “una violación flagrante de los términos del acuerdo de alto el fuego”. El grupo también condenó los ataques de Israel en Gaza.

A pesar del alto el fuego, las fuerzas israelíes atacaron el viernes un vehículo que transportaba a 11 civiles, incluidas varias mujeres y niños, después de que cruzara la línea que delimita el control israelí según el acuerdo de alto el fuego, dijo a CNN el portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal.

Tras coordinar con las Naciones Unidas, la defensa civil de Gaza recuperó este sábado nueve cuerpos, incluidos cuatro niños y tres mujeres. Los cuerpos de otros dos niños están desaparecidos, informó la defensa civil.

Las fuerzas israelíes dijeron a CNN que sus militares “dispararon tiros de advertencia” después de que “se identificara un vehículo sospechoso cruzando la línea amarilla”, en referencia a la línea inicial de retirada israelí. Agregaron que “el vehículo continuó acercándose a los militares de una manera que representó una amenaza inminente”.

