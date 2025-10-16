Google revela cuáles son los disfraces de Halloween más buscados en internet en 2025

Si eres de los que todavía se disfraza en Halloween de brujita, vampiro, enfermera sexy, superhéroe o de algún personaje…

Si eres de los que todavía se disfraza en Halloween de brujita, vampiro, enfermera sexy, superhéroe o de algún personaje de Harry Potter, es probable que recibas miradas de reprobación este 2025.

Google divulgó el miércoles cuáles son los disfraces más buscados en internet en Estados Unidos para las festividades de Halloween en 2025 y el resultado refleja las tendencias de la cultura pop en el año.

Los personajes de la película animada “KPop Demon Hunters” dominaron el top 10 de las búsquedas de disfraces este 2025, con la inclusión de las figuras Labubu y figuras de películas como “A Minecraft Movie” y “Wicked”.

El anuncio de las tendencias en disfraces y decoración de Halloween fue hecha por Google Analytics en el sitio web Freightgeist dedicado a la festividad.

Según el listado, estos son los personajes que lideran las tendencias en trajes:

Rumi es una de las tres protagonistas de la película animada “KPop Demon Hunters”. Ella es mitad demonio y mitad humana, y es la líder del grupo de K-pop HUNTR/X. El grupo adopta identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger las almas de los humanos.

Zoey, de la película animada “KPop Demon Hunters”, es la integrante más joven del trio musical HUNTR/X, quienes llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Su etnia es coreana, pero creció en Burbank, California.

Mira, al igual que sus compañeras en la agrupación musical HUNTR/X, asumió una identidad secreta para combatir demonios en la película animada “KPop Demon Hunters”.

Jinu es el antagonista secundario en la película “KPop Demon Hunters”. Es el líder de Saja Boys, un grupo de demonios que se hacían pasar por una boy band de K-pop.

En “KPop Demon Hunters”, Baby Saja es el rapero principal de la agrupación musical de k-pop Saja Boys.

En la película “A Minecraft Movie” el personaje de Chicken Jockey es un bebé zombi de color verde oscuro con una camiseta turquesa y pantalones marrones. Es una figura que se hizo popular en el videojuego original y su aparición en la versión cinematográfica se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.

Introducidos en 2025, los muñecos Labubu son una línea de peluches coleccionables creada por el ilustrador hongkonés Kasing Lung. En 2025 se volvieron en un objeto de colección en Occidente.

Derpy es un felino sobrenatural de gran tamaño que se asemeja a un tigre en la película animada “KPop Demon Hunters”.

Elphaba Thropp, también conocida como la Malvada Bruja del Oeste, es la protagonista de piel verde del musical “Wicked”. El personaje apareció originalmente en la novela infantil “The Wonderful Wizard of Oz”, de 1900, escrita por L. Frank Baum y que luego inspiró la película “The Wizad of Oz”, de 1939. La actriz Cynthia Erivo la interpretó en la película “Wicked”, en 2024.

El Lorax es el protagonista del libro infantil “The Lorax” escrito por Dr. Seuss y publicado en 1971. Es un personaje de color naranja que “habla por los árboles” y se enfrenta a un magnate empresarial que causa la destrucción ambiental. Se le vio en la película animada “The Lorax”, de 2012.

A continuación está el resto de los disfraces de personajes más buscados en internet según Google para la festividad de Halloween en 2025.

11. Hamilton

12. Nightwing

13. Enfermera (de “Silent Hill”)

14. Chimuelo (de “How to Train Your Dragon”)

15. Glinda (de “Wicked”)

16. Ladybug

17. Gabby (de “Gabby’s Dollhouse”)

18. Supergirl

19. Superman

20. Donnie Darko (de la película “Donnie Darko”)

21. Héroe de la Revolución de EE.UU.

22. Cabeza de pirámide (de “Silent Hill”)

23. Wednesday/Merlina (de la serie “Wednesday”)

24. Cleo De Nile (de “Monster High”)

25. Lord Farquaad (de “Shrek”)

Google también divulgó las tendencias en decoraciones de casas para Halloween, las temáticas para las fiestas y los destinos turísticos más buscados por los usuarios para pasar este festivos en su buscador.

