Fotografías muestran cómo quedó el Ala Este de la Casa Blanca tras ser demolida

La totalidad del Ala Este de la Casa Blanca parece haber sido derribada, según muestran fotos publicadas este jueves, mientras el presidente Donald Trump avanza rápidamente con los planes de construir un nuevo y enorme salón de baile.

Las imágenes de Associated Press muestran que los trabajos de demolición llegan casi hasta la mansión ejecutiva principal, con montones de escombros y varillas de refuerzo retorcidas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, les dijo este jueves a los periodistas que “confíen en el proceso” mientras el proyecto del salón de baile continúa evolucionando e insistió en que el Gobierno ha sido transparente sobre sus planes.

“Cuando se presentó este plan y estas representaciones, tan pronto como estuvieron terminadas, el presidente me indicó que viniera aquí y las compartiera con todos ustedes. Di un discurso inaugural completo sobre cómo luciría este proyecto del salón de baile”, dijo Leavitt desde la sala de prensa de la Casa Blanca. “Como cualquier proyecto de construcción, hay cambios con el tiempo, a medida que se evalúa cómo lucirá el proyecto, y los mantendremos informados de todos esos cambios, pero confíen en el proceso”.

Leavitt reconoció los cambios en los planes de demolición del Ala Este y dijo: “Les hemos mostrado las representaciones, y si las miran, estaba muy claro que el Ala Este iba a ser modernizada”.

“Los planes cambiaron”, dijo Leavitt, “cuando el presidente escuchó el consejo de los arquitectos y las empresas constructoras, quienes dijeron que para que esta Ala Este fuera moderna y hermosa durante muchos, muchos años, para que fuera una estructura verdaderamente fuerte y estable, esta primera fase en la que nos encontramos ahora era necesaria”.

Las secciones que han sido demolidas incluyen tanto el Ala Este, donde las primeras damas han mantenido sus oficinas durante varias décadas, como la Columnata Este, que conectaba el ala con el edificio principal.

Todos los componentes históricos del Ala Este, como elementos de la oficina original de la primera dama de Rosalynn Carter, han sido preservados y almacenados bajo la supervisión de la Residencia Ejecutiva de la Casa Blanca y el Servicio de Parques Nacionales con el apoyo de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Hay planes para su uso futuro, agregaron.

La Columnata Este, con sus pisos de ladrillo en espiga y grandes ventanas a lo largo de una pared, era a menudo el lugar por donde los visitantes entraban a la Casa Blanca para asistir a eventos.

También albergaba el cine familiar a lo largo de su muro norte, utilizado para proyecciones desde su construcción a principios del siglo XX. Los principales estudios cinematográficos estadounidenses solían poner a disposición de la Casa Blanca sus primeros estrenos para que los presidentes los vieran.

El teatro también servía ocasionalmente de guardarropa.

Las fotografías muestran también el césped y las plantaciones del jardín Jacqueline Kennedy, al sur de la columnata, arrancados.

Durante una cena con donantes en el salón de baile East Room la semana pasada, Trump abrió las cortinas doradas detrás del podio y les adelantó la demolición a los invitados.

“Lo derrumbaremos en los próximos días; será demolido. Todo lo que hay ahí fuera se derrumbará y lo reemplazaremos con uno de los salones de baile más hermosos que jamás hayan visto”, dijo Trump.

