Familias de militares se preparan para pérdida de sus salarios mientras los impactos del cierre del Gobierno ya se acumulan

Eventos escolares cancelados, filas crecientes en los bancos de alimentos militares, temores acumulados relacionados con cheques de pago perdidos y…

Eventos escolares cancelados, filas crecientes en los bancos de alimentos militares, temores acumulados relacionados con cheques de pago perdidos y la posible necesidad de préstamos para mantenerse a flote: las familias militares estadounidenses ya están sintiendo los impactos del cierre del Gobierno que se extiende a su segunda semana y se están preparando para días peores por delante.

Si bien la mayoría de los estadounidenses están en gran medida alejados de las repercusiones directas de un cierre, las familias militares enfrentan fuertes perturbaciones en vidas que ya están agobiadas por el importante sacrificio que implica el servicio.

“Nunca deberíamos poner a nuestras tropas en esta situación”, declaró a CNN una esposa de militar, quien, al igual que otros, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias por expresar sus preocupaciones. “Nunca deberíamos poner a sus familias en esta situación. La situación económica de las esposas de militares ya es bastante difícil”.

Los miembros del servicio recibieron un cheque de pago el 1 de octubre, pero con el Congreso aparentemente todavía paralizado, las familias están tratando de averiguar cómo se las arreglarán si su pago no llega el 15 de octubre según lo programado.

En la última semana, los hijos de militares ya han visto programas y actividades extracurriculares canceladas en masa debido a la ralentización de los fondos federales a las escuelas militares, interrumpiendo cualquier sentido de normalidad relativa de la que dependen esas familias, dijeron dos de las fuentes a CNN.

“Todas las actividades, incluso el club de tareas, que algunos niños necesitan absolutamente para mantener sus estudios”, se han suspendido, dijo una tercera cónyuge, destinada en Guam. “Estos niños ya han hecho sacrificios por el Gobierno, como que su padre se pierda más cumpleaños y días festivos de los que puedo contar, y también soportan injustamente esta carga”.

Algunos de estos programas sirven como cuidado infantil esencial para miembros del servicio que trabajan muchas horas a menudo con poca flexibilidad en sus horarios.

“Este es un problema de adultos y es tan injusto que afecta a nuestros hijos”, lamentó la tercera esposa militar.

La organización que supervisa las escuelas del Departamento de Defensa ha enviado desde entonces una guía que indica que las actividades extracurriculares se consideran “actividades exceptuadas” durante el cierre y pueden reanudarse esta semana, pero las cancelaciones han sacudido a la comunidad militar incluso antes del primer cheque de pago perdido.

Algunas familias militares han acudido preventivamente a sus despensas de alimentos locales para abastecerse de alimentos y suministros en caso de que haya un cierre prolongado que podría significar que pasen un período prolongado sin ingresos, dijo una de las fuentes.

La segunda esposa de un militar declaró a CNN que esta semana había casi 100 personas en su banco de alimentos local, en la base donde está destinada su familia, un aumento notable en comparación con el uso habitual. Otros bancos de alimentos han reportado aumentos similares.

Un factor que contribuye a las finanzas ajustadas de las familias militares es el número desproporcionado de hogares con un solo ingreso, con un desempleo de los cónyuges de miembros del servicio activo consistentemente alto, más del 20 % en 2024.

“Cada vez estamos más fuera de la fuerza laboral debido al estilo de vida militar, no por elección propia”, explicó una esposa de un militar. “Por lo tanto, no siempre contamos con ese colchón de un segundo ingreso. No es una garantía”.

Perder incluso un solo cheque de pago puede poner a los miembros del servicio y a sus familias en grave riesgo financiero, advirtió Kathy Roth-Douquet, directora ejecutiva de Blue Star Families, un grupo sin fines de lucro que aboga por las familias militares.

“Menos de una de cada tres familias militares tiene US$ 3.000 ahorrados, y casi una de cada cuatro tiene dificultades para llevar comida a la mesa”, indicó. “Esto no es solo una dificultad financiera, sino que desestabiliza tanto a los hogares como a la preparación militar”.

Varias organizaciones benéficas y bancos que atienden a familias militares ofrecen préstamos para ayudar a cubrir las brechas salariales durante un cierre, pero solicitar un préstamo no es algo que muchas familias quieran hacer.

“Existe la idea de que se pueden pedir préstamos, pero ¿por qué estamos hablando de eso?”, dijo una de las esposas de militares.

Las presiones crecientes sobre las familias han alimentado un sentimiento de frustración entre muchos cónyuges de militares y sus hijos, algunos de los cuales sienten que el Departamento de Defensa, bajo la administración Trump, no preparó a los miembros del servicio y a sus seres queridos para el momento, dijeron varios familiares.

“Independientemente de quién ocupe el cargo, siempre respetaré la presidencia”, declaró a CNN la esposa de un militar, quien también sirvió en las Fuerzas Armadas. “Sin embargo, siento que esta presidencia nos está fallando. Siento que, en lugar de estar unidos, nos están dividiendo. Y creo que apoyar a las tropas debería ser un asunto bipartidista, punto”.

Dos cónyuges de militares señalaron que la inusual reunión de altos oficiales militares que organizó el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Quantico, Virginia, la semana pasada, el día antes de que comenzara el cierre, solo exacerbó las preocupaciones de que la administración está colocando la política por encima del bienestar de los miembros del servicio.

“¿Cómo vas a reunir a todos estos líderes para hablar de: ‘Oye, no engordes y aféitate’. Y al día siguiente, el Gobierno cierra?”, dijo un segundo cónyuge militar sobre el momento del evento de Hegseth. “Básicamente les estás diciendo a estas personas, ‘OK, ahora no te van a pagar y te van a echar si no te afeitas.’”

El domingo, Hegseth culpó a los demócratas por el cierre del Gobierno, declarando a Fox News que, si se prolonga, los militares podrían pasar apuros sin cobrar. Aseguró que empezarán a culpar a los líderes del Congreso si no reciben sus salarios.

“No se trata del dinero, pero al final, hay que pagar las cuentas. Y entonces, cuando los demócratas hacen tonterías en el Capitolio, no tienen el poder, no tienen el control… Es una tontería”, dijo Hegseth.

Debido a la variedad de servicios militares, el impacto exacto del cierre en las finanzas familiares varía considerablemente.

Para las familias que tienen un miembro en la Guardia Nacional o la reserva que presta servicio a tiempo parcial y se entrena mensualmente, los ingresos regulares que reciben pueden ser un pilar fundamental para su estabilidad financiera.

Apenas unos días después del cierre, varios militares afirman que ya se está debatiendo la cancelación de esos ejercicios militares mensuales.

Según su rango, los militares reciben entre US$ 200 y US$ 800 mensuales por el tiempo dedicado a los ejercicios, lo que significa que incluso la cancelación de un solo ejercicio podría eliminar una partida clave de ingresos adicionales que algunas familias necesitan para subsistir, según una fuente.

Más allá del costo financiero, hay un impacto muy real en la preparación si se cancelan estos simulacros, dijo esta persona, señalando que los pilotos militares, por ejemplo, deben registrar una cierta cantidad de horas de entrenamiento para mantener su certificación, sin la cual no pueden operar aeronaves.

Hegseth sugirió que los ejercicios de entrenamiento militar continuarán, al menos en el corto plazo, pero reconoció que un cierre prolongado podría tener consecuencias reales para la preparación militar.

“Seguiremos entrenando, pero con el tiempo dejamos de pagar a la gente, dejamos de hacer cosas, dejamos de entrenar. Estamos menos preparados. Somos menos capaces de estar listos para la misión. No podemos mantener todo”, reconoció Hegseth el domingo.

Las familias de militares están llamadas a hacer sacrificios únicos incluso cuando el Gobierno federal está funcionando, a menudo apoyándose en sus comunidades para obtener apoyo mientras enfrentan largos despliegues y órdenes que los obligan a desarraigar sus vidas y mudarse cada dos a cuatro años.

Las actividades extracurriculares escolares y los eventos deportivos pueden ser clave para crear una experiencia más normal para las familias, y esos eventos se han visto particularmente afectados por el cierre.

En Alemania, el director de la escuela secundaria Stuttgart, que atiende a los hijos de militares estadounidenses destinados allí, notificó a las familias el 3 de octubre la cancelación de los eventos deportivos del fin de semana.

Un estudiante de primer año comentó que esto incluía el baile de bienvenida y el partido de fútbol americano, un evento que los muchachos esperaban con ilusión.

“Es frustrante ver cómo otros estudiantes de secundaria estadounidenses todavía tienen cosas como su regreso a casa… y para nosotros que vivimos en el extranjero, cuando hay un cierre del Gobierno, todo se cierra y no nos permiten hacer cosas que básicamente esperamos hacer todo el año”, comentó el estudiante a CNN el viernes.

Sin embargo, el director comunicó este martes que las futuras actividades extracurriculares se habían aprobado como “actividades exceptuadas” durante el cierre, incluyendo los eventos de bienvenida. No obstante, la incertidumbre y las cancelaciones iniciales ya habían afectado a las familias mientras se adaptaban a la situación.

Para los estudiantes, la cancelación de eventos deportivos podría tener implicaciones a largo plazo para su futuro.

“Los estudiantes de último año necesitan estas actividades para las solicitudes de ingreso a la universidad, que están en pleno auge ahora mismo, y muchos jóvenes obtienen becas universitarias gracias a su rendimiento deportivo”, dijo una de las esposas de militares. “Los jóvenes contaban con ser reclutados, y para algunos, esa es su única vía de acceso a la universidad”.

Mientras tanto, los profesores están tratando de apoyar a los alumnos que atraviesan la incertidumbre, incluso cuando muchos de estos educadores no reciben su salario durante el cierre.

“Creo que [los profesores] están estresados. Es decir, si yo estuviera en su lugar, también estaría estresado, porque van a trabajar sin cobrar”, opinó el estudiante de Stuttgart.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.