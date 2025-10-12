Familias de militares en EE.UU. enfrenan tensión e incertidumbre por su pago mientras se prolonga el cierre del Gobierno

Bashtye Bailey estaba de pie bajo el cálido sol de octubre en un banco de alimentos para familias militares cerca…

Bashtye Bailey estaba de pie bajo el cálido sol de octubre en un banco de alimentos para familias militares cerca de la Estación Naval de Norfolk, la base naval más grande del mundo. Esperaba su turno para recibir una provisión de verduras frescas, pollo y huevos.

Esposa de un marino y veterana ella misma, Bailey ya se estaba preparando para no recibir su pago el miércoles, un temor que amenazaba con convertirse en una responsabilidad política tan grande que el presidente Donald Trump ordenó el sábado al Departamento de Defensa encontrar otros fondos para asegurar que el pago militar continúe la próxima semana.

“Ya hemos recortado en ciertas cosas y ciertos gastos”, dijo Bailey, quien agregó que el pago de su esposo suele ser apenas suficiente para salir adelante.

El cierre del Gobierno es el más reciente desafío para los miembros de las fuerzas armadas y empleados federales después de un año tumultuoso marcado por despidos, licencias y reasignaciones de trabajo. Los pagos de algunos empleados civiles dejaron de llegar el viernes, y 1,3 millones de militares en servicio activo estaban programados para seguir la misma suerte esta semana a menos que la acción de Trump entrara en vigor.

La amenaza inminente de pagos perdidos aún no había obligado al Congreso y la Casa Blanca a llegar a un compromiso para reabrir el Gobierno cuando Trump dijo el sábado que la administración había “identificado fondos” para pagar a los militares el 15 de octubre.

Los fondos para los pagos militares se tomarán del dinero de investigación y desarrollo del Pentágono que está disponible por dos años, según un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Un creciente grupo bipartidista de legisladores ha estado instando sin éxito a los líderes del Congreso a aprobar una medida independiente para pagar a los militares durante el cierre.

Ecos de ira y ansiedad resuenan en las conversaciones en el sureste de Virginia, donde el Gobierno de EE.UU. es la savia económica de la región de Hampton Roads, con 85.000 militares en servicio activo, 58.000 empleados civiles federales y un sinnúmero de contratistas gubernamentales.

Aquí, a unos 320 kilómetros al sur de la capital del país, las consecuencias inmediatas son más prácticas que políticas. Las discusiones sobre el aumento de las primas de atención médica y sobre si Trump y los republicanos o los demócratas tienen más culpa a medida que el cierre se prolonga quedan opacadas por las preocupaciones económicas de la comunidad.

“Pronto lo verás en la calle principal de aquí”, dijo Bob McNab, profesor de economía en la Universidad Old Dominion en Norfolk. “Tu vecino o el vecino de tu vecino probablemente no está recibiendo su pago. Y eso se manifiesta en dolor bastante rápido e intensamente”.

McNab dijo que aproximadamente US$ 4 de cada US$ 10 gastados en la región están directa o indirectamente relacionados con el Gobierno federal. El dolor económico de un cierre de un mes podría ser al menos de US$ 1.000 millones si los trabajadores reciben pago retroactivo, dijo, pero considerando que muchos contratistas del Gobierno no lo recibirán, los costos probablemente serán mucho más altos.

“Si no se les reembolsa, volvemos a pérdidas potenciales que ascienden a miles de millones si el cierre dura cinco semanas o más”, dijo McNab. “Hay un verdadero efecto dominó”.

Richard Maigue ya está friendo menos smashburgers en Kitchenfinity, un acogedor restaurante que él y su esposa poseen justo afuera de la Estación Naval. Un flujo constante de comensales uniformados y civiles se detuvo a almorzar en una tarde reciente, pero Maigue teme que el negocio disminuya si el pago no llega el miércoles.

“No sé si ellos viven de cheque en cheque, pero creo que es parte de la vida que intentan salir adelante”, dijo Maigue. “Todos necesitan comer, pero probablemente intentarán recortar gastos en algún lado”.

Maricen Corrales, quien abrió el restaurante con su esposo hace dos años, dijo que le preocupan sus clientes habituales que están soportando dificultades debido al cierre. Pero también teme por el destino de su propio pequeño negocio, que ya enfrenta altos costos por el precio de los alimentos y otros suministros.

“Mañana, no sabemos… cómo podremos sobrevivir si no vienen clientes”, dijo ella. “Pero de cualquier manera, seguiremos ofreciendo el excelente servicio y comida mientras podamos”.

A principios de este mes, el presidente visitó la región, donde habló ante miles de marineros a bordo del USS George H.W. Bush para conmemorar el 250 aniversario de la Infantería de Marina. Trump ofreció una promesa durante su discurso de una hora, diciendo: “Les conseguiremos a nuestros miembros del servicio hasta el último centavo. No se preocupen por eso. No se preocupen”.

Al día siguiente, había mucha preocupación entre quienes hacían fila en un banco de alimentos móvil para familias militares.

“Nos pagan cada dos semanas, así que si no nos pagan después de eso, puede empezar a convertirse en una situación realmente estresante y un verdadero desafío”, dijo Kady Frazier, quien se está preparando para no recibir el pago de su familia esta semana. “Realmente no entiendo por qué sigue sucediendo y por qué no podemos simplemente mantener el Gobierno funcionando”.

Frazier, quien está casada con un técnico de la Marina, sostenía a uno de sus hijos mientras esperaba para entrar al mercado móvil Hunger Heroes, un programa del Banco de Alimentos del Sureste de Virginia y la Costa Este. Los organizadores se están preparando para una mayor demanda a medida que el cierre se prolonga.

“Definitivamente anticipamos que habrá más necesidad si el cierre del Gobierno continúa por más tiempo”, dijo Mallory Rackling, directora de comunicaciones del banco de alimentos. “Cuando el cierre de 2018 duró unos 35 días, nuestras filas aumentaron significativamente. Mucha gente acudía a nosotros por primera vez”.

El último cierre del Gobierno, que duró más de un mes durante la primera administración de Trump, aún está grabado en la mente de muchas familias militares. Mientras Bailey esperaba su turno para recibir verduras, pollo y huevos, dijo que de repente está reviviendo ese período mientras cuenta los días hasta que el pago de su familia vuelva a faltar.

“Fue muy estresante,” dijo Bailey. “Rezo para que esta vez no se prolongue tantos días”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.