Explosión desata un incendio masivo en la refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

Un gran incendio se desató el jueves por la noche en una refinería de Chevron, en El Segundo, la mayor instalación productora de petróleo de la Costa Oeste, informaron las autoridades.

El fuego tiñó de naranja el oscuro cielo nocturno en los alrededores de la refinería, con imponentes llamas y columnas de humo visibles desde lejos, según mostraron imágenes publicadas en redes sociales y testigos.

El incendio, que arde a unos 32 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles, ha sido contenido y no se han emitido órdenes de evacuación para los residentes de la zona, informó la ciudad de El Segundo en un comunicado en línea. Además, no hubo heridos ni peligros inmediatos para las zonas circundantes, declaró a CNN el jefe de división del Departamento de Bomberos de El Segundo, Casey Snow.

“Nunca había visto algo así en mi vida… y fue horrible”, declaró Howard Thorne, residente de El Segundo, a KABC, afiliada de CNN.

Los bomberos llegaron a las 9:30 p.m. y lograron contener las llamas en una sección de la refinería. Horas después, al menos un tanque de la refinería seguía ardiendo, dijo Snow.

Keith Moore, quien vive al sur del incendio, en Manhattan Beach, dijo que estaba en casa con su familia viendo la televisión en ese momento.

“Fue aterrador”, declaró Moore a KABC. “De repente, sonó como… motores de avión, casi como un avión a punto de estrellarse, y luego un gran silbido y las cortinas se levantaron porque las ventanas estaban entreabiertas”.

“Casi se sintió como un terremoto porque la casa se sacudió”, dijo Moore. “Así que no sabíamos qué estaba pasando”.

El incendio no se encuentra en una ubicación que represente un riesgo inmediato para la calidad del aire de los residentes cercanos, pero se desconoce el impacto total del incidente, añadió.

El incendio se originó en la esquina sureste de la refinería, según informaron autoridades de la ciudad de El Segundo.

Un portavoz de Chevron declaró a CNN que el departamento de bomberos de la refinería y las autoridades locales respondieron a un “incendio aislado” dentro de las instalaciones, y que todo el personal se encuentra a salvo y contabilizado. Un sistema de monitoreo en la refinería indica que el incendio no traspasó la valla de la instalación, añadió el portavoz.

Moore explicó que las llamas, que alcanzaban una altura de 1.000 metros, se encontraban a unos 365 metros de su casa, por lo que él y su familia cargaron a sus perros y se dirigieron al sur “solo para ponerse a salvo”.

“Todo el cielo estaba iluminado”, dijo Moore. “Era como un día realmente brillante, más brillante que la luna”.

Mientras el incendio ardía, las autoridades instaron a los residentes de la zona a permanecer en sus casas.

Se emitió una orden de confinamiento para partes de Manhattan Beach, ubicada a unos tres kilómetros al suroeste de El Segundo, pero se levantó poco después de la 1:00 a.m., según un aviso de emergencia de la ciudad.

La autopista Pacific Coast Highway, que previamente sufrió cierres forzosos a principios de este año debido al incendio de Palisades, reabrió el viernes por la mañana después de que el incendio de Chevron cerrara temporalmente partes de la carretera de 17 kilómetros, según autoridades de El Segundo.

Al momento del incendio, los vientos terrestres del oeste-suroeste en el cercano Aeropuerto Internacional de Los Ángeles soplaban de 16 a 24 km/h, transportando humo hacia el este. Los vientos han disminuido a 8 km/h o menos, pero se espera que aumenten de nuevo a lo largo del día, alcanzando entre 24 y 32 km/h del oeste-sudoeste, con ráfagas posibles de hasta 40 km/h.

La mayoría de los monitores de calidad del aire de la zona seguían reportando condiciones “Buenas”, aunque los niveles de partículas se dispararon brevemente en algunas estaciones al este de El Segundo. Hasta este viernes por la mañana, la calidad del aire en El Segundo seguía siendo “Buena”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron informados sobre el incendio.

“El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) está listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua”, escribió Bass en X. “No se conoce ningún impacto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en este momento”.

Mientras tanto, Newsom afirmó que su “oficina está coordinando en tiempo real con las agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública”.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) no se vieron afectados por el incendio, según declaró un portavoz del aeropuerto a CNN.

El alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, informó a KCAL que la estación de bomberos de la ciudad está a solo 400 metros de la refinería, por lo que los equipos pudieron responder “de inmediato”.

“Obviamente, estamos muy preocupados y hay mucha investigación por realizar para determinar qué sucedió”, declaró el alcalde.

La refinería El Segundo, construida en 1911, procesa 276.000 barriles de petróleo crudo al día, según informa la compañía en su sitio web.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

