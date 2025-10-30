Exclusiva: Destituyen a un general de tres estrellas en medio de tensiones con Pete Hegseth

Un general de tres estrellas que formaba parte del Estado Mayor Conjunto del Pentágono fue destituido de su cargo tras…

Un general de tres estrellas que formaba parte del Estado Mayor Conjunto del Pentágono fue destituido de su cargo tras meses de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según fuentes familiarizadas con el asunto. Su ascenso bloqueado también contribuyó a su retiro anticipado, añadieron las fuentes.

El teniente general Joe McGee, director de Estrategia, Planes y Política del Estado Mayor Conjunto, dejó su cargo a comienzos de este mes, indicaron las fuentes. Añadieron que McGee con frecuencia “se oponía” a Hegseth y al presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en temas que iban desde Rusia y Ucrania hasta operaciones militares en el Caribe. Las fuentes señalaron que McGee fue designado por el expresidente Joe Biden, hace casi un año, para un ascenso como director del Estado Mayor Conjunto, pero no fue renombrado por la actual administración.

La principal responsabilidad de McGee en el cargo era asesorar a Caine en materia de estrategia militar a largo plazo, lo que incluía evaluar riesgos de posibles acciones y planificar contingencias de crisis.

“Hace tiempo que tenía una diana en la espalda”, dijo una de las fuentes sobre McGee. Otras dos fuentes señalaron que desde la primavera boreal hubo conversaciones internas sobre su salida.

Caine y Hegseth también se mostraron frustrados en ocasiones porque creían que McGee avanzaba demasiado despacio, añadió una fuente.

Al mismo tiempo, algunos miembros de la Oficina del Secretario de Defensa consideraban que McGee estaba demasiado vinculado con el “viejo grupo” del Pentágono, especialmente con el expresidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, y el exsecretario de Defensa Lloyd Austin, según una fuente.

McGee no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que “el general McGee se retira, y el Departamento de Guerra agradece su servicio”. Negó el reporte de CNN sobre los choques entre Hegseth y McGee.

“El teniente general JP McGee se retirará tras casi tres años de destacada dirección y servicio en el Estado Mayor Conjunto. Agradecemos sus 35 años de honorable y dedicada labor al país”, dijo un portavoz del Estado Mayor Conjunto a CNN. “Le debemos una gran deuda por su servicio, y es lamentable que fuentes anónimas desvíen la atención hacia otro tema”.

Desde que asumió el cargo en enero, Hegseth ha destituido a más de una docena de altos mandos militares, incluidos el presidente del Estado Mayor Conjunto, CQ Brown, el jefe de Operaciones Navales, los directores de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y los principales asesores jurídicos uniformados del Ejército y la Fuerza Aérea.

Según reportó CNN, todos eran sospechosos de no estar suficientemente alineados con la agenda de Hegseth. Algunos de los altos mandos, como el ex director del Estado Mayor Conjunto, teniente general Doug Sims, y el comandante del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, fueron autorizados a retirarse.

A comienzos de este mes, Holsey ofreció su renuncia en medio de marcadas discrepancias con Hegseth y Caine sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, informó CNN. Al igual que en el caso de McGee, Hegseth se mostraba frustrado porque Holsey tendía a actuar con lentitud y lo veía como un obstáculo, según las fuentes. Holsey anunció el 16 de octubre que se retiraría en diciembre, apenas un año después de asumir el cargo.

