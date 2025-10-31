Este burrito lo resume todo sobre la economía de EE.UU.

Hecho 1: la economía y el mercado de valores estadounidenses siguen creciendo, impulsados ​​por un sólido gasto de los consumidores…

Hecho 2: las contrataciones están estancadas, la inflación va en aumento, abundan los impagos de préstamos y los estadounidenses le dan a esta economía una calificación casi históricamente baja.

¿Confundido? Para entender cómo ambas cosas pueden ser ciertas, piensa en el burrito.

Chipotle anunció este miércoles resultados desastrosos y recortó su previsión de crecimiento de ventas por tercer trimestre consecutivo. El motivo: los consumidores jóvenes y de bajos ingresos (la clientela principal de Chipotle) ​​están reduciendo sus gastos y están empezando a prescindir del guacamole.

El director ejecutivo de Chipotle, Scott Boatwright, declaró durante la presentación de resultados de la compañía: “No los estamos perdiendo ante la competencia, los estamos perdiendo ante la compra de alimentos en supermercados y comida a domicilio. Por lo tanto, este consumidor se encuentra bajo presión. Es uno de nuestros principales segmentos de consumidores. Así pues, ellos sienten el impacto y nosotros también notamos la disminución de sus compras”.

Boatwright afirmó que las encuestas de satisfacción del cliente realizadas por la empresa mostraban que muchos creían que Chipotle ya no era asequible.

Las personas cuyos hogares tienen ingresos inferiores a US$ 100.000 anuales representan aproximadamente el 40 % de las ventas de Chipotle.

Otro problema: los jóvenes de entre 25 y 34 años, que representan el 25 % de las ventas de Chipotle, “redujeron significativamente su consumo”.

“Creo que hay un componente de consumidor más exigente, y creo que la mayor parte —la totalidad— se debe a esta drástica reducción del gasto”, dijo Boatwright. “Los hogares con ingresos inferiores a US$ 100.000 anuales están reduciendo su gasto”.

Al mismo tiempo, algunos consumidores gastan como si pertenecieran a un universo completamente diferente.

El director ejecutivo de Crocs, Andrew Rees, señaló esta bifurcación en una conferencia telefónica con analistas el jueves: “Hay una parte de nuestros consumidores estadounidenses que son muy adinerados. Compran Crocs, compran otras marcas de lujo y gozan de una excelente situación financiera”, manifestó Rees. “Pero hay una gran parte de los consumidores que están preocupados, tienen una situación financiera menos favorable y son extremadamente cautelosos con sus gastos, adquiriendo únicamente lo necesario”.

Y qué pasa con beber Coca-Cola (para acompañar tu burrito). El director de operaciones de Coca-Cola, Henrique Braun, declaró en una conferencia telefónica con analistas la semana pasada que las ganancias de Coca-Cola se vieron impulsadas por la fuerte demanda de las marcas premium de la compañía: Topo Chico, Smartwater y Fairlife.

Braun destacó una exitosa estrategia corporativa de dos frentes, señalando que el difícil entorno para los consumidores de bajos ingresos no ha cambiado, a pesar del crecimiento de sus marcas premium.

Por eso, Coca-Cola también está reduciendo los tamaños (y precios) de sus productos más económicos para impulsar las ventas, con el fin de “abordar no solo la asequibilidad, sino también la condición premium”, afirmó Braun.

“Desde la perspectiva del consumidor, seguimos observando divergencias en el gasto entre los distintos grupos de ingresos”, afirmó Braun. “La presión sobre los consumidores de ingresos medios y bajos persiste”.

Los economistas denominan a este fenómeno una economía en forma de K: las personas con mayores recursos gastan sin reparos, mientras que las de menores ingresos realizan cambios significativos para proteger sus finanzas.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abordó ese concepto el miércoles en una rueda de prensa.

“Sobre la economía en forma de K… si escuchan las conferencias telefónicas sobre resultados o los informes de las grandes empresas públicas orientadas al consumidor, muchas de ellas afirman que existe una economía bifurcada y que los consumidores de menores ingresos están pasando apuros económicos, comprando menos y optando por productos más baratos”, dijo Powell. “Pero en la cima, la gente con mayores ingresos y riqueza está gastando”.

No se trata solo de anécdotas: el mes pasado, Moody’s Analytics informó que los contribuyentes con mayores ingresos del país representan una proporción cada vez mayor del gasto total.

Los estadounidenses más adinerados suelen invertir en el mercado bursátil, que ha experimentado un crecimiento del 17 % este año. Tienen mayor seguridad laboral que los trabajadores de menores ingresos. Y poseen viviendas, cuyo valor se mantiene en un mercado con poca oferta.

En contraste, los estadounidenses con menos recursos viven al día, y sus salarios no alcanzan para compensar la inflación. Si pierden sus empleos, la precaria situación del mercado laboral les impide encontrar uno nuevo. El número de estadounidenses que reciben el seguro de desempleo durante varias semanas recientemente alcanzó su nivel más alto en cuatro años.

Además, hasta hace poco, los alquileres se habían disparado debido a la enorme demanda, ya que había muy pocas viviendas en el mercado.

Una economía en forma de K puede ser difícil de reparar. La economía estadounidense se ha bifurcado cada vez más durante bastante tiempo, con la excepción de unos pocos años posteriores a la pandemia.

Durante los años posteriores a la pandemia, el apoyo gubernamental a los trabajadores benefició a los estadounidenses de bajos ingresos.

Por primera vez en una generación, la brecha de riqueza se redujo. Los salarios crecieron más rápido que la inflación, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos.

Las tasas de interés eran bajas y los propietarios de viviendas refinanciaron sus hipotecas masivamente para asegurar costos hipotecarios históricamente bajos.

Pero duró poco. El efecto eufórico de los cheques de estímulo del Gobierno se desvaneció y la economía retomó su trayectoria anterior. Las tasas hipotecarias alcanzaron máximos históricos. Y, lo que resulta preocupante para quienes se están quedando atrás, el Gobierno estadounidense comenzó a reorientar los programas de asistencia social, reduciendo los beneficios y aumentando las dificultades para acceder a la ayuda.

Esas acciones podrían ampliar esa “K” en el futuro. Mucho más de lo que necesitas abrir la boca para comerte un burrito de Chipotle.

