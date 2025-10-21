“Es aterrador”: por qué la caída de Amazon muestra que somos más vulnerables que nunca

Bastaba un día sin Amazon Web Services para que los estadounidenses se dieran cuenta de lo dependiente que es internet…

Bastaba un día sin Amazon Web Services para que los estadounidenses se dieran cuenta de lo dependiente que es internet de una sola empresa.

No se trataba solo de que la gente no pudiera pedir café en Starbucks por móvil ni preguntarle a Alexa por el tiempo. Los hospitales informaron que servicios de comunicación cruciales no funcionaban y los profesores no podían acceder a sus clases programadas para el día. Chime, un servicio de banca móvil, también estaba inactivo, dejando a la gente sin acceso a su dinero. Las cámaras Ring y Blink, junto con la mayoría de los dispositivos domésticos inteligentes, dejaron de funcionar.

AWS forma parte de un pequeño grupo de gigantes de la computación en la nube que forman la columna vertebral de internet, proporcionando a las empresas las herramientas informáticas necesarias para impulsar partes cruciales de sus operaciones diarias. Esto incluye todo, desde almacenamiento hasta servidores virtuales que las empresas pueden usar para desarrollar e implementar aplicaciones sin invertir en su propio hardware.

Si bien existen otros proveedores de la nube, carecen de la escala y el alcance de Amazon, Microsoft y Google. Estos tres servicios impulsan la mayoría de los servicios en la nube del mundo, alrededor del 60 % del mercado, según declaró Roy Illsley, analista jefe de Omdia, a CNN. Sin embargo, entre ellos, AWS es el más grande, con aproximadamente el 37 % del mercado, según la firma de investigación Gartner. AWS tiene una base de clientes de 4 millones, según un informe de HG Insights publicado este año.

Por lo tanto, cuando una plataforma como AWS deja de funcionar, se produce un efecto dominó.

Un experto ya estimó que el impacto total de la interrupción ascenderá a miles de millones de dólares.

“Crea un punto único de fallo muy grande que luego afecta las operaciones en almacenes, las entregas y la capacidad de los usuarios para vender sus productos y servicios a sitios web”, declaró a CNN Jacob Bourne, analista de eMarketer.

Debi Dougherty y su esposo se vieron afectados por las consecuencias de la interrupción de AWS en casi todos los trámites previstos para el lunes por la mañana en New Albany, Indiana, y sus alrededores.

Para empezar el día, Dougherty recibió alertas de Ring que indicaban que había un coche en la entrada, pero no podía ver la cámara. Pensó que se trataba de un problema de Ring.

Luego, cuando acudió a la consulta médica para la primera cita de radioterapia de su marido, el software de programación era tan deficiente que tardó 40 minutos en reservar las citas de los siguientes 25 días, algo que normalmente solo toma unos minutos.

La siguiente parada en Kohl’s trajo consigo más retrasos. La cola estaba atascada porque el lector de tarjetas de crédito no funcionaba.

Los Dougherty pararon a almorzar en Cattleman’s Roadhouse, donde el gerente se ofreció a pagarles la comida porque el restaurante no podía procesar tarjetas.

“Dijo: ‘Esto no es culpa tuya, y ya estás comiendo. Supongo que no tienen dinero’”, comentó Debi Dougherty. “Nos miramos y yo dije: ‘No me alcanza para esta comida’”.

Debi comentó que la experiencia del lunes por la mañana fue, como mínimo, aterradora, sabiendo lo dependiente que es la sociedad de la tecnología.

“(Los negocios) pusieron todos sus huevos en una sola canasta (AWS), y ha afectado a muchos sectores diferentes”, dijo. “Y, quizás, no sea la mejor decisión”.

Cattleman’s —que utiliza el sistema de punto de venta Toast, que depende de AWS— agradeció que la interrupción ocurriera un lunes, y no un viernes, sábado o domingo, según Cameron Sharp, gerente general del local de New Albany.

“Si esto se extiende a varios días —¡Dios no lo quiera! Déjenme encontrar algo de madera para tocar— hasta el fin de semana, estaremos en problemas”, dijo Sharp.

Al final, Sharp tuvo que compensar solo la comida del lunes antes de darse cuenta de que una terminal Toast del restaurante podía almacenar las transacciones.

“Toda nuestra economía se basa en el comercio”, dijo. “Como estamos tan ligados, esta (caída de AWS) va a perjudicar a mucha gente”.

En el área de Houston, Dia Giordano dedicó el lunes a resolver el problema que la caída causó en sus negocios: un restaurante italiano, ocho clínicas de salud mental y un par de propiedades en alquiler.

DoorDash le estaba “dando la lata” en su teléfono desde las 2 a.m., avisándole que el sistema de pedidos en línea, gestionado por Toast, estaba caído.

“Eso significa que un tercio de mi negocio ha cerrado hoy”, declaró a CNN. “Al menos con la publicidad (de la interrupción), puede que la gente lo entienda, pero sigo recibiendo mensajes preguntando si estamos abiertos, porque el sitio web simplemente ha desaparecido. Simplemente no está”.

Toast, al ser contactado el lunes, declinó hacer comentarios.

En las clínicas de salud mental de Giordano, sus profesionales y el personal administrativo no pudieron validar la información del seguro de sus clientes porque el sistema de intercambio de información en línea no funcionaba.

Además, Venmo no funcionaba, lo que significaba que no podía recibir los pagos de alquiler que normalmente recibiría.

“Estamos improvisando, momento a momento”, dijo.

Pero mientras tanto, en cuanto a la dependencia de la tecnología, “es aterrador”, dijo.

