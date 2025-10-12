Entregan a familia el cuerpo del salvadoreño fallecido en el tiroteo en las oficinas de ICE en Dallas

La familia de Norlan Guzmán Fuentes recibió el féretro con sus restos mortales la noche del domingo en una de…

La familia de Norlan Guzmán Fuentes recibió el féretro con sus restos mortales la noche del domingo en una de las terminales del aeropuerto internacional de El Salvador.

Guzmán, de 37 años, es uno de los fallecidos durante el tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas a finales de septiembre.

La familia de Guzmán llegó a la terminal aérea para recibir el cuerpo y trasladarlo a la comunidad Ciudad Romero, en Jiquilisco, departamento de Usulután, de donde era originario.

“Yo esperaba irlo a traer cuando llegara deportado, no en un ataúd”, dijo a CNN Alba Guzmán Fuentes, hermana de Norlan.

El sepelio está programado para este lunes por la tarde, dijeron sus parientes.

Guzmán, quien trabajaba como jardinero en Estados Unidos, se encontraba en las oficinas de ICE como parte de los trámites relacionados a su proceso de deportación a El Salvador tras haber sido detenido varias semanas antes por una riña, explicaron sus parientes.

En el tiroteo murieron otros dos migrantes. Todos estaban en una furgoneta en la entrada controlada de la instalación, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades identificaron al tirador como Joshua Jahn, quien estaba apostado en el techo de otro edificio cuando disparó indiscriminadamente contra la oficina de campo de ICE en Dallas. Agregaron que Jahn, de 29 años, murió poco después del tiroteo de una herida de bala autoinfligida.

