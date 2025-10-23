Elon Musk afirmó que necesita US$ 1 billón para impedir que “terroristas corporativos” tomen el control de Tesla

Elon Musk afirma que necesita aumentar su participación en Tesla lo suficiente como para convertirse en el primer billonario del…

Elon Musk afirma que necesita aumentar su participación en Tesla lo suficiente como para convertirse en el primer billonario del mundo. Pero esta semana declaró que su objetivo no era aumentar su riqueza, que ya es la mayor del planeta. En cambio, Musk afirmó que el mayor paquete salarial de la historia era necesario para proteger a su compañía.

“No es que vaya a gastar el dinero”, declaró Musk en una llamada con inversores el miércoles. “Debe haber suficiente control de voto para darme una fuerte influencia, pero no tanta como para que no me puedan despedir si me vuelvo loco”.

Musk afirmó que necesita proteger a Tesla de dos influyentes (pero no todopoderosas) firmas de investigación que asesoran a los accionistas sobre cómo votar: ISS y Glass Lewis, a las que describió como “terroristas corporativos”.

“Simplemente no me siento cómodo construyendo un ejército de robots aquí y… que luego me despidan por unas recomendaciones absurdas de ISS y Glass Lewis, que no tienen ni idea”, declaró. “Han hecho muchas recomendaciones terribles en el pasado que, de haberse seguido, habrían sido extremadamente destructivas para el futuro de la empresa”.

Musk afirmó que los fondos indexados pasivos que controlan gran parte de las acciones de Tesla siguen ciegamente las recomendaciones de ISS y Glass Lewis. Sin embargo, los votos de los accionistas siempre han seguido las recomendaciones del consejo de administración de Tesla. Aunque los accionistas han votado en contra de las recomendaciones del consejo de administración de otras empresas, esto es bastante atípico.

Por ejemplo, Glass Lewis e ISS recomendaron votar en contra de un paquete salarial masivo anterior para Musk. Sin embargo, los accionistas aprobaron ese paquete en 2018, con el 73 % de las acciones en manos de inversores distintos de Musk y su hermano. Después de que un juez de Delaware anulara dicho paquete salarial al considerar que no beneficiaba a los accionistas, Tesla realizó otra votación, que en esa ocasión fue aprobada por los titulares del 84 % de las acciones.

Según se informa, ambas firmas también han recomendado votar en contra del nuevo paquete salarial de Musk. Hasta el momento, ninguna de ellas respondió a una solicitud de comentarios en la madrugada de este jueves sobre la referencia de Musk como “terroristas”.

Musk posee ahora 413 millones de acciones de Tesla y tenía la opción de comprar 304 millones de acciones adicionales a una pequeña fracción de los precios actuales, pero el juez de Delaware ha anulado esas opciones en dos ocasiones. El Tribunal Supremo de Delaware escuchó los argumentos en ese caso a principios de este mes.

Los 413 millones de acciones que posee y los 96 millones de acciones adicionales condicionales que Tesla acordó entregarle en caso de que se confirme la decisión del tribunal de Delaware le otorgarían aproximadamente el 16 % de las acciones en circulación de la compañía. Musk ha reiterado que desea aproximadamente un 10 % más de la compañía.

El paquete salarial, que ahora se somete a votación, podría otorgarle opciones para comprar 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla.

Pero Musk solo obtendría esas acciones si el valor de las acciones de Tesla aumenta significativamente en los próximos años. Las opciones ascenderían a cerca de US$ 1 billón si la compañía alcanza los objetivos de valoración establecidos en el paquete.

La junta directiva de Tesla afirmó que el paquete es necesario para que se centre en Tesla, dadas todas sus demás participaciones e intereses. También es director ejecutivo de SpaceX y principal propietario de la empresa de inteligencia artificial xAI, propietaria de la plataforma de redes sociales X, que compró cuando era Twitter, y de varias otras empresas.

“Musk también planteó la posibilidad de que persiga otros intereses que le otorguen mayor influencia”, declaró el representante de la compañía que propuso el paquete. En pocas palabras, retener e incentivar a Elon es fundamental para que Tesla logre estos objetivos y se convierta en la empresa más valiosa de la historia.

