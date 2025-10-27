El Gobierno de Trump dice que entregó al Congreso 7 informes clasificados sobre ataques contra embarcaciones en el Caribe

El Gobierno de Trump indicó este lunes que proporcionó siete sesiones informativas clasificadas separadas sobre ataques militares estadounidenses contra supuestas…

El Gobierno de Trump indicó este lunes que proporcionó siete sesiones informativas clasificadas separadas sobre ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de drogas, incluso cuando legisladores han dicho a CNN que no han recibido información.

“El Gobierno proporcionó al Congreso siete sesiones informativas clasificadas separadas desde principios de septiembre, reportando a miembros o personal de la dirección de la Cámara, la dirección del Senado, las Comisiones de Servicios Armados de la Cámara y el Senado, las Comisiones de Inteligencia de la Cámara y el Senado, y las Comisiones de Asuntos Exteriores de la Cámara y de Relaciones Exteriores del Senado”, afirmó un alto funcionario de la administración en una declaración a CNN cuando se le preguntó si la Casa Blanca informaría al Congreso.

La Casa Blanca confirmó a CNN que esas sesiones informativas eran específicamente sobre los ataques. CNN se ha puesto en contacto con la dirección del Senado y la Cámara y las diversas comisiones mencionadas.

Pero el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, el representante Adam Smith, dijo la semana pasada a Kaitlan Collins de CNN que la administración “no ha proporcionado respuestas al Congreso hasta la fecha” sobre los ataques.

“Hemos tratado de hacer preguntas. El Pentágono, los servicios de inteligencia no han proporcionado respuestas al Congreso hasta la fecha”, afirmó el demócrata del estado de Washington.

Al ser presionado sobre si su comisión ha recibido alguna respuesta, Smith señaló las conversaciones que ha tenido con el presidente republicano Mike Rogers.

“Esto es algo bipartidista. He hablado con el presidente Mike Rogers, buen amigo, presidente de la Comisión de Servicios Armados, con quien trabajo estrechamente. Él tampoco ha recibido las respuestas”, dijo Smith, agregando que su comisión quiere tener una audiencia, pero el presidente de la Cámara Mike John Johnson ha mantenido a la Cámara fuera de sesión.

El senador republicano Lindsey Graham, un aliado cercano del presidente Donald Trump, defendió el domingo la capacidad del presidente para autorizar potencialmente operaciones militares más extensas mientras aumenta la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Esa es una posibilidad real”, dijo en “Face the Nation” de CBS cuando se le preguntó sobre ataques terrestres que Trump ha insinuado recientemente, y agregó que el presidente le dijo que el Congreso será informado sobre “futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia” cuando regrese de Asia.

“Habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea, pero creo que tiene toda la autoridad que necesita”, dijo el republicano de Carolina del Sur.

