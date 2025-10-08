El exdirector del FBI James Comey se declara inocente: el juicio comenzará el 5 de enero

En 2017, el presidente Donald Trump rompió las normas al despedir a James Comey como director del FBI, quien estaba…

En 2017, el presidente Donald Trump rompió las normas al despedir a James Comey como director del FBI, quien estaba investigando su campaña. Este miércoles, Comey fue procesado por los cargos criminales que Trump ha interpuesto como parte de una venganza política.

El procesamiento de Comey en Alexandria, Virginia, comenzó poco antes de las 10 a.m. Se declaró inocente de los cargos de proporcionar declaraciones falsas y obstruir un procedimiento del Congreso. Podría enfrentar un máximo de cinco años de prisión si es declarado culpable.

Los cargos se derivan del testimonio de Comey ante el Congreso en 2020, donde supuestamente mintió sobre su conocimiento de una filtración de información clasificada que luego fue reportada por varios medios de comunicación.

Comey testificó que “no había autorizado a otra persona a ser una fuente anónima en los informes de noticias”, según la acusación. “Esa declaración era falsa”.

El juicio fue fijado para el 5 de enero y los abogados de ambas partes dijeron que esperan que dure de dos a tres días.

Trump despidió sumariamente a Comey en los primeros meses de su primer mandato debido a la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En una publicación en redes sociales dirigida a la secretaria de justicia Pam Bondi en septiembre, el presidente pidió abiertamente al Departamento de Justicia que persiguiera a varios de sus enemigos políticos, incluido Comey.

“No podemos retrasar esto más, está matando nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump a Bondi en la publicación en redes sociales. “¡Me impugnaron dos veces, y me acusaron (¡5 veces!), POR NADA. DEBE HACERSE JUSTICIA, ¡¡AHORA!!”

Se espera que Comey presente una declaración durante la audiencia de este miércoles, y el cronograma y la fecha para un juicio sobre el asunto —que el exdirector ha solicitado— podrían ser establecidos por el juez a cargo.

“Mi corazón está roto por el Departamento de Justicia, pero tengo gran confianza en el sistema judicial federal y soy inocente”, dijo Comey en un mensaje en video tras su acusación a finales del mes pasado.

El exdirector agregó: “Tengamos un juicio. Y mantengan la fe”.

Obtener la acusación contra Comey resultó difícil para el Departamento de Justicia, y un fiscal federal interino renunció tras la continua presión para presentar cargos criminales contra el exalto funcionario y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos enemigos de Trump.

Trump nombró a Lindsey Halligan, una asistente de la Casa Blanca que nunca ha sido fiscal, como fiscal interina del Distrito Este de Virginia apenas tres días antes de que presentara el caso contra Comey ante un gran jurado.

Halligan logró obtener con éxito dos de los tres cargos que el Departamento de Justicia buscaba contra Comey y también consiguió la ayuda de dos fiscales federales de Carolina del Norte para unirse al caso: Nathaniel Tyler Lemons y Gabriel Díaz.

A principios de este año, Comey fue investigado brevemente (e incluso llevado a la Oficina de Campo del Servicio Secreto en Washington para ser interrogado) después de publicar una foto de conchas marinas en una playa escribiendo los números “86 47”.

El número 86 puede referirse a deshacerse de algo (en algunos casos mediante la muerte o medios violentos), mientras que el 47 corresponde al mandato actual de Trump como el presidente número 47. Los cargos contra Comey no están relacionados con la publicación en redes sociales.

Si bien los fiscales lograron la acusación contra Comey, el camino por delante podría resultar difícil ya que probablemente se verán obligados a defenderse de las propias declaraciones encendidas de Trump sobre Comey y cómo podrían usarse para argumentar que el procesamiento nació de un sesgo político y personal.

Los propios abogados de Trump utilizaron ese mismo argumento en los casos federales presentados contra el entonces expresidente por el fiscal especial Jack Smith en 2023.

El nombramiento de Halligan también podría ser cuestionado por el equipo de defensa de Comey.

Como han señalado algunos en círculos legales republicanos, una fiscal federal interina del Distrito Este ya había cumplido el plazo de 120 días impuesto a quienes no son confirmados por el Senado, por lo que su nombramiento podría ser inválido.

