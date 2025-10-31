Armas AK-47 y el “día de la calabaza”: así es como el FBI frustró un posible ataque terrorista inspirado por ISIS

Un grupo de personas supuestamente conversaban en línea sobre un ataque inspirado por ISIS, asistieron a un campo de tiro…

Un grupo de personas supuestamente conversaban en línea sobre un ataque inspirado por ISIS, asistieron a un campo de tiro con armas AK-47, presuntamente practicaron recargas de alta velocidad e hicieron una referencia al “día de la calabaza”, según las autoridades. Fue entonces cuando los investigadores entraron en acción.

Varias personas fueron arrestadas este viernes cuando el FBI evitó un posible ataque terrorista planeado para el fin de semana de Halloween, dijo el director de la agencia, Kash Patel.

“Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y arrestó a varios sujetos en Michigan que supuestamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween. Más detalles próximamente”, publicó Patel en X.

El complot fue inspirado por ISIS y se desarrolló en salas de chat en línea, dijeron a CNN dos funcionarios de las fuerzas del orden con conocimiento del caso.

Dos participantes han sido arrestados y otros tres están siendo interrogados, dijo uno de esos funcionarios.

Un agente encubierto del FBI fue introducido en la sala de chat en las primeras etapas de la discusión, añadió ese funcionario.

“El FBI salió de la oficina de Detroit anoche y durante esta mañana, deteniendo a personas, ejecutando órdenes de registro y realizando citaciones para teléfonos, computadoras y otros materiales”, dijo John Miller, principal analista de inteligencia y fuerzas del orden de CNN.

“Todo esto está relacionado con una investigación que comenzó hace meses sobre personas que se comunicaban en línea entre sí aquí en Estados Unidos… pero también hablando con personas en el extranjero, posiblemente conectadas con ISIS”, dijo Miller, citando conversaciones con funcionarios de las fuerzas del orden que habían sido informados.

Los participantes discutieron si llevar a cabo un complot inspirado por ISIS en EE.UU., “aunque qué era ese complot, cuándo sería, cuál sería el objetivo, no estaba claro, ya que discutían varias opciones en términos de tiempo”, dijo Miller.

“Pero esta semana, cuando un grupo de esos hombres que estaban siendo vigilados fue a un campo de tiro con AK-47 y otras armas, disparó una gran cantidad de munición, practicó recargas tácticas de alta velocidad, y en las conversaciones se captó una referencia a lo que nos dicen es el ‘día de la calabaza’, una posible referencia a Halloween”, el FBI entró en acción, dijo.

La oficina del FBI en Detroit confirmó que “el FBI en Michigan estuvo presente en las ciudades de Dearborn e Inkster esta mañana realizando actividades policiales”, dijo el portavoz Jordan Hall a CNN. “No existe ninguna amenaza actual para la seguridad pública”.

El Departamento de Policía de Dearborn dijo que “ha sido informado de que el FBI realizó operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana”.

“Queremos asegurar a nuestros residentes que no existe ninguna amenaza para la comunidad en este momento”, dijo el departamento de policía.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, agradeció al FBI y a la Policía Estatal de Michigan por su rápida labor.

“Esta mañana, el director Patel me informó sobre el ataque terrorista potencial frustrado en nuestro estado”, publicó en X. “A medida que se desarrollen más detalles, estoy agradecida por la rápida acción del FBI y la MSP protegiendo a los habitantes de Michigan”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.