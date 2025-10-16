El cierre del Gobierno se extenderá hasta la próxima semana: habrá votaciones el lunes

El cierre del Gobierno se extenderá hasta la próxima semana porque los senadores abandonarán el Capitolio y no se esperan…

El cierre del Gobierno se extenderá hasta la próxima semana porque los senadores abandonarán el Capitolio y no se esperan más votaciones hasta el lunes. La Cámara permanece cerrada.

El Senado no realizó ninguna votación el pasado lunes, por ser feriado gubernamental, y no tiene votaciones previstas para el viernes ni para el fin de semana.

Los congresistas no lograron avanzar el proyecto de ley de financiación del Partido Republicano por décima vez este jueves.

Además, los senadores republicanos silenciaron hoy las peticiones de negociación de los demócratas tras afirmar que necesitarán más que una votación garantizada para extender los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible más allá de este año para votar a favor de la reapertura del gobierno.

Muchos empleados federales no recibieron su primer pago durante el cierre esta semana, que ya va por su decimosexto día.

Sin embargo, algunos otros sí recibirán su pago, debido a que el Gobierno de Trump distribuye fondos para agentes del FBI y miembros de las fuerzas armadas.

FBI: el director de la agencia, Kash Patel, dijo el miércoles que la administración planea continuar pagando a los agentes del FBI durante el cierre. “Encontraron la manera de que estas personas pagaran durante un cierre gubernamental”, le dijo al presidente Donald Trump en un evento sobre delincuencia en la Oficina Oval.

Fuerzas armadas: Trump también ordenó al Pentágono que buscara fondos para pagar a los militares en servicio activo y a las reservas que actualmente prestan servicio activo. El presidente escribió ayer en un memorando de seguridad nacional que permitir que las fuerzas armadas no reciban su salario “representa una amenaza grave e inaceptable para la preparación militar”.

CNN informó a principios de esta semana que los fondos para los salarios militares se retirarán del presupuesto de investigación y desarrollo del Pentágono, disponible durante dos años, según un portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.

WIC: el Gobierno también tomó medidas para financiar un programa de asistencia alimentaria conocido como WIC, que estaba a punto de quedarse sin fondos debido al cierre.

