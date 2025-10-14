El atacante de instalaciones de ICE de Dallas temía la exposición a la radiación y practicó el tiro, según muestran registros

Los padres del atacante de 29 años que abrió fuego en una instalación de inmigración de Dallas en septiembre dijeron…

Los padres del atacante de 29 años que abrió fuego en una instalación de inmigración de Dallas en septiembre dijeron a la policía que su hijo era “completamente normal” antes de mudarse al estado de Washington y regresar a casa hace varios años creyendo que tenía enfermedad por radiación, según registros recientemente publicados.

Joshua Jahn había comenzado a usar guantes de algodón para evitar el contacto con el plástico y practicaba tiro al blanco con un rifle recién comprado en Oklahoma un mes antes del mortal ataque en la azotea de un edificio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según un informe escrito por un oficial del Departamento de Policía de Fairview.

Jahn mató a dos detenidos e hirió a otro antes de quitarse la vida en el tiroteo del 24 de septiembre.

Los escritos del atacante de ICE eran “definitivamente anti-ICE” e incluían “odio hacia el Gobierno federal”, afirma el fiscal.

Los registros, obtenidos por The Associated Press mediante una solicitud de acceso a los registros, no revelan ninguna pista sobre el posible motivo del ataque.

Las autoridades federales afirmaron previamente que Jahn escribió “ANTI-ICE” en una bala y dejó notas manuscritas indicando que pretendía emboscar y aterrorizar a los agentes de ICE.

Los nuevos registros muestran que el día del tiroteo, los padres de Jahn declararon al FBI que él “ocasionalmente hablaba de actualidad” con su madre, pero que rara vez conversaban con él. Agregaron que era un “solitario” obsesionado con la tecnología de inteligencia artificial.

Ambos padres, Andrew y Sharon Jahn, no respondieron de inmediato el lunes a los mensajes de texto y teléfono de AP.

Los documentos describen a Jahn como un joven desempleado y sin amigos que se había encerrado en la casa de sus padres, en un suburbio de Dallas, para jugar videojuegos en su habitación. Jahn no fue diagnosticado ni tratado por ningún trastorno mental o físico, según sus padres.

Ni la policía ni el FBI respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El FBI se limitó a decir que, debido al cierre del Gobierno, se centraba en la seguridad nacional, las violaciones de la ley federal y las funciones esenciales de seguridad pública.

Jahn había llevado una vida “completamente normal” hasta que regresó del estado de Washington hace cinco años, según informaron sus padres.

Anteriormente, había asistido a clases en un colegio comunitario de Texas de forma intermitente durante años, antes de cruzar el país en coche para responder a un anuncio en línea de un trabajo temporal cosechando marihuana en una granja legal de cannabis en Washington.

Jahn parecía no tener rumbo y durmió en su coche durante meses, según declaró previamente a AP el dueño de la granja, Ryan Sanderson.

Tras regresar de Washington por no poder conservar su trabajo, los padres de Jahn declararon al FBI que creía que era alérgico al plástico y que procuraba evitar el contacto directo con la piel.

El condado donde trabajaba en el estado de Washington era uno de los sitios del Proyecto Manhattan, un programa secreto para desarrollar bombas atómicas. Y dijeron que su hijo se convenció de que, durante su estancia en Washington, había estado expuesto a la radiación de una instalación cercana y sufría de enfermedad por radiación.

Las fotografías del lugar del tiroteo muestran un automóvil que lleva pegado un mapa que representa la lluvia radiactiva en Estados Unidos.

Los registros indican que su vida familiar distaba mucho de ser armoniosa. El padre de Jahn presionó a su hermano mayor para que buscara trabajo o se alistara en el ejército después de terminar la secundaria, y su madre llamó a la policía cuando su hermano no se presentó a una reunión con un reclutador del Ejército para firmar los documentos de alistamiento en 2014, según consta en los registros policiales.

La madre de Jahn llamó a la policía una mañana porque su hermana se quedó dormida en lugar de ir a la escuela secundaria, se mudó de la casa durante semanas cuando era adolescente y una vez pintó con aerosol un insulto en la entrada de la casa familiar.

Pero los Jahn apoyaron económicamente a Joshua, su hijo menor, mientras él se quedaba en su habitación del segundo piso y jugaba juegos de computadora.

Aproximadamente un mes antes de que Jahn atacara las instalaciones del ICE, el sospechoso fue con su padre a practicar tiro en su propiedad en Durant, Oklahoma, donde están construyendo una nueva casa.

Aunque el padre de Jahn tenía varias armas, se sorprendió al ver a su hijo sacar un “viejo rifle” en su auto. Afirmó que había comprado el arma “recientemente” por internet, según consta en los registros policiales.

Su madre le dijo al FBI que “no tenía idea” de que su hijo poseía un arma.

El FBI afirmó previamente que Jahn obtuvo legalmente el rifle de cerrojo utilizado en el tiroteo. Sin embargo, los registros policiales no indican si esa fue la pistola que Jahn utilizó durante el tiro al blanco.

Analistas del Instituto para el Diálogo Estratégico, especializado en odio y extremismo, que trabaja en un programa organizado por el Centro para la Seguridad en Internet, afirmaron haber descubierto que Jahn jugaba en línea bajo el nombre de usuario “Frank Hoenniker”.

Al parecer, el nombre de usuario es una referencia mal escrita a un personaje frío y calculador de la novela satírica de Kurt Vonnegut de 1963, “La Cuna del Gato”, sobre política, religión y proliferación nuclear.

Steam, una plataforma de distribución de juegos, muestra que Jahn registró más de 11.000 horas en juegos de disparos en primera persona y de supervivencia.

