EE.UU. envía un portaviones al Caribe mientras Trump considera atacar instalaciones de cocaína en Venezuela, dicen fuentes

El presidente Donald Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela, aunque aún no ha tomado una decisión sobre si proceder con ellos, dijeron tres funcionarios estadounidenses a CNN.

El presidente tampoco ha descartado tomar un enfoque diplomático con Venezuela para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, dijeron dos funcionarios, incluso después de que la administración cortara conversaciones activas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las últimas semanas. No se conoce que Venezuela sea una fuente principal de cocaína, pero el Gobierno de Trump ha estado intentando agresivamente vincular a Maduro con el narcotráfico.

Y señales externas este viernes apuntaban hacia una importante escalada militar potencial, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenando que el grupo de ataque de portaviones Gerald R. Ford, el más avanzado de la Marina y considerado el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo, se traslade a la región del Caribe en medio de una gran acumulación de fuerzas estadounidenses allí.

Trump también ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

“Hay planes sobre la mesa que el presidente está considerando” respecto a operaciones en suelo venezolano, dijo un funcionario de la administración a CNN, agregando que “no ha descartado la diplomacia”.

Un segundo funcionario, que ha estado directamente involucrado en algunas de las discusiones, argumentó que hay muchas propuestas que se han sugerido al presidente. Un tercer funcionario dijo que la planeación se está llevando a cabo en todo el Gobierno, pero que el enfoque en los niveles más altos está actualmente en atacar las drogas dentro de Venezuela.

Trump ha intensificado su retórica sobre posibles ataques terrestres dentro de Venezuela en los últimos días, mientras que las fuerzas armadas estadounidenses llevan a cabo de manera constante ataques contra supuestas embarcaciones de drogas en aguas internacionales. El más reciente fue un ataque nocturno contra una embarcación que supuestamente traficaba narcóticos en el Caribe, matando a seis y elevando el número total conocido de embarcaciones atacadas a 10 y el número de personas muertas a 43 desde que Estados Unidos comenzó su campaña el mes pasado, según Hegseth.

CNN ha informado anteriormente que Trump también ha estado sopesando ataques dentro de Venezuela como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Maduro, y el propio Trump ha reflexionado públicamente sobre operaciones en tierra. Sin embargo, el presidente aún no ha dejado claro qué implicaría eso, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que podrían ser atacadas las “rutas” de drogas.

Algunos funcionarios de la administración están presionando por un cambio de régimen y dicen que la campaña antidrogas podría llevar a la destitución de Maduro. Eso podría suceder ejerciendo presión sobre personas cercanas al líder venezolano que se han beneficiado de los ingresos ilícitos de los carteles, potencialmente presionándolos tanto que consideren formas de destituir al líder venezolano, dijeron fuentes a CNN. Un video recién publicado muestra a Maduro, en inglés, suplicando por la paz.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, por sus siglas en inglés), Venezuela no es un país productor de cocaína.

Casi todos los cultivos de coca —el principal ingrediente de la cocaína— están concentrados en Colombia, Perú y Bolivia. Un informe anual de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) publicado en marzo no mencionó a Venezuela en las cuatro páginas dedicadas al tráfico de cocaína, citando en su lugar a Ecuador, Centroamérica y México.

Pero los funcionarios del Gobierno de Trump aún dicen que algo de tráfico de drogas pasa por Venezuela y señalan que Maduro fue acusado en 2020 de cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

“Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en Estados Unidos, y es un fugitivo de la justicia estadounidense”, dijo Rubio en un viaje a Ecuador en septiembre.

Funcionarios del Gobierno de Trump advirtieron que el presidente “no tiene prisa” —como dijo un funcionario— para tomar una decisión, dado que actualmente está enfocado en su viaje a Asia y en las negociaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a su guerra.

Mientras los funcionarios dijeron que Trump estaba abierto a encontrar una solución diplomática, también canceló a principios de este mes los esfuerzos para entablar negociaciones con Maduro y altos funcionarios venezolanos que habían sido liderados por Richard Grenell, un enviado presidencial especial.

Los funcionarios estadounidenses también reconocieron que una operación agresiva contra un objetivo dentro de Venezuela probablemente requeriría la aprobación del Congreso, o al menos sesiones informativas al Congreso, antes de que la administración pudiera avanzar.

El jueves, Trump dijo a CNN que podría continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes en el extranjero sin que el Congreso apruebe primero una declaración oficial de guerra. Y aunque dijo que notificaría al Congreso sobre cualquier operación en tierra, sostuvo que no enfrentaría ninguna resistencia.

“No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo. “Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ya sabes, van a estar, muertos”.

El despliegue de fuerzas estadounidenses también ha generado preguntas sobre la intención del Gobierno de Trump en la región. El secretario de prensa del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado publicado en X que el traslado del grupo de ataque Gerald R. Ford y su ala aérea asociada tenía como objetivo “desmantelar organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo”.

El grupo de ataque Ford atracó cerca del puerto de Split, Croacia, el 21 de octubre. Eso dejaría al portaviones y sus barcos acompañantes a más de 8.000 kilómetros del Caribe, lo que significa que tomaría días para que el grupo estuviera en posición de lanzar cualquier ataque.

Incluso antes de la llegada del Ford, un porcentaje significativo de todos los activos navales estadounidenses desplegados a nivel mundial había sido reubicado en el Comando Sur de Estados Unidos, el comando militar estadounidense responsable de las operaciones en la región, según un rastreador de flota publicado por el portal de noticias del Instituto Naval de Estados Unidos.

Eso incluye el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, sumando más de 4.500 marines y marineros, tres destructores lanzamisiles guiados, un submarino de ataque, un barco de operaciones especiales, un crucero lanzamisiles guiados y aviones de reconocimiento P-8 Poseidon.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico, que se ha convertido en un centro para las fuerzas armadas estadounidenses como parte del enfoque creciente en el Caribe. Estados Unidos también ha desplegado al menos tres drones MQ-9 Reaper en la isla, según imágenes captadas por Reuters en Aguadilla, Puerto Rico.

La Estación Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, una instalación militar estadounidense que había estado cerrada desde 2004, también está nuevamente en funcionamiento, según imágenes satelitales y fotos tomadas en la base.

